La cantidad de muertos y hospitalizados a causa del COVID-19 en la isla ha ido en aumento constante desde octubre y, a semanas para las fiestas navideñas, expertos en salud señalan que urge tomar medidas para proteger a los más vulnerables.

El Departamento de Salud notificó hoy, martes, 16 nuevas muertes a causa del virus, para un total de 5,407 desde que inició la pandemia. Las defunciones fueron en personas de 64 a 97 años, informó la agencia.

Mientras, se reportaron 236 hospitalizaciones por COVID-19 (207 de adultos y 29 pediátricos), incluyendo 27 en intensivo (tres de ellos pediátricos).

El presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, resaltó que no se ha llegado a un nivel crítico de ocupación hospitalaria.

“Hay camas disponibles, todavía no es problema, pero el estrés del personal (hospitalario) está ahí. Sí, nos preocupa. Ahora vienen las Navidades y muchos se van de vacaciones, incluyendo los médicos, así como los mismos pacientes y sus familias”, comentó Plá, en torno a la posible disminución de personal este mes y los riesgos de contagios en vacaciones.

Hace varios días, el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, reconoció un aumento en los contagios y las hospitalizaciones, tanto de COVID-19 como de otras condiciones respiratorias, entre ellas influenza. La semana pasada, la ocupación de intensivo en adultos era 64% y la de hospitalizaciones regulares, 72%. Mientras, las hospitalizaciones de pacientes pediátricos estaban en 52% e intensivo, en 56%.

Plá destacó que espera que los contagios bajen. No obstante, lamentó el bajo nivel de vacunación que se ha reportado, tanto de los refuerzos de la vacuna de COVID-19 como de influenza.

La vacunación contra el COVID-19 consiste de la serie primaria (dos dosis de Pfizer-BioNTech o Moderna, o una de Janssen), así como de una dosis de refuerzo y la bivalente. El gobierno federal recomienda la serie primaria para bebés de seis meses a cuatro años. Mientras, a partir de los cinco años se recomienda también la bivalente. La persona debe tener la serie primaria para poder recibir la bivalente.

La vacunación contra influenza se recomienda anualmente, pues su formulación cambia todos los años para proteger contra los virus que más circularon la temporada previa. Esta vacuna se recomienda a partir de los seis meses de nacido.

“La gente no se está vacunando. En Puerto Rico, todos los años la vacunación contra la influenza no pasa del 40% (de la población). Con COVID llegamos al 90% con la serie primaria, pero eso no se ha visto con la bivalente”, lamentó Plá.

Según datos de Salud, hasta el 5 de diciembre, se habían administrado 170,500 vacunas bivalentes contra el COVID-19. En Puerto Rico, hay un universo de 2,431,423 personas de 12 años en adelante hábiles para recibir esta vacuna, pues ya cuentan con la serie primaria. Esto significa que solo 7% de las personas elegibles de 12 años o más tiene su vacunación al día contra el COVID-19.

La vacuna contra la influenza, mientras, parece estar moviéndose mejor que otros años, dijo el doctor Ángel Rivera, director del Programa de Vacunación de Salud.

Hasta el 4 de diciembre, en esta temporada 2022-2023, ya se habían administrado 310,952 vacunas contra la influenza. En la temporada de influenza 2019-2020, se habían vacunado 312,274 personas para abril de 2020, informó Rivera. Aún así, de un universo de 3,193,694 personas, esto significa 9.7% de la población.

“La gente la ha buscado más temprano que otros años”, dijo Rivera.

No obstante, el galeno comentó que, del total de vacunados contra la influenza este año, muy pocos son menores de edad. Según informó, de un universo de 575,629 menores de seis meses a 18 años, solo 25,819 se han vacunado contra la influenza, lo que equivale a un 4.5%.

“El llamado a los padres es a que lleven a sus hijos a vacunar. Por ahí vienen las fiestas (navideñas y sube el riesgo de contagio)”, sostuvo.

Si una persona ya se contagió con influenza, la recomendación es que se vacune contra el virus pues hay varias cepas circulando y podría infectarse más de una vez durante una temporada, indicó Rivera. Casos así, dijo, deben esperar al menos dos semanas después del contagio o hasta que no tenga síntomas para poder vacunarse.

En los casos de COVID-19, el doctor Rivera advirtió que también se recomienda a la persona que se vacune, aún si ya se contagió con el virus. No obstante, en estos casos deben transcurrir 90 días para que la persona se vacune pues este es el período que se estima dura la inmunidad natural a través del contagio del virus.

Hasta finales de noviembre, la tasa de reinfección o personas que se han infectado con COVID-19 en más de una ocasión se encontraba en 36 por cada 100,000 habitantes.

Ayer, la tasa de positividad estaba en 22.33% y el nivel de transmisión comunitaria estaba clasificado como alto en 77 de los 78 municipios.

De acuerdo con la licenciada Ilia Toledo, presidenta del Laboratorio Toledo, uno de los mayores laboratorios de referencia en la isla, la tasa de positividad entre las pruebas de COVID-19 que han procesado está cerca de un 30%.

“Hay casos de todas las edades. Gente con síntomas fuertes, dificultad respiratoria, por eso han aumentado las hospitalizaciones”, sostuvo.

Los casos de influenza, comentó, también han subido, especialmente los pediátricos, aunque señaló que se han encontrado familias completas infectadas.

“Muchos no se han querido vacunar y es importante que lo hagan. Hay que educar (a la población)”, indicó.

A pesar de este panorama, Toledo insistió que la responsabilidad de protegerse contra estos virus debe ser individual, no impuesta por el gobierno.

“No creo que el gobierno deba poner restricciones (otra vez). Las personas deben evaluar el riesgo y evitar lugares de mucha gente. Es bien importante la educación y la vacunación”, dijo.

Por su parte, Plá comentó que podría evaluarse la imposición de algunas medidas de restricción, como el uso de mascarillas, aunque resaltó que va a ser difícil que la población las acate, aún con el alto nivel de transmisión que hay.

El uso de mascarillas en la isla es recomendado, pero no obligatorio, salvo en ciertos lugares, como los hospitales e instalaciones de salud.