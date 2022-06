Mariposas, orugas y abejas fueron ayer las protagonistas de la Primera Feria de Polinizadores, celebrada en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras, uno de los principales pulmones naturales del área metropolitana.

Grandes y chicos participaron del evento, que contó con 18 exhibidores, talleres, venta de plantas, mesas interactivas, artesanos y, por supuesto, exposiciones en vivo de polinizadores que maravillaron a los asistentes.

Kristín Claudio, madre de tres “home schoolers” y residente de Juncos, llegó temprano y aprovechó para que sus hijos conocieran de estos maravillosos organismos. “Estas actividades gratuitas ayudan a los niños a conocer más de los animales y a valorar cada uno de estos organismos”, dijo Claudio entusiasmada, mientras sus hijos localizaban una abeja reina en una de las colmenas en exhibición.

Fueron muchas las familias que llegaron desde temprano a Río Piedras para disfrutar de la feria y, de paso, llevar a sus casas uno de los tantos recordatorios que ofrecían los exhibidores y artesanos.

Por ejemplo, la familia Díaz Suárez, de Caguas, optó por adoptar árboles que ayudarán en su patio a atraer a los polinizadores. Por su parte, María López, de Puerto Nuevo, adquirió miel fresca por su utilidad medicinal. Y Amarilis Colón, de Guaynabo, compró un “kit” con orugas vivas para apreciar el proceso de metamorfosis en una mariposa.

Niñas de la Tropa 400 observan una oruga. (Wanda Liz Vega Dávila)

También, hubo visitantes que acudieron buscando alternativas con los expertos presentes para remover colmenas de abejas o colonias de murciélagos en sus viviendas.

El evento contó con una carpa en la que, durante todo el día, se impartieron charlas educativas enfocadas en polinizadores, su importancia, manejo y conservación. Algunas, como la que dio el fundador del Mariposario Arlequín, Ian J. Pérez Cruz, sirvieron para motivar a la audiencia a establecer sus propios mariposarios caseros.

“Esta feria es necesaria para crear conciencia de que tenemos unos polinizadores que son bien importantes y no necesariamente todas las personas los conocen. Todo el mundo sabe de las abejas, pero tenemos murciélagos, las mariposas, aves y muchísimos otros insectos que son polinizadores y son igual de importantes que las abejas”, resaltó Pérez Cruz.

La organización de la actividad estuvo a cargo del personal del Servicio de Extensión Agrícola y el Jardín Botánico de la UPR, así como del Servicio Forestal federal. Aunque sirvió como cierre de la celebración de la Semana Nacional de los Polinizadores 2022, la feria marcó el inicio de una serie de esfuerzos colaborativos para crear precedentes de que el Jardín Botánico se convierta en un centro de educación y que haya flujo de ideas acerca de estos organismos, indicó Pablo Jiménez Cruz, agrónomo del Servicio de Extensión Agrícola y miembro del comité organizador.

Un niño colorea una mariposa como parte de las actividades ofrecidas. (Wanda Liz Vega Dávila)

“Hablamos mucho de polinizadores, de la protección de insectos, del cuidado de las flores, pero nunca se había hecho un encuentro que reuniera a los diferentes sectores que trabajan en la protección, preservación, etcétera. Con esto, lo logramos”, aseveró Cruz.

El autor es candidato doctoral en Biología y becario de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.