El secretario de Educación federal, Miguel Cardona, espera que la asistencia federal a las escuelas de Puerto Rico se traduzca en una mejor infraestructura, sobre todo en los planteles del sur, en más acceso a dispositivos que complementan la enseñanza, en un mejor servicio de internet de banda ancha, y más apoyo social y emocional para los alumnos que desde el 2017 han sobrevivido huracanes, terremotos y la pandemia del COVID-19.

Son casi $4,000 millones los que la agencia que dirige está liberando. Estas asignaciones continuarán bajo la supervisión del agente fiduciario que el Departamento de Educación federal le exigió a Puerto Rico tras los casos de malversación de fondos federales que se conocieron públicamente en el 2019 con el arresto de la exsecretaria Julia Keleher.

La promesa de Cardona es que esta capa de burocracia, que verifica el buen uso de los fondos, no implicará dilaciones innecesarias que atrase el uso del dinero para mejorar la educación en las aulas.

“Los fondos muestran el apoyo. Pero no es solo los fondos, es la alianza para asegurarnos que el dinero se use para ayudar a los estudiantes, para que las escuelas se reabran lo antes posible y establecer un sentido de confianza, no solo en las escuelas, sino en el sistema, y alcanzar resultados. No podemos seguir hablando de resultados, tenemos que alcanzarlos”, dijo Cardona, el primer miembro del gabinete del presidente Joe Biden que visita a la isla, durante una entrevista con El Nuevo Día.

Cardona –nacido en Connecticut y de padres puertorriqueños- indicó que en los temas fiscales y de confianza pública el Departamento de Educación local requiere reimaginar cómo se comunica con las comunidades y promueve la transparencia.

Manifestó que el Departamento de Educación federal, junto a las agencias estatales, crearán y ayudarán a ejecutar un plan que, a través de la enseñanza pública, permita que a las generaciones más jóvenes de puertorriqueños puedan levantarse social y económicamente.

Y en la encomienda dijo tener un sentido de urgencia por los constantes tropiezos que han enfrentado los puertorriqueños desde el 2017, cuando el catastrófico huracán María destrozó gran parte de la infraestructura isleña.

La liberación de fondos está compuesta por $3,200 millones de la asistencia federal por la pandemia del COVID-19 y $662 millones en subvenciones aprobadas en el 2020 para el sistema educativo boricua.

Esto fue lo que dijo el funcionario al contestar las preguntas de este diario:

Usted anunció unas partidas grandes de fondos. ¿Qué cambio se podría esperar en las escuelas con este dinero?

Para mí es un honor ser parte del equipo de (el presidente, Joe) Biden y (la vicepresidenta, Kamala) Harris. Nosotros reconocemos que después de la pandemia tenemos que hacer las cosas mejor. No podemos volver a cómo era todo antes de la pandemia. En el caso de Puerto Rico me voy un poco más atrás, al 2017. Debemos hacerlo mejor. Los estudiantes han estado esperando. Algunos apenas han ido a la escuela desde entonces.

¿Cambios que se verán?

Lo primero es ver estudiantes en las escuelas. Tenemos que reconocer que no hay sustitución para la enseñanza presencial. Los estudiantes se benefician más cuando están con sus maestros y sus compañeros. En términos de lo que esperaríamos ver, pues serían estudiante llegando a los salones donde hay ambientes acogedores, donde reciben asistencia académica pero también asistencia emocional para sus necesidades por sus traumas y tengan acceso a servicios de salud mental. Esperamos un sistema donde los estudiantes tengan mejores oportunidades, donde tengan acceso a internet de alta velocidad, donde tengan dispositivos que funcionan y que estén a su alcance no importan donde vivan. Hay fondos para infraestructura. El Plan Americano de Trabajos también tiene fondos para eso. Sabemos que, en Puerto Rico, sobretodo en el sur, hay una gran necesidad. Este es el momento para asegurarnos que los estudiantes tienen lo que necesitan.

Se impuso una supervisión financiera en el Departamento de Educación local hace poco por exigencia del gobierno de EE.UU. ¿Eso se mantendrá? ¿Cuál es el acercamiento suyo a este asunto?

Están todas las manos en la cubierta (“hands on deck”). Ese sistema ya se estableció. El Departamento de Educación (de EE.UU.) va a proveer todo el apoyo y la asistencia técnica que se necesita para reabrir escuelas y reconstruirlas mejor que antes. Sabemos que hay una transición aquí en términos de liderato (la jefatura del Departamento de Educación local). Para mí es importante que haya ese apoyo. Tuve experiencias reabriendo escuelas en la pandemia y sé que es un reto. Pero van a tener el apoyo mío y de mi equipo.

¿Se mantendrá la supervisión fiscal?

Sí.

¿Hay alguna preocupación actual sobre el manejo de los fondos federales a raíz de los casos de malversación de fondos que hubo hace apenas unos años?

Mi enfoque es de establecer alianzas con Puerto Rico y su linda gente. Reconozco que debe haber asuntos adicionales en términos de transparencia y comunicación del Departamento de Educación local con las personas en Puerto Rico. Puede haber desconfianza en algunos lugares de Puerto Rico. Es críticamente importante que cuando hablamos de reabrir también hablamos de reimaginarnos las relaciones, las comunicaciones, la transparencia y eso es lo que queremos ayudar a Puerto Rico para que la comunidad tenga confianza con el sistema.

En el manejo de fondos federales un tema importante ha sido la velocidad con que asignaciones de fondos como estas se palpan en beneficios para las personas, esto después de la lenta experiencia FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias) y HUD (Departamento de la Vivienda de EE.UU.) en la reconstrucción...

Como comisionado de Educación en Connecticut, cuando reabrimos escuelas, la meta era que el dinero llegara a los salones de clases lo antes posible. Ahí es donde necesitamos el dinero, asegurarnos que las escuelas están preparadas para recibir estudiantes y que los estudiantes tienen las herramientas que necesitan para ser exitosos. Y que los educadores también. Estoy trayendo ese mismo nivel de urgencia aquí para asegurarnos que estamos haciendo todo lo posible en nuestro poder para que no haya demoras innecesarias y los fondos lleguen a los salones de clases.

¿De algún modo también están mirando los retos en la educación a nivel postsecundario en Puerto Rico? Sé que tiene un encuentro en la Universidad de Puerto Rico…

Entiendo que para que el sistema mejore la UPR y otras universidades en Puerto Rico, tienen un rol importante. Es asegurar que proveemos el apoyo para que los puertorriqueños se levanten, proveyendo esa ayuda. Quiero escucharlos para ver cómo podemos ayudarlos. Quiero escuchar de maestros, estudiantes, padres, y todos para poner el apoyo donde se necesita.

Hay un debate sobre la cancelación de deudas estudiantiles en EE.UU. ¿Tiene alguna postura en cuanto a este tema que promueven los demócratas?

Yo reconozco que las deudas estudiantiles pueden retrasar la compra de la primera casa ni creo que los estudiantes deban ser atados a una deuda por el resto de sus vidas. En la agencia lo que estamos haciendo es, en adición a las conversaciones sobre condonar las deudas estudiantiles, es asegurarnos que los sistemas que controlamos son efectivos. Queremos que los procesos internos para condonación de deudas estudiantiles funcionen. Tuvimos una tasa de rechazo (a peticiones de condonación) de 98% y eso es inaceptable. Tenemos que hacerlo mejor, para asegurarnos que nuestra defensa del estudiante esté, en efecto, defendiendo a los estudiantes, protegiéndolos.