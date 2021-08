Si Puerto Rico no logra allanar la curva de contagios y hospitalizaciones por COVID-19, el servicio hospitalario podría afectarse a tal nivel que, no solo habrá muertes a causa de las complicaciones que provoca el coronavirus, sino que las vidas de otros pacientes con diversas condiciones corren peligro, alertó ayer el infectólogo Lemuel Martínez.

“El impacto en el hospital va más allá del paciente que tiene COVID. No sé si la gente está clara del impacto, es mucho más complejo. Se afectan todos los servicios del hospital”, subrayó el presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y miembro de la Coalición Científica. “Hay que allanar la curva. Al principio, lo recalcábamos todo el tiempo, hay que allanar la curva, no podemos tener picos, que son los que alteran todo el sistema”, dijo.

La cifra de hospitalizaciones por COVID-19 reportada ayer fue 418, niveles similares a los reportados a mediados de abril. Los casos de pacientes en unidades de cuidado intensivo y conectados a un ventilador prácticamente se duplicaron los pasados 10 días, con 90 y 62 respectivamente, así como 39 pacientes pediátricos.

“Las medidas de control del Estado deben ser antes que tengas un impacto en el hospital”, apuntó el infectólogo.

Martínez reiteró que la mayoría de los hospitalizados son personas no vacunadas, mientras que ha observado que los pocos vacunados recluidos muestran, en general, mejoría en un corto plazo, al compararlos con los no inoculados. El infectólogo también alertó que no ha mermado la llegada de pacientes de COVID-19 a las salas de emergencia y, mientras no haya una baja consistente en casos únicos, no se prevé una disminución en hospitalizaciones.

“En todas las oleadas que hemos tenido en Puerto Rico, el flujo de operaciones (en los hospitales) se ha visto alterado. Si se me llena el (área de cuidado) intensivo de pacientes de COVID, y de momento viene un paciente con apendicitis y lo operan de emergencia, y no hay cama, entonces tenemos que empezar a mover equipo, cambiar hasta planta física, para poder salvar. Todo esto suena repetitivo, pero es lo que siempre hemos dicho. A medida que el paciente de COVID nos llena las camas, incluyendo intensivos, no vamos a poder salvar personas que usualmente salvábamos”, planteó el doctor.

Martínez advirtió que informar el número de camas hábiles a nivel de todo Puerto Rico “crea una falsa seguridad”, pues no queda claro cómo el alza en hospitalizaciones afecta de forma regional los servicios a los pacientes en los hospitales. Habría que mirar, por ejemplo, el estado específico de los hospitales en la zona metropolitana, que tiene más camas en total, versus la zona oeste, con menos camas y un impacto mayor del repunte.

“El impacto hay que verlo por región. El área metro tiene muchas más camas que fuera del área metro. No todos los hospitales tienen la misma capacidad de camas”, recordó.

En relación con el repunte actual, el número más bajo de hospitalizaciones se reportó el 5 de julio, con 38 hospitalizados. El 19 de julio, cuando el número de hospitalizados era 86, el licenciado Jaime Plá, presidente de la Asociación de Hospitales, afirmó que “si vemos que empieza a llegar a 150 pacientes (hospitalizados), ya tenemos que apretar un botón, porque ya no es un repunte (de contagios) más o menos, si no que es un repunte serio”. Luego, a principio de agosto, cuando las hospitalizaciones ya sobrepasaban las 175, catalogó el escenario como “manejable”, pero indicó que las cifras ya obligaban a cambios en las operaciones hospitalarias.

También ha sido evidente el alza en el promedio de mortalidad diario por COVID-19. En la semana que acabó el domingo, hubo 47 muertos o 6.7 por día.

“Estamos detectando 925 casos (positivos en prueba molecular o de antígeno) al día. Esto (el promedio) es una muerte por cada 140 casos. En abril, vimos uno de cada 100 casos, y en diciembre, uno de cada 50 casos”, explicó a este medio el bioestadístico Rafael Irizarry, miembro de la Coalición Científica. El 17 de julio, el promedio de muertes por día era 0.6.

Martínez, por otro lado, también recordó a las personas que se han vacunado y que continúan vacunándose en medio del actual repunte que la protección que ofrece la vacuna no es inmediata. En el caso de las vacunas de Pfizer y Moderna, que requieren dos dosis, la protección mayor se refleja dos semanas después de la segunda dosis, mientras que en el caso de Janssen -de dosis única-, el mejor efecto es alcanzable al mes de la inoculación. “Durante ese periodo, no debemos pensar que la vacuna nos va a dar la protección máxima”, explicó. Asimismo, sobre el uso de mascarillas, reiteró que las de tela “deben ser la última opción”, y recordó que las quirúrgicas o las KN95 “confieren mucha más protección”.