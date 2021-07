Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) llevaban tres meses recibiendo el doble del dinero que de ordinario tenían para complementar sus necesidades de alimentos debido a una asignación especial aprobada por el Congreso estadounidense para estimular la economía en medio de la pandemia del COVID-19.

Esa asignación acabó en junio. Ahora comienza otra que también eleva los beneficios por encima de lo normal pero no llega al nivel de duplicarlos. La ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés) proveyó unos $966 millones, lo que dará para aumentar en 50% el beneficio que reciben los participantes del PAN por un periodo de 12 meses, en lugar de los tres meses que duró el estímulo anterior.

El administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Alberto Fradera Vázquez, explicó que los beneficiarios no tienen que llevar a cabo gestión alguna para recibir del alza ya que el sistema lo hará automático.

Este incentivo económico para las personas bajo este esquema de beneficencia llevará, por ejemplo, a que una persona que recibe $112 mensuales de asistencia nutricional tenga una transferencia de unos $170 al mes.

¿En qué se puede gastar el dinero? ¿Se reestablecerá el uso en efectivo de las transferencias? ¿Qué pasó con los que ya recibieron el dinero del PAN este mes y no obtuvieron el alza en el beneficio? El Nuevo Día consultó con Frandera Vázquez y otras fuentes de información las principales dudas expresadas por los lectores del diario y estas son las contestaciones:

¿De cuánto es el aumento?

El alza, en comparación a los beneficios ordinarios, es de un 50%. Estará vigente por 12 meses a partir del primer desembolso reflejado a partir del 7 de julio.

¿Por qué el beneficio es temporal?

El aumento es financiado por el American Rescue Plan Act, una iniciativa del presidente Joe Biden para estimular la economía, afectada por la pandemia del COVID-19. En total, se usarán $966 millones para este aumento en el beneficio.

¿El alza se suma a otros aumentos que se han experimentado en el PAN debido a la pandemia del COVID-19?

No. El nivel de ingresos será menor al alza que ya experimentaron los beneficiarios del PAN en los últimos tres meses. En este periodo se pudo igualar el beneficio que reciben las familias en Puerto Rico con el que se recibe en otras jurisdicciones de EE.UU. bajo el programa SNAP (siglas en inglés del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) gracias a una asignación de fondos contenida en la Ley de Apropiaciones Consolidadas de los Estados Unidos, pero este beneficio era también temporal y terminó en junio, explicó el administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef).

¿Cuán distinto es el beneficio del PAN en Estados Unidos?

En Puerto Rico, un beneficiario del PAN recibe alrededor de $112 mensuales. En Estados Unidos los beneficios del programa SNAP varían según el estado y pueden llegar a $204 al mes por participante, según el Departamento de Agricultura estadounidense, que administra la iniciativa.

¿Estos aumentos son para compensar los aumentos en los precios en las tiendas (inflación)?

No. Estos cambios responden únicamente a las iniciativas de estímulo económico adoptadas por el Congreso y el presidente Joe Biden para contrarrestar los efectos de la pandemia.

¿Hay alguna restricción adicional en el uso de estos fondos adicionales que reciben los beneficiarios?

No. Una vez el beneficiario reciba la transferencia de fondos, podrá usar el dinero, como de costumbre, en alguno de los comercios participantes para adquirir comida no preparada. Desde octubre del 2020, los beneficiarios en Puerto Rico no pueden retirar en efectivo el dinero depositado en la llamada tarjeta del PAN.

¿Los que ya recibieron los chavos de la tarjeta del PAN correspondiente a junio qué deben hacer para recibir el beneficio?

La ADSEF tiene pendiente llevar a cabo transferencias especiales para los que ya recibieron el beneficio del PAN este mes de modo que todos los beneficiarios tengan su ajuste correspondiente.

¿Cómo verifico el balance de la tarjeta del PAN?

Las personas pueden llamar al número telefónico que aparece detrás de la misma tarjeta o verificar su información en el portal www.ebtpr.com.

¿Qué pasará con el beneficio una vez pasen los 12 meses?

El aumento expirará y los beneficios regresarán a sus montos normales, a menos que haya algún cambio adicional decretado por el gobierno estadounidense que cambie este escenario. Fradera Vázquez afirmó que la intención del gobierno local es que los beneficios en la isla se iguales a los que reciben las personas en EE.UU. bajo la iniciativa SNAP pero para eso se necesita el aval federal.

¿El aumento en el beneficio está asociado a un nuevo requerimiento de empleo?

No. El beneficio está ajeno a las iniciativas que actualmente se llevan a cabo conducentes a que, eventualmente, las personas hábiles para trabajar entre los 18 años y 59 años que reciban el PAN tengan que presentar prueba de que estudian, trabajan, buscan empleo o colaboran en algún tipo de iniciativa como voluntario.