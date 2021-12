Contrario al año pasado, el 2021 quedará marcado como uno de los años, en el tiempo reciente, con mayor cobertura de casos criminales que acapararon la atención tanto en la isla como en medios internacionales.

La mayoría de estos casos siguen sin resolverse, por lo que familiares y allegados siguen clamando por que se haga justicia.

No obstante, otros temas como el fenómeno La Niña y la entrada de LUMA Energy en la administración del sistema eléctrico también acapararon la atención de la población durante el año que esté por culminar.

A continuación, las 11 historias más leídas por nuestra audiencia en el 2021:

1. Caso de Keishla Rodríguez Ortiz y Félix Verdejo

En un caso que sorprendió a muchas personas en Puerto Rico, el exboxeador Félix “el Diamante” Verdejo fue arrestado por figurar como el sospechoso de secuestrar y asesinar a Keishla Marlen Rodríguez Ortiz, una joven de 27 años que se encontraba embarazada al momento de los hechos. Verdejo fue acusado en el foro federal y enfrenta un caso que podría ser elegible para una pena de muerte.

PUBLICIDAD

Lee también: Cronología: los eventos que marcaron el caso de Keishla Rodríguez

2. Ricardo Rosselló rehace su vida: tiene nuevo trabajo y compra casa por $1.2 millones

El exgobernador reveló este año en una entrevista con The New York Times que la presión pública por la que se le exigía su renuncia durante el verano del 2019 no fue la razón por la que terminó renunciando, sino que un hoyo en la carretera fue el detonante para tomar la decisión. Rosselló, quien contó que compró una casa en Washington D.C. por $1.2 millones y que invertía en un tratamiento contra el COVID-19, dijo que en medio del “Verano del 19″ tuvieron un accidente con un hoyo en el que su hija pensó que les habían disparado, por lo que su esposa Beatriz y él determinaron marcharsede la isla.

Lee también: Ricardo Rosselló rehace su vida: tiene nuevo trabajo, compra casa por $1.2 millones e invierte en tratamiento contra el COVID-19

3. La NOAA aumenta a 70% la probabilidad de que se desarrolle el fenómeno de La Niña

Este pronóstico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) publicó a finales de agosto, cuando aún faltaban varios ciclones por desarrollarse. Sin embargo, la mayor actividad ciclónica de esta temporada se dio antes del pico de septiembre y previo a que se desarrollara el fenómeno La Niña. El evento atmosférico inició en octubre. La NOAA pronosticó que el fenómeno alteraría las condiciones climáticas para Estados Unidos, donde varios estados tendrán un invierno más cálido de lo normal.

Lee también: El fenómeno La Niña se desarrolla por segundo año consecutivo

4. Tres agentes mueren durante una persecución en Isla Verde | Asesinan a posible sospechoso

No había arrancado bien el año cuando el 11 de enero ocurrió la primera masacre. Los agentes Luis Marrero Díaz, Luis Salamán Conde y Eliezer Hernández Cartagena perseguían al conductor de un automóvil que había realizado un carjacking cuando el delincuente les disparó durante un tramo del expreso Román Baldorioty de Castro. Los compañeros de los policías -incluyendo al comisionado Antonio López Figueroa- lloraron su partida.

PUBLICIDAD

Lee también: Dos agentes municipales y uno estatal mueren durante una persecución en Isla Verde

Esa misma noche la Policía identificó como David Emanuel Rivera Batiz al presunto asesino de los policías. Sin embargo, el hombre fue hallado muerto en la calle San José en Santurce con un letrero sobre su cuerpo que leía: “Yo soy el responsable del asesinato de los guardia”. El occiso tenía 25 años y era residente de Ponce. Sin embargo, la Policía se rehusó a concluir la investigación de los hechos, por lo que mantuvo una pesquisa abierta tras la masacre y el asesinato de Rivera Batiz.

Lee también: Identifican cadáver hallado con letrero que lo calificaba como el asesino de los tres agentes en Carolina

El cadáver de un hombre con impactos de bala fue localizado en un vertedero clandestino en la calle San José, cerca del residencial San Juan Park, en Santurce, con un rótulo encima que indica que fue el responsable de la matanza de tres agentes. (Suministrada)

5. Muere el cardiólogo Raúl García Rinaldi

El reconocido cirujano cardiovascular Raúl García Rinaldi falleció con las botas puestas, como lo quería. Su corazón, el órgano al cual le dedicó su vida a través de estudios, escritos y mediante el tratamiento que le dio a tantos pacientes que operó, se detuvo la tarde del 11 de febrero. “Vivo perdidamente enamorado de esto. Quiero morir entre la sala 5 y 6 (del Centro Médico de Mayagüez), que es donde opero. Sería lo más feliz”, señaló García Rinaldi en su última entrevista con El Nuevo Día, en septiembre de 2018.

