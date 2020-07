Guaynabo - Doña Ana Cortés y su familia tienen una decisión difícil que tomar hoy: abandonar de manera temporera su residencia en el barrio Guaraguao de Guaynabo o o permanecer en la propiedad ubicada sobre un terreno que continúa cediendo debido a la lluvia.

A eso de las 12:00 p.m. de hoy, un deslizamiento en la parte posterior de la estructura ubicada en el sector Elipio Pérez puso en peligro la solidez del terreno en que se encuentra la propiedad, construida por quien fuera el esposo de Doña Ana. El hombre ya falleció y la hija de ambos reconoció que para su madre no sería fácil abandonar la propia que construyó su esposo “a fuerza de préstamos”.

En la propiedad viven actualmente Doña Ana y sus dos nietos.

“Voy a hablar con el alcalde porque nos tenemos que ir. No puedo dejar a mi viejita aquí. No puedo, no puedo”, sostuvo la hija de Ana, Wanda Guzmán Cortés.

Guzmán Cortés, enfermera de profesión, se enteró del deslizamiento y arrancó hacia la residencia en la tarde. Ella no tiene muy claro la razón del suceso, pero un vecino opinó que se debió a una construcción mal hecha que incluyó el desvío de un desagüe hacia el terreno afectado.

“Cuando hicieron el proyecto, no canalizaron bien”, sostuvo el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. “Dejaron que el agua cayera en el terreno hasta debilitarlo”.

Visiblemente afectada por la situación en que se encuentra ella y sus dos nietos, Doña Ana dijo que estaba dispuesta a quedarse en su casa si hoy, precisamente un día en que el municipio y el país vive una emergencia causada por la tormenta tropical Isalías, un ingeniero del Municipio de Guaynabo le certificaba que así podía hacerlo.

“Vamos a ver”, contestó la mujer cuando se le preguntó qué haría si no recibía una respuesta concreta hoy. Cuando Cortés comenzó a narrar el incidente, se conmovió a tal punto que no pudo continuar hablando.

Situaciones por todos lados

En Guaynabo nadie tuvo que refugiarse a causa de la tormenta, pero empleados del gobierno municipal estuvieron ocupados durante el día atendiendo emergencias como la inundación de entre siete y ocho calles en el barrio Amelia, según contó el alcalde.

“El agua no llegó a las residencias, pero nadie podía salir de las residencias”, dijo Pérez al comentar que el vecino residencial Zenón Díaz Valcárcel también se inundó.

Brigadas del Municipio de Guaynabo atendían esta tarde múltiples deslizamientos en la amplia zona rural del pueblo. Algunos de estos deslizamientos y caídas de árboles, a su vez, comprometieron el tendido eléctrico.

El Nuevo Día conversó con Pérez mientras se encontraba en la urbanización El Álamo, donde se ubican dos quebradas: Frailes y Cristina, que históricamente han causado un problema de inundaciones en la zona. El alcalde indicó que la situación ha llegado a un punto que, por un dictamen judicial, el gobierno municipal tiene que mantener en el área maquinaria lista para despejar de material vegetativo y escombros las dos quebradas, tal y como ocurrió hoy.

“Ya se ha sometido un plan a FEMA para poder hacer las mejoras. Esperamos que FEMA nos apruebe esto”, dijo Pérez. “Automáticamente comienzan las lluvias, sube el nivel, se llenan las quebradas de escombros, árboles y ramas y lamentablemente se bloquea el acceso para que continúe discurriendo el agua”, dijo.

El Nuevo Día, de hecho, observó cómo varios vecinos colocaron sacos de arena frente a sus puertas anticipando la inundación.