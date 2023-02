Entender las comunidades a través de la isla, asegurar que las múltiples iniciativas federales atiendan sus necesidades y brindarles las herramientas para que desarrollen su organización comunitaria, fueron algunas de las recomendaciones que ofrecieron ayer expertos para alcanzar la resiliencia energética, en el cierre de la “Puerto Rico Energy Week 2023″.

El evento, liderado por Advanced Energy Group (AEG), se celebró esta semana en el hotel La Concha Resort y finalizó con el foro “Community Action Challenge: Resilience, Energy & Equity”, el cual exploró los desafíos de las cooperativas de energías en zonas rurales.

Uno de los oradores fue Jonathan Castillo Polanco, gerente de Energía Renovable y Servicios Críticos de Hispanic Federation, quien resaltó la importancia de escuchar a las comunidades previo a la elaboración de guías que las impacten, en particular, ante la entrada de miles de millones de dólares en fondos federales.

Atado a ese punto, sirve de ejemplo la espera por las guías para el uso de $1,000 millones que asignó el Congreso para un programa de resiliencia energética, que podría beneficiar a cerca de 40,000 hogares con la instalación de sistemas de paneles solares y baterías, en hogares de familias vulnerables por razones de salud, socioeconómicas o de ubicación geográfica.

“Tenemos que asegurarnos de identificar quiénes son esas comunidades que sus voces no han sido escuchadas al sol de hoy, crear espacios donde puedan participar, buscar cómo nosotros vamos a acercarnos a ellas y tener un nivel de participación y de representación alto. Si no identificamos eso, vamos a dejar un sector fuera de la toma de decisiones. Y, a mi juicio, hay una relación entre los más vulnerables y los que no están teniendo acceso a la participación”, precisó Castillo Polanco.

Entre finales de enero e inicios de febrero, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, realizó una serie de encuentros con residentes de municipios como Loíza, Vieques y Culebra, para conocer de primera mano sus necesidades energéticas.

Castillo Polanco, quien participó en esos encuentros, alertó que “muchas de las cosas que escuché en esas visitas no están incluidas en los planes de acción, no se están tomando en consideración. (…) Si no escuchamos (a las comunidades), vamos a tener unos problemas serios, los programas se van a diseñar sin atender los verdaderos problemas de las comunidades”.

Algunos de los problemas que recopiló en las visitas fueron titularidad, infraestructura, falta de acceso a la información de programas disponibles y cómo solicitar, altos niveles de pobreza y hogares construidos en zonas inundables. Añadió que cada comunidad es distinta.

En la misma línea, se expresó Loraima Jaramillo, gerente sénior de programas en Interstate Renewable Energy Council (IREC), quien señaló que el reto principal al presente es cómo lograr que las comunidades desarrollen una organización para comenzar a discutir y analizar entre sus miembros, sus necesidades más apremiantes.

“Nosotros creemos 100% que la resiliencia energética viene de la comunidad, muchas personas dicen que es la base y realmente es el todo para mí”, precisó.

Por su parte, C.P. Smith, director ejecutivo de la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña –creada tras el huracán María para proveer resiliencia energética en Adjuntas, Jayuya, Lares y Utuado– enumeró dos desafíos principales que paralizan el avance en este tema: la “falta de capacidad del gobierno” y “la relación arbitraria de Puerto Rico con Estados Unidos”.

“Con respecto a las comunidades, para lograr las metas de energía, resiliencia y equidad de Puerto Rico, un obstáculo crítico para superar colectivamente en 12 meses es mantenerse comprometido e informado”, enfatizó.