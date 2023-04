Hace 50 años, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl fundaron el Centro Providencia de Loíza para Personas de Mayor Edad y, al día de hoy, continúa siendo la única institución en ese municipio que brinda servicios de alimentación y esparcimiento a los adultos de 60 años en adelante.

Ubicado en las Parcelas Suárez, el centro solía atender a cerca de 120 participantes antes de la pandemia de COVID-19, cantidad que ha mermado a 87. De esos, poco más de 20 son llevados a las instalaciones del centro para una jornada de 7:30 a.m. a 1:00 p.m., que incluye desayuno, almuerzo y actividades; mientras que los restantes son personas que, por alguna razón de salud, no pueden ir y reciben el almuerzo en sus casas.

“Para muchos de ellos, esta es la única comida. Por eso, vengo a trabajar el Jueves (Santo) porque así solo estarán tres días fuera. Mañana (Jueves Santo), les daremos almuerzo y una comprita con comida enlatada para que se les haga fácil prepararla en su casa”, anticipó el pasado miércoles el director del centro, José Alayón.

“Hay muchas personas que necesitan los servicios. La población que tiene 60 años o más, en su mayoría, tienen pobreza total”, describió Alayón.

“Para muchos, esto es una terapia”, agregó. Sostuvo que hay muchos adultos mayores solos y que otros, aunque tengan familia, necesitan socializar con otras personas y recibir el apoyo que les brinda la organización.

De hecho, al momento de la visita, la veintena de participantes se dividía en mesas y jugaban dominó o cartas mientras hablaban y otros observaban.

Historias de familia

Una de las que miraba era Elena Correa Caraballo, de 96 años. “Soy la más vieja aquí”. Al preguntarle cuántos años lleva asistiendo al centro, contestó: “¡Ea, interminable!”. La mujer afirmó que tener un lugar al que ir de lunes a viernes “me ayuda muchísimo porque, al menos, tengo (a donde ir) para disfrutar con otras personas”.

Sentada a su lado estaba Juana Monge Fuentes, de 92 años y residente del sector Miñi Miñi de Medianía Alta, quien laboró en un comedor escolar hasta jubilarse y lleva un año asistiendo al centro.

Bolívar Fuentes Pérez era uno de cuatro en una mesa de dominó y, según Alayón, el alma de la fiesta, pues es “un comediante nato”. Se integró al centro hace tres meses. “Me trajo mi hija, pa’ que no me ajore tanto allá (en su casa)”, dijo. Carpintero de oficio, Bolívar, de 72 años, sufrió un grave accidente automovilístico que casi le cuesta la vida, contó.

Sentada frente a él, estaba María M. Lassén García, de 74 años, quien lleva “más de 20 años” siendo participante del Centro Providencia. “Sigo viniendo aquí porque libero el estrés. Tan pronto yo entro por ahí, se acabó la paz (se ríe), pero todos me siguen. No me gusta faltar y que no me vean. Si no estoy aquí, estoy hablando con el perro en casa”, declaró la empleada pública jubilada.

Mientras, Carlos Vicente Robles, de 74 años, llegó al centro hace como un año, luego de enviudar. “¿Tú sabes lo que es estar dando vueltas dentro de la casa, viviendo solo?”, preguntó de forma retórica el también paciente de diabetes, que no puede guiar porque esa enfermedad le afectó la visión.

Para atender al grupo, además de las tres empleadas de la cocina, hay una enfermera, una coordinadora de actividades y una trabajadora social. Esta última, María Quiñones Fuentes, destacó que, entre la asistencia que les ofrece, se cuenta hacer citas o trámites con agencias u oficinas que han limitado sus servicios para darlos solo de forma electrónica. “Muchos no saben usar esas plataformas. Si tienen un teléfono (inteligente) solo es para hacer llamadas”, dijo.

Interacción intergeneracional

La entidad loiceña es uno de los 135 centros de actividades múltiples que reciben fondos asignados por la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, entre otras entidades que les dan dinero. Pero, como ocurre con otras organizaciones que dependen de donativos, el Centro Providencia ha visto mermar sus ingresos y ha tenido que hacer ajustes en el grupo de empleados, así como enfatizar en iniciativas que les permitan recibir servicios gratuitos de otras organizaciones.

Ese es el caso de los estudiantes del Certificado Graduado en Gerontología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, que este mes ofrecerán diversas conferencias.

La coordinadora y profesora Álida Marrero Hernández explicó que, como parte de sus requisitos académicos, los 30 estudiantes del certificado deben hacer un estudio de necesidad y un plan de servicios para un grupo de adultos mayores. Los que fueron asignados al Centro Providencia ya hicieron el estudio de necesidad a base de entrevistas con los participantes y, de ahí, escogieron los temas para ofrecer orientaciones, que incluyen diabetes, nutrición y salud oral.

Marrero destacó la importancia de exponer a los estudiantes a entidades como los centros de actividades múltiples y otras organizaciones de asistencia para adultos mayores. Es necesario que las nuevas generaciones se involucren en ofrecer servicios a esa población, que ya representa casi una tercera parte de los habitantes de la isla.