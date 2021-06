Cuando a Ángel Nieves le hablaban sobre violencia de género pensaba en las marcas físicas que provocan los golpes e, incluso, en la pérdida de la vida como consecuencia de ese patrón de maltrato que son víctimas muchas personas de manos de sus parejas o exparejas.

Hace unas semanas, sin embargo, esa percepción cambió en Nieves, voluntario de la Cruz Roja hace nueve años. “Esto va mucho más allá de simplemente golpear a la pareja, de herirla o humillarla. Esto conlleva otras connotaciones, como el secuestro psicológico y, en algunos casos, el secuestro físico”, confesó el hombre.

Nieves participó recientemente de un taller ofrecido por la Coordinadora Paz para la Mujer sobre el “Protocolo para la Identificación y Atención de Mujeres Víctimas Sobrevivientes de Violencia de Género en Situaciones de Desastres” que ofrecieron a respondedores gracias a un esfuerzo de la Cruz Roja Americana.

“Hay víctimas que están todo el tiempo con el victimario y no se atreven a hablar, pero no es que sean tímidas. A veces también antes de responder, piden permiso con la mirada. No me había percatado de estas conductas porque no las asociaba con la violencia de género”, expresó. “Esto es mucho más profundo”, reconoció.

La iniciativa forma parte del programa de recuperación a largo plazo que lleva a cabo la Cruz Roja Americana en los municipios afectados por los terremotos del pasado año. Es posible gracias a los donativos de miles de personas que aportaron durante la emergencia que vivió la zona en enero de 2020, explicó Lee Vanessa Feliciano, ejecutiva regional de la Cruz Roja Americana, capítulo de Puerto Rico.

La meta es adiestrar a unos 600 trabajadores, entre ellos primeros respondedores, personal de la Cruz Roja y de otras entidades que asisten a la ciudadanía en momentos de desastres. “Queremos que tengan el conocimiento necesario para identificar cuando hay casos de violencia de género y conocer cuál va a ser el protocolo de cada organización cuando eso ocurra”, subrayó Feliciano.

Al momento, han impactado unas 300 personas a través de la plataforma de Zoom gracias a la colaboración de la Coordinadora Paz para la Mujer que confeccionó el taller tras el paso del huracán María.

“Realmente nos brinda unas herramientas adicionales, porque aunque la Cruz Roja nos da talleres, aquí es un poco más profundo, extensivo, en relación a las personas víctimas de violencia en los refugios... a veces está la víctima y el victimario en un mismo refugio y a veces lo que se hace es que se cambia de salón y eso no es suficiente”, puntualizó Nieves.

Feliciano explicó que la iniciativa incluye también un impacto a las personas de la tercera edad con la distribución -gracias a la colaboración de Sage Puerto Rico y Esperanza para la Vejez- de 3,650 vales a utilizarse en las farmacias COOPharma del suroeste del país. “La población de adultos mayores es la más vulnerable. La experiencia cuando llegábamos a los refugios es que muchos no contaban con sus medicamentos y artículos de primera necesidad”, expresó.

Los diez municipios que están bajo el programa de recuperación a largo plazo de los terremotos del suroeste son: Guayanilla, Yauco, Guánica, Ponce, Utuado, Peñuelas, Lajas, Cabo Rojo, Mayagüez y Lares.

También han trabajado un manual sobre la preparación para eventos de emergencia dirigido específicamente a los adultos mayores. “En este proyecto hay un componente educativo, el de ayudar en la preparación ante un desastre”, dijo Feliciano al indicar que han entregado kits de artículos básicos que deben estar en toda mochila de preparación para una emergencia.

Otro grupo susceptible lo es la comunidad LGBTTQI+ mayor de 65 años, población que también han impactado con la iniciativa. “Muchas veces por asuntos de género son discriminados y quisimos también incluirlos en este proyecto”, expuso.

Al 11 junio, habían otorgado vales y kits de preparación a 2,135 adultos mayores vales. Mientras, 1,485 personas habían recibido la capacitación de primeros auxilios y training de preparación.

Si está interesado en que su equipo de trabajo reciba el adiestramiento sobre violencia de género, puede comunicarse al 787-758-8150 para las fechas disponibles.