Imagen de archivo del cirujano cardiovascular Raúl García Rinaldi. (teresa canino rivera)

Lee también: Muere Raúl García Rinaldi, reconocido cirujano cardiovascular y filántropo puertorriqueño

6. Jueza del caso de Andrea Ruiz Costas atendió la controversia del niño asesinado en Aguas Buenas

El asesinato a golpes de Jeiden Elier Santiago Figueroa acaparó la atención pública por varias semanas. La historia del niño de 8 años, que enfrentó un patrón de abuso y maltrato durante varios meses, fue objeto de señalamientos contra el gobierno y la Rama Judicial de Puerto Rico, debido a que fallas en el sistema gubernamental habrían provocado el fatal desenlace. El caso en los tribunales involucró a la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez, la misma que vio el caso que entabló Andrea Ruiz Costas por maltrato y agresión sexual.

PUBLICIDAD

La jueza emitió una orden de alejamiento contra la madre del menor por una presunta querella de agresión sexual, pese a que la denuncia no la involucraba a ella ni ocurrió en su hogar. No haber emitido esa orden, quizás, le habría permitido a Saraí Figueroa Centeno continuar con su hijo. Además, la jueza no actuó con prontitud ante el expertis de un trabajador social que recomendó que el niño le fuera devuelto a su madre. El trabajador social realizó la recomendación el 2 de julio de este año y poco más de un mes después el niño fue asesinado, presuntamente, a manos de su padre.

Lee también: Tragedia de niño asesinado en Aguas Buenas involucra a la jueza del caso de Andrea Ruiz Costas

7. ¿Cómo se pagará la factura de luz bajo LUMA Energy?

El consorcio LUMA Energy asumió el pasado 1 de junio las riendas de la administración del sistema de distribución y transmisión del sistema eléctrico de Puerto Rico, y desde entonces los abonados deben pagar por su servicio eléctrico directamente a la compañía. Aunque el cambio de administración no implicó un nuevo sistema de pagos, sí se implementó un portal de internet donde los abonados pueden ver sus facturas y hacer pagos.

Lee también: ¿Cómo se pagará la factura de la luz bajo LUMA Energy?

8. Encuentran en Coamo el cuerpo sin vida de la madre y enfermera desaparecida en Barranquitas

Angie Noemí González Santos, de 29 años, fue reportada desaparecida por su esposo el 16 de enero. La misión de búsqueda se extendió por varios pueblos de la región policiaca de Aibonito. Tres días después, la Policía halló el cuerpo de la mujer en un precipicio. Su esposo fue arrestado tras figurar como sospechoso del crimen.

PUBLICIDAD

Lee también: Encuentran en Coamo el cuerpo sin vida de la madre y enfermera desaparecida en Barranquitas

9. Asesinan a uno de los condenados por la muerte del procurador Antonio Barceló y dos de sus hijas

Billy de Jesús Reyes, una de las cinco personas convictas por el asesinato del procurador de menores Antonio Barceló Jiménez y dos de sus hijas el 11 de diciembre de 2004, fue ultimado a balazos en la tarde del 11 de junio de 2021, dentro de la agencia hípica 8218 que ubica en la intersección de la avenida López Sicardó con la calle Jerusalén en San Juan. De Jesús Reyes fue condenado en 2017 a cumplir una sentencia concurrente de 99 años, pero quedó libre con grillete en junio de 2020 cuando un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones ordenó la celebración de un nuevo juicio debido a que su veredicto no fue unánime.

Lee también: Asesinan en una agencia hípica de Río Piedras a uno de los condenados por la muerte del procurador Antonio Barceló y dos de sus hijas

10. ¿Quién fue la pareja afectada en la explosión en Las Piedras?

La mañana del 19 de noviembre de 2021 quedará en la memoria de residentes de la urbanización Mansiones de los Artesanos en Las Piedras como el momento en que sufrieron una devastación en solo segundos y perdieron a dos de sus vecinos. Ese día ocurrió una explosión en la residencia de Eliezerth Seda y Janine Goldthorpe. Al momento de esta publicación, el Negociado de Bomberos no había concluido cuál fue la razón por la que ocurrió la fatal tragedia que provocó daños en varias casas alrededor de dos cuadras desde el lugar del incidente. La residencia que explotó, incluso, fue demolida.

PUBLICIDAD

Lee también: ¿Quién fue la pareja afectada en la explosión en Las Piedras? Hermana y amigos de Eliezerth Seda lamentan su pérdida

11. Joven madre asesinada en Río Piedras habría sido reportada desaparecida por Facebook

La Policía reportó en la madrugada del sábado, 31 de julio, el asesinato de Andrea Sofía Sánchez Parrilla, una joven madre que había sido reportada como desaparecida horas antes a través de Facebook. La Uniformada nunca ejecutó un operativo de búsqueda, debido a que familiares o amigos no radicaron una querella formal sobre su supuesta desaparición. La mujer fue ejecutada a tiros cuando se aprestaba a llevarle comida al padre de su hija, quien no figuraba como sospechoso para la Policía.

Lee también: Joven madre asesinada en Río Piedras había sido reportada desaparecida a través de Facebook