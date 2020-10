Justamente hoy, domingo, se cumplen ocho meses de la muerte de Alexa, una de las seis personas trans que han fallecido violentamente en la isla durante este año y uno de los asesinatos que sigue sin ser esclarecido por las autoridades.

Cansados de la “inacción” de la Policía, el Colectivo Trans convocó para mañana, a las 6:00 p.m., una manifestación frente a la sede del Departamento de Justicia, en San Juan. “A ocho meses de su asesinato y al día de hoy no ha habido una expresión abierta de la Policía sobre qué ha pasado con el caso, la gobernadora Wanda Vázquez hizo unas expresiones y luego guardó silencio. El silencio tanto de la gobernadora como del Ministerio Público…nos tiene viviendo en temor”, sostuvo la activista Ivana Fred.

En lo que va de año se han asesinado seis personas trans, siendo el más reciente el de Michelle Ramos Vargas, ocurrido el pasado 30 de septiembre en San Germán. Las otras víctimas son Neulisa “Alexa” Ruiz Luciano, de 28 años; Penélope Díaz, de 31 años; Angélica Marie “Yampi” Méndez, de 19 años; Serena Angelique Velázquez, de 32 años y Layla Peláez, de 21 años.

PUBLICIDAD

En el caso de Velázquez y Peláez, que fueron asesinadas en un mismo incidente en hechos ocurridos en Humacao el 22 de abril, las muertes han sido calificadas como crímenes de odio por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), convirtiéndose así en la primera vez que las autoridades federales levantan una acusación de este tipo en Puerto Rico.

Posted by Ivana Fred on Saturday, October 24, 2020

“En lo que va de año, seis de nuestros hermanos, hermanas y hermanes trans han sido asesinados en lo que claramente es una cacería. Nos están cazando y nos están matando. Solo se han esclarecido tres de esos asesinatos y aún no se arrestan a todos los sospechosos del intento de asesinato de otra de nuestras hermanas trans. Esto es inaceptable y exigimos a las autoridades a que investiguen estos crímenes y se haga justicia”, aseveró la portavoz del Colectivo Trans.

Mientras, más reciente, el 8 de octubre, una mujer trans, Nicole López Pastrana, fue golpeada por varios individuos con los que se encontraba compartiendo en Río Piedras. En cuanto a esta investigación, la Policía presentó cargos y arrestó por estos hechos a Christopher E. Castro Ortiz y Leonardo O. González.

“Van a estar mujeres y hombres de identidad trans que van a exponer situaciones que han vivido con el sistema que no nos valida. No vamos a gritar ni a pelear, sino a tratar de llevar el mensaje y que sea captado”, dijo Fred.

Una de esas situaciones discriminatorias la han experimentado de mano de la Uniformada en la redacción de los informes policiacos, donde no validan la identidad de la víctima. Esto ha ocurrido varias casos, como en el asesinato de Ramos Vargas, donde se informó que habían encontrado el cuerpo de una persona con vestimenta de mujer. “Son cosas que a veces nos drenan, pero no me voy a rendir”, sostuvo Fred.

PUBLICIDAD

La manifestación servirá también de escenario para medir el nivel de compromiso de los seis candidatos a la gobernación. A pesar de que sí han sostenido conversaciones con algunos de ellos, quieren algo más que unas expresiones y propuestas. “Compromisos más allá de una reunión en la cual hablan y expresan lo que tienen o quieren proponer con la comunidad no ha habido y eso es lo que me ha pasado por años. No he visto gran diferencia. Yo tengo esperanzas, pero quiero un compromiso real”, puntualizó.

Justin Jesús Santiago, otro de los portavoces, exigió que se restauren los adiestramientos a la Policía, a la fiscalía y a los funcionarios públicos para que atiendan con sensibilidad, urgencia y diligencia los crímenes cometidos en contra de las personas trans.

“No tan sólo eso, sino que tienen que cumplir con los protocolos ya establecidos en estos casos y que no sean letras muertas. Ya basta de deshumanizar, degradar y vejar la identidad de género de las víctimas. Hay que llamarlas por los pronombres que le correspondan y reportarlas como mujeres u hombres de identidades trans”, agregó en expresión escritas.