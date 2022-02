El intenso evento de lluvias registrado durante el fin de semana no provocó situaciones de preocupación en los embalses alrededor de la isla, pero la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) continúa monitoreando algunas represas que no recibieron las correntías anticipadas para salir del nivel de observación.

Roberto Martínez, director ejecutivo de la Región Metro de la AAA, explicó a El Nuevo Día que, aunque cuatro embalses de la corporación pública se encuentran en el nivel de desborde, la situación está bajo control.

“Al momento, tenemos un nivel en la represa La Plata de 51.11 metros. Acabamos de cerrar la compuerta, no tenemos descargas, eso fue hace unos minutos. Y un poco más temprano hoy, al nivel de 40.81 en la represa Carraízo también cerramos compuertas”, detalló.

Según la actualización diaria que provee la AAA sobre el estatus en los embalses, La Plata se encuentra en el nivel de seguridad. Las represas en nivel de desborde son Carraízo, Cidra, Río Blanco (en Naguabo) y Fajardo.

Los niveles de los embalses el martes, 8 de febrero de 2022. (AAA) (AAA)

Martínez añadió que –al momento– no se prevén más aperturas de compuertas, siempre y cuando no se registren lluvias fuertes. En caso de que ocurran más precipitaciones, se activaría el protocolo correspondiente de observación.

El domingo, la AAA se vio obligada a realizar una apertura controlada de La Plata. Según estimados preliminares del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, el área del Río La Plata fue la más impactada por las lluvias, recibiendo entre el viernes y el domingo 16.27 pulgadas de lluvia.

Pero los aguaceros no llegaron a todos los embalses. Toa Vaca continúa en observación y con el nivel más bajo entre todos los embalses. Le sigue la represa Guajataca, operada por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Allá (en Toa Vaca) no se recibieron los aguaceros esperados. De hecho, el área sur fue muy poco lo que se benefició de las lluvias. Estas lluvias atendieron el este y el norte, no tuvimos la mejor suerte en esa área. Siempre llegó algo de lluvia, pero no lo esperado, así que seguiremos trabajando con la situación y esperando que nos llueva un poco más allá”, comentó.

Agregó que no se esperan más lluvias fuertes en lo que resta de la semana, de acuerdo con el pronóstico del SNM en San Juan provisto durante una reunión más temprano con el Comité de Embalses, pero a partir del próximo martes podrían llegar lluvias adicionales que ayuden con la situación de sequía en algunas regiones.

La actualización más reciente del Monitor de Sequías de Estados Unidos, con fecha del 1 de febrero, muestra que el 38.97% de la isla se encontraba en el nivel de sequía moderada, seguido de un 4.76% en sequía severa. El 86.36% está “anormalmente seco”. La población estimada en zonas de sequía asciende a 1,040,836.