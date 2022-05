El colegio Espíritu Santo, en Hato Rey, cerrará sus puertas tras 80 años de servicio, le anunció hoy, jueves, la administración a los padres de los estudiantes en una carta a la que El Nuevo Día tuvo acceso.

En la misiva, enviada por el monseñor Valeriano Miguélez, el colegio católico indicó que la decisión fue tomada por “todas las situaciones” ocurridas en los últimos años.

“Luego de una evaluación exhaustiva y consultado con nuestro arzobispo monseñor Roberto González Nieves y la superintendente de escuelas católicas Sra. Ana Cortés y haber pasado por todas las situaciones que han ocurrido en los últimos cinco años, ponderando nuestra responsabilidad como Institución, les notificamos que lamentablemente ponemos fin a 80 años de servicio del pan de la enseñanza, los rumores y las malas vibras que le propulsaron el desasosiego en nuestra comunidad escolar por mucho tiempo, es muy triste”, lee el mensaje.

Cortés le confirmó a este medio el cierre del instituto escolar y recalcó que la decisión de clausura de los colegios católicos la toman los párrocos.

“Me llamó ayer para informarme que no tenían matrícula y no le veía otra alternativa que no fuera cerrar. Ya la decisión la tenían tomada”, sostuvo en llamada telefónica.

Mientras, el portavoz de prensa del monseñor González Nieves, Samuel Soto Alonso, manifestó que la arquidiócesis de San Juan no administra colegios en la zona.

“Solo vela por su catolicidad genuina. La decisión de un cierre de un colegio parroquial corresponde al párroco, en este caso, el padre Valeriano”, recalcó por escrito.

El Nuevo Día intentó comunicarse con el sacerdote Miguélez para conocer las razones del cierre, pero los intentos fueron infructuosos.

“Les deseamos mucho éxito y estamos orgullosos de haber aportado a nuestra sociedad puertorriqueña tantos excelentes seres humanos que pasaron por nuestras manos”, añade la carta enviada a los padres.

Logo del colegio Espíritu Santo de Hato Rey. (Facebook)

El excandidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal Albelo, fue uno de los exalumnos que se expresó en redes sociales tras el anuncio del cierre.

“Todavía puedo nombrar a cada una de mis maestras y maestros; al personal de biblioteca, seguridad, mantenimiento y cafetería; a mis dirigentes del baloncesto y tantos otros deportes; a mis moderadores de clubes y clases graduandas; y a la familia extendida que construimos en CES (colegio Espíritu Santo). A todas ellas, ¡Gracias! Gracias por las enseñanzas, por las alegrías y por los recuerdos. Siempre le llevaremos ‘grabado en el jardín del corazón’”, escribió en su cuenta de Twitter.

El mensaje fue acompañado de una imagen suya de hace dos años, sentado en un pupitre en un salón del colegio y mostrando su foto de graduación.

Natal Albelo precisó que estudió en la institución académica por 14 años, desde pre-kínder hasta cuarto año.