Buscan espacios para establecer centro de acopio de materiales reciclables tras repentino cierre del único que había en Toa Alta

“Estamos en comunicaciones con otras entidades para traer nuevamente un proyecto de reciclaje que pueda atender esta necesidad (de manejo de desperdicios sólidos). No sabemos todavía si va a ser en Toa Alta”, dijo, en entrevista con El Nuevo Día .

Aunque la solicitud de cierre fue inesperada, enfatizó su agradecimiento al ayuntamiento por la oportunidad de rehabilitar un espacio abandonado y convertirlo en un centro de acopio. “Sin el Municipio, no hubiésemos logrado este impacto”, puntualizó, y contó que, antes de rehabilitar el espacio, las personas lo usaban como vertedero clandestino.

Inversión perdida

Relató que le había indicado a la administración municipal de Toa Alta que, cuando los voluntarios no estaban en el centro, al igual que pasaba antes, llegaba gente a dejar escombros. “Eso es algo que no podemos controlar, pero tomamos todas estas medidas de mitigación para evitar que eso suceda más. Ya desde que hicimos eso, no teníamos mayores problemas”, argumentó.