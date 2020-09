La Sociedad de Choferes Unidos del Este, que brinda transporte a los residentes de Vieques y Culebra desde Ceiba, aseguró esta mañana que en cualquier momento podría iniciar un paro indefinido de sus labores debido a la falta de respuesta de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) a una petición de acceso a un estacionamiento cercano al terminal de lanchas.

El presidente de la organización, Enrique Cruz Rodríguez, explicó a El Nuevo Día que desde poco antes de febrero esperan porque la agencia les restablezca la autorización de acceso de sus guaguas al área situada en la zona de desembarque de los pasajeros para brindar transportación. Actualmente, esa zona es utilizada para el estacionamiento de carros alquilados luego de que la administración de la ATM retiró a los choferes de esa área para designarla únicamente al alquiler de autos.

“Hoy nos movilizamos y realizamos una protesta que consistió en confiscar, si se puede decir así o como desobediencia civil, el estacionamiento que teníamos antes cerca del terminal que se lo dieron ahora a los carros alquilados. Hemos tratado de comunicarnos con los ingenieros del desarrollo de Roosevelt Roads y no contestan. hemos llamado a la directora Mara Pérez y no contesta. Tenemos que ejercer presión”, manifestó en entrevista telefónica.

Área designada para el estacionamiento de las guaguas que brindan transportación a residentes de islas municipio. Los choferes señalaron que el lugar está lleno de hoyos y con terreno fangoso.

Cruz Rodríguez señaló que el lugar que ahora tienen asignado como estacionamiento está lleno de hoyos y con terreno fangoso, por lo que exigen que se les restituya el acceso que tenían al estacionamiento cercano al terminal o que se les pavimente el que utilizan actualmente.

“Aquí el gobierno y la ATM está actuando con mala fe. Porque el municipio de Fajardo se comprometió con nosotros en reparar el estacionamiento en lo que ATM decide pavimentarlo, pero la ATM no ha colaborado para que eso suceda. Personalmente, me comuniqué con el ingeniero de desarrollo de la base de Roosevelt Roads y él me comunica que ahí habían unos pozos de monitoreo de contaminación que ATM destruyó y ellos le pidieron que lo restablecieran desde febrero, pero eso no ha pasado y, por ende, no pueden autorizar la pavimentación”, explicó.

“Nosotros cualquier día después de hoy podríamos decretar un paro indefinido. Lo haremos de una forma sorpresiva, para no dar oportunidad de que puedan buscar alternativas y ver hasta donde llega la presión”, afirmó Cruz Rodríguez.

De decretarse un paro indefinido, los porteadores dejarían desprovistos de transportación a los residentes de Vieques y Culebra que utilizan el servicio para llegar a Fajardo, Ceiba, Humacao y otros pueblos cercanos.

“Es triste y me parece innecesario que tengamos que hacer esto, pero como no tenemos respuesta de ATM, tenemos que ejercer presión”, puntualizó.

La ATM afirma que no depende de ellos la pavimentación

Entretanto, la portavoz de prensa de la ATM, Sandra Gutiérrez, indicó que la pavimentación del terreno que solicitan los choferes no depende de la agencia, sino que está condicionada a la autorización que puedan recibir de la administración de Roosevelt Roads para poder llevar a cabo el proceso.

“Ahora mismo la pavimentación de esa área está desde el año pasado bajo consideración del Roosevelt Roads y el NAVY. Ese es el protocolo que hay que seguir, porque se considera como una construcción”, dijo en entrevista telefónica.

Sin embargo, señaló que como solución temporal esperan porque el alcalde de Fajardo, Joey Meléndez, envíe un equipo de su municipio para colocar gravilla en esa zona.

“Desde esta semana y la próxima el alcalde de Fajardo se ofreció para ayudarnos a tirar gravilla ahí y aliviar por el momento. Así que eso podría ayudar en lo que el NAVY y la administración de Roosevelt Roads autorizan. La directora está consciente de la situación, pero no depende de la ATM”, acotó.