Muy caluroso y potencialmente peligroso para la salud: así se perfila el verano en Puerto Rico

Con temperaturas que ya alcanzan o exceden los 100 grados Fahrenheit, el verano en Puerto Rico se perfila como uno muy caluroso y potencialmente peligroso para la salud. Y, aunque toda la ciudadanía está en riesgo, son las poblaciones vulnerables –como niños y adultos mayores – las de mayor peligro por no contar con las defensas necesarias para sobrellevar escenarios de calor extremo .

“Los niños y los viejos son los que menos pueden manejar estos registros de calor porque su sistema termorregulador, o no se ha desarrollado, en los niños, o está en deterioro, en el caso de los viejos” , dijo el doctor Raymond Sepúlveda , especialista en medicina de emergencias, tras explicar que la termorregulación es el proceso por el cual el mismo cuerpo mantiene una temperatura estable.

Los menores, explicó Sepúlveda, suelen responder con irritabilidad al calor extremo, lo que les provoca no querer comer o beber. Esto último, a su vez, los pone en riesgo de deshidratarse. Mientras, en los adultos mayores, la deshidratación puede provocarles un aumento de presión arterial y pulso , lo que puede manifestarse en “desgano, falta de fuerza y ánimo y desorientación”, dijo.

Aunque, al momento, en la sala de emergencias del Centro Médico de Puerto Rico , en Río Piedras, no se ha notado un alza de casos de deshidratación extrema a causa del calor, están preparados por si ocurre, indicó, por su parte, el doctor Israel Ayala .

“Siempre digo que el único criterio para que una persona vaya a una sala de emergencias es que se sienta mal, no como se siente normalmente. Allí, lo evaluarán y le dirán si lo hospitalizan o qué recomendaciones debe seguir. Pero no se debe esperar a que la persona pierda el conocimiento, esté mareado o no pueda caminar. Es mejor prevenir”, expresó Ayala, quien es director médico de la Administración de Servicios Médicos.