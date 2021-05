La contralora Yesmín Valdivieso reveló hoy que desde 2018 había advertido al entonces gobernador, Ricardo Rosselló y al equipo anticorrupción del gobierno que su oficina había detectado fallas e irregularidades en el programa federal Tu Hogar Renace.

Filtraciones, techos y paredes con moho, falta de limpieza y desinfección, planchas de zinc con agujeros, fallas en el sistema eléctrico y gabinetes de cocina dañados fueron algunas de las deficiencias que detectó la Oficina del Contralor en los trabajos que hicieron unos siete contratistas en la reparación de viviendas impactadas por el huracán María.

“Los trabajadores llegaron sin máquina de lavar a presión y pretendían aplicar el material sin lavar el techo… al final no realizaron el trabajo”; “El contratista solo ayudó a recoger unos escombros en la marquesina”; “No limpiaron ni desinfectaron. Yo fui la que limpié las paredes con mis nietos”, testimoniaron residentes de Río Grande, Caguas y Guayama, según la evaluación del programa federal que hizo la Oficina del Contralor en 2018.

Por estas obras deficientes y algunos trabajos que no se realizaron, el Departamento de la Vivienda desembolsó $5.8 millones, consignó la Contralora en una vista pública de la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor de la Cámara de Representantes.

“Nuestra evaluación reveló que para 633 órdenes por $5,817,382 (67%), el Departamento pagó todos los trabajos incluidos en las órdenes, aun cuando hubo trabajos sin realizar o deficientes”, estableció la Contralora.

Valdivieso dijo que le hizo saber los hallazgos al grupo anticorrupción en una reunión en 2018, en la que se encontraban el entonces gobernador Rosselló, el entonces secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat y la entonces secretaria de Justicia Wanda Vázquez.

“Desgraciadamente encontramos muchas cosas que no estuvieron bien, pero eso era lo que queríamos saber. Desde que ocurrió el huracán el Contralor de los Estados Unidos exhortó a todos aquellos auditores que cuando vinieran a Puerto Rico se comunicaron con nosotros. Cuando estamos en una situación de emergencia las cosas a veces no pueden ser perfectas, pero ciertamente esto pudo haber sido muchísimo mejor”, sostuvo la funcionaria.

Hizo claro que la evaluación que realizó su oficina no fue una auditoría y que solo abarcó el uso de $5.8 millones de un total de $750 millones, asignados al programa, actualmente cancelado. Detalló que de un total de 5,411 casos seleccionaron una muestra de mil viviendas para medir la satisfacción de los participantes. Además, dijo que la Oficina evaluó 12 querellas.

“Personalmente sé que los adiestramientos se dieron ese año si mal no recuerdo en el Centro de Convenciones. Eran talleres para electricistas, de cómo montar gipson boards, de cómo hacerlo correctamente, etcétera. Con este trabajo que hicimos como una herramienta para nosotros, lo que queríamos era ver de primero mano que era lo que sucedía. Esta evaluación espero que le haya servido de base al Departamento (de la Vivienda) para poder mejorar el trabajo que tienen que llevar a cabo ahora ya no con fondos de emergencia sino con los fondos CBDG-R para asegurarse que todo el mundo tiene u hogar seguro y digno de vivir”, sostuvo Valdivieso.

“Vi gente sufrir porque no tenía que comer y beber, gente que no tenía un techo donde dormir”, sostuvo el presidente de la comisión legislativa, Ramón Luis Cruz Burgos. Recordó que pasó el huracán María en el centro de manejo de emergencias de Yabucoa por donde entró el devastador ciclón.

“Cuando uno ve la posibilidad de una inversión multimillonaria para poder habilitarles las viviendas a esas personas y años después uno ve que ese dinero se pudo utilizar de una manera más efectiva y para lo que era, uno tiene que sentir rabia”, sostuvo el legislador popular.

Dijo que “esto es un desastre y causa más rabia el hecho de que no solo el dinero no se usó adecuadamente y que la gente no obtuvo beneficios, sino que usted (la Contralora) en el 2018 lo estuviese diciendo y las más altas figuras del más alto nivel de este País e incluso un comité constituido para evitar la corrupción haya escuchado esto y no se le haya dado el respaldo, el seguimiento que merecía este asunto”

Cruz Burgos indicó que la comisión continuará investigando los hallazgos de la Contraloría y dijo que buscarán identificar a los “responsables”.

“Los fondos públicos son para ayudar a la gente. Sé que esto no es un informe de auditoría, pero no podemos permitir que esto vuelva a pasar. Hay unos funcionarios que tienen que venir a responder, no se invirtió bien el dinero”, sentenció el legislador.

“Sabemos que cuando uno va a la calle y ve las casas que después del huracán están todavía destruidas, sabemos que no se usó bien el programa, que fue utilizado de manera deficiente, que no se invirtió bien el dinero”, agregó.

Cruz Burgos anunció que para la próxima vista pública será citado el ex secretario de la Vivienda, Gil Enseñat.

“FEMA lo dijo, este programa no funcionó”, dijo Yarliz Díaz Portela, jefa de Personal del Departamento de la Vivienda y quien acudió a la vista de hoy en representación del nominado secretario de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez.

Díaz Portela indicó que FEMA anunció la cancelación del programa a nivel federal en un boletín “por no cumplir con la expectativas”. Precisó que bajo el programa Tu Hogar Renace unos 108,612 fueron asignadas a contratistas para reparaciones temporeras.

“Hay contratistas que tuvieron que haber hecho su trabajo, gente a la que se le resolvió, pero hay otro gran número a la que no se le cumplieron sus expectativas”, sostuvo la abogada. Indicó que los programas vigentes de reconstrucción de viviendas en el Departamento “están siendo exitosos y la ayuda sí llega a la gente”.

Dijo que la agencia está haciendo estudio geo espacial para identificar cuántas viviendas permanecen con toldos azules en el País. “Ya se han identificado 18 mil techos azules que no necesariamente representan toldos”, sostuvo la funcionaria del Departamento de Vivienda.