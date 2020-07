La Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) cerró la boletería del terminal de lanchas en Ceiba luego de registrar casos positivos de COVID-19 entre los empleados de la instalación portuaria.

La portavoz de prensa de la entidad pública, Sandra Gutiérrez, indicó a El Nuevo Día que se tratan de dos infectados. Este medio supo de un tercer caso sospechoso en una tripulación de una de las lanchas que mantiene sin servicio a la isla municipio de Vieques.

Una fuente que no quiso ser identificada añadió que por el momento solo se están vendiendo boletos en los terminales de Vieques y Culebra. “Ahora mismo no se están vendiendo boletos en Ceiba, tienen que cobrarlos en Vieques y Culebra y todos tenemos que hacernos pruebas”, sostuvo.

La información fue corroborada por la propia ATM que colocó en su cuenta de Twitter que “hasta nuevo aviso” no se venderían boletos en el terminal de Ceiba. No obstante, no se colocó la razón de la medida.

De acuerdo con la publicación en la red social, los usuarios de las lanchas también pueden comprar boletos a través de la plataforma porferry.com. Mientras, los boletos para carga continuarán siendo exclusivamente para residentes de las islas municipio, suplidores y contratistas. Se podrán reservar con 72 horas de antelación por medio del correo electrónico [email protected]

Esto ocurre en medio de un repunte de casos de COVID-19 en Puerto Rico. Según datos del Departamento de Salud, Puerto Rico suma hoy 2,904 casos positivos confirmados, 7,219 casos positivos probables, 169 muertes y 206 hospitalizaciones por el virus.