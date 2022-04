Previendo que los apagones generales podrían seguir ocurriendo en los próximos años, el Municipio de Bayamón anunció este miércoles un nuevo proyecto de sustentabilidad con el que entregará baterías portátiles, con capacidad de carga solar, a residentes en ese pueblo que estén encamados o que sean ancianos que vivan solos.

El alcalde Ramón Luis Rivera Cruz explicó que la iniciativa se une a otros esfuerzos de su administración para reducir la dependencia de red eléctrica del país y potenciar el uso de energías renovables en la rutina diaria del municipio.

Por ejemplo, Bayamón goza, actualmente, de un proyecto piloto en diversas intersecciones y puntos de tráfico pesado, se instaló un sistema de energía solar que mantiene con servicio eléctrico a los semáforos, de modo de que no se afecte el tránsito. Otras ocho intersecciones se unirán a dicho proyecto, anticipó el alcalde.

“Buscamos facilitarle a la población de Bayamón, comenzando con las personas encamadas o que dependan de equipo de asistencia, unas baterías que pueda mover los equipos de asistencias de esos pacientes. Esa batería tiene la capacidad de instalarle placas solares, se le va a entregar con una placa solar. La batería siempre va a estar conectada al sistema energético de la casa y estará cargada, pero si en alguna ocasión el apagón fuera por un tiempo mayor a 24 horas puede, entonces, instalarle la placa solar”, precisó el ejecutivo durante una conferencia de prensa.

Para propósitos de esta iniciativa, la administración municipal indicó que la población de envejecientes considera a todas las personas de 75 años o más.

Para recibir la batería, los residentes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Ser residente bonafide del Municipio de Bayamón.

- Contar con un sistema alterno de generación de energía.

- Mostrar prueba de incapacidad que requiera equipo eléctrico de asistencia las 24 horas del día o que el residente esté encamado.

Los interesados que cumplan con las disposiciones pueden solicitar la batería en el portal de la administración municipal que se accede a través de este enlace.

“Reconocemos, y lo he dicho consistentemente, de que en los próximos cinco a seis años nosotros vamos a seguir teniendo apagones en Puerto Rico. No solo porque el sistema energético está débil, sino porque cuando comiencen los proyectos de transformación van a ocurrir apagones selectivos o avisados o no avisados cada vez que vayan a incluir un equipo. [...] Si la gente nuestra tiene un equipo en su casa que pueda protegerse, entonces estarán mucho más tranquilos y no vamos a tener las situaciones que tuvimos con (el huracán) María”, expresó Rivera Cruz.

“Esto es por etapa. Primera etapa: encamados. Luego que se termine la fase de encamados, vamos a una segunda fase donde vamos a visitar a personas de 75 años en adelante que vivan solos. Luego, en una tercera etapa, vamos a coger los de 70 a 75 y una cuarta etapa donde cogeremos de 65 a 70″, abundó.

La primera etapa del proyecto, según el alcalde, se estimó a un costo de $3 millones. Indicó que los fondos provienen de arcas federales y municipales.

La compañía que distribuirá el equipo es Sobrevive Store. El dueño de la empresa, Rafael Bobé, explicó que el equipo que se entregará consiste en una batería (inverter) de 1,500 watts, capaz de energizar una nevera, abanico, bombillas, un televisor y un equipo adicional que no supere los 110 voltios. Mientras, la placa solar que puede conectarse a la batería tiene la capacidad de generar 200 watts de recarga durante el tiempo que reciba la luz del sol.