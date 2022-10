Alrededor de 400 familias del barrio Jácanas en Yabucoa se quedaron anoche sin su principal vía de tránsito luego de que un puente en la carretera 920, kilómetro 7.9, colapsó a raíz de las lluvias que se han acumulado en la región desde el pasado martes en la noche.

En entrevista con El Nuevo Día, el alcalde Rafael Surillo Ruiz denunció, sin embargo, que, más que las lluvias, han sido la burocracia, dejadez y la dilación en el proceso de reconstrucción de Puerto Rico tras el paso del huracán María, los principales detonantes para que se reporten este tipo de emergencias.

“Esta es una vía principal, aunque no es una vía con tanto movimiento de equipo pesado, pero es una ruta por la que pasan camiones con agua, camiones de basura, camiones con asfalto... Es un puente que hasta anoche, si tú me dabas una lista de los puentes que tenía Yabucoa, yo marcaba ese como uno de los puentes que mejor estaba y mira ahora... colapsó completo”, expresó vía telefónica.

Aseguró que lleva cinco años con una campaña de advertencia al gobierno central y federal de que un colapso como este podía ocurrir y que requería de fondos para completar las reparaciones, pero no los ha recibido.

El puente fue construido hace más de 40 años, según el alcalde. (Suministrada)

La última reparación en este puente estatal, de más de 40 años de construcción, fue hace varios meses atrás, según el funcionario, y las labores que le realizaron brigadas del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) fueron temporales, pero nunca volvieron.

“Esto (el colapso del puente) fue por la cantidad de lluvia que cayó con el huracán (Fiona) y ahora la que está cayendo, pero ya yo había indicado que todos los puentes de Yabucoa se vieron bien afectados por el huracán María. A cinco años después del huracán, yo todavía en los casos de puentes municipales y caminos no se me han obligado los fondos todavía. Cinco años después (del huracán María), todavía tengo problemas con caminos y puentes que no se han podido reparar, porque no se han obligado los fondos”, denunció.

Tras el colapso del puente, el ejecutivo municipal se comunicó con la secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, quien le prometió movilizar un equipo para realizar una evaluación de los daños.

Este diario solicitó una entrevista con la funcionaria y, al momento de esta publicación, no se había sostenido.

“Le vamos a solicitar (a Vélez Vega) de que si hay alguna alternativa de ubicar un puente temporero o algo que podamos ubicar allí se haga, porque la verdad es que va a provocar una situación bien crítica porque los accesos y alternativas que tienen estas familias, todas son inseguras, porque son caminos municipales donde ahora habrá más tráfico de gente y eso puede provocar algún tipo de situación”, apuntó el alcalde.

“Hay rutas alternas, pero esas rutas al aumentar el tráfico de personas con vehículos por ahí se tornará riesgoso. No es lo mismo un camino estatal principal que un camino municipal con alto número de personas transitando”, agregó.

Además del colapso de este puentes, Surillo Ruiz mencionó que tiene múltiples problemas en otras vías de su pueblo como, por ejemplo, el puente en la carretera 901, que conecta a Yabucoa con Maunabo. “Por ahí sí que pasa mucho tráfico, incluyendo equipo pesado”, acotó al alcalde, al tiempo en que mencionó que la estructura necesita reparaciones urgentes.

Asimismo, aseveró que la situación que enfrente el puente municipal en la PR-182, kilómetro 11 interior, es “crítica”.

“Yo tuve entrevistas en la temporada de huracanes donde me preguntaban si Yabucoa estaba preparado y yo decía que no. Incluso, yo decía más, yo decía que ningún municipio en Puerto Rico está preparado para recibir el embate de un disturbio que traiga mucha lluvia. Si cinco año después no han obligado los fondos para reparar los caminos, cómo vamos a estar preparados”, sentenció el funcionario.

Estimó, al tiempo, que la reparación del puente en la PR-920, antes del colapso, superaba los $500,000.

El alcalde mencionó que por esta carretera pasaban tanto carros livianos como pesados. Las rutas alternas son peligrosas para aguantar el tráfico. (Suministrada)

Varios pueblos, incluyendo Yabucoa, ya han recibido más de cinco pulgadas de lluvia, mientras que el resto de la isla acumuló un rango entre 1 a 4 pulgadas, desde la madrugada de ayer, miércoles, hasta las 6:00 a.m. de este jueves.

Mientras, el huracán Fiona dejó sobre dicho municipio entre 16 a 20 pulgadas de lluvia en un período que comprende desde las 2:00 p.m. del 16 de septiembre hasta las 8:00 a.m. del 20 del mismo mes.

“Yo creo que el estado de Florida se recuperará en menos de un año del embate del huracán Ian, porque tienen un capital, no pasa igual que nosotros. Y estos casos, luego de que pase un huracán, creo que se debe atender con premura todo lo que es la infraestructura víal. Eso debe significar una emergencia. Nadie se va morir porque una cancha no se repare, pero sí la gente puede fallecer porque un camino está en malas condiciones que provoque que haya un accidente”, puntualizó Surillo Ruiz.