La importación ilegal de animales a través de servicios de transporte privados se ha convertido en la principal modalidad para introducir en Puerto Rico especies exóticas que, además de representar un negocio sumamente lucrativo para algunos, colocan en riesgo el balance ecológico.

“Los animales que coge el Cuerpo de Vigilantes se ha mantenido más o menos estable, pero sí sabemos que la forma de introducirlos a la isla se ha hecho más fácil gracias a las compañías de carga privada, que los están trayendo directo a las casas de la gente, no tienen que pasar por el ‘screening’ del aeropuerto. Eso nos preocupa porque se nos hace más difícil, ya cuando los cogemos es porque lo ‘postean’ (en portales digitales), porque salen a venderlos o porque los cogemos en posesión. Antes lo parábamos en el aeropuerto pero ya no”, sostuvo el teniente Ángel Atienza, director de la Unidad de Vida Silvestre del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Atienza subrayó que, si bien empresas de servicio postal como UPS o FedEX tienen mecanismos para identificar el tráfico de armas o drogas ilegales, no ocurre así con el transporte de animales. En ese sentido, el funcionario mencionó que las regulaciones que determinan la legalidad de poseer determinadas especies no son uniformes entre las jurisdicciones estadounidenses.

“Cada estado, en este caso Puerto Rico, puede tener unas regulaciones, Florida puede tener otras y California, otras. Si no están acorde con lo que puede entrar a Puerto Rico, que no necesariamente es lo que puede entrar a Florida u otro estado, simplemente lo dejan pasar. Cuando llegan acá, ya es ‘too late’ (demasiado tarde)”, indicó Atienza.

“El correo postal (Servicio Postal de Estados Unidos), en mi experiencia, siempre llama cuando hay un animal, y uno va al correo y verifica si se permite, y si no, se rechaza. Pero con las compañías privadas va directo a la casa”, puntualizó el vigilante.

En la entrevista con El Nuevo Día, Atienza comentó que gestiones previas para auscultar cómo estas empresas podrían ser más vigilantes no han avanzado.

“Yo hice unos acercamientos hace unos años cuando empezó este problema. Me reuní con uno de los supervisores de una de las compañías y me dijo que es difícil. Una vez un presidente de Estados Unidos trató de pararlo y no pudo y yo creo que tú no vas a poder, me dijo. Sería cuestión de llevarle el mensaje nuevamente a ellos a ver de qué manera nos ayudan en el ‘screening’ para que no pase tanto animal”, dijo Atienza con cierta resignación.

El DRNA, al momento de publicación de esta nota, no había provisto estadísticas sobre la cantidad de animales confiscados en los pasados años, pero Atienza aseguró que la cifra se ha mantenido estable. El teniente de la Unidad de Vida Silvestre, no obstante, aceptó que, con toda probabilidad, la cantidad de especies ilegales importadas ha venido en ascenso ante la facilidad para transportarlas sin ser detectados por las autoridades.

Al presente, el DRNA se encuentra investigando si alguna persona ostentaba un permiso para poseer el lémur que, el pasado domingo, atacó a una menor de edad en una urbanización en Dorado. Sin embargo, Atienza advirtió que las especies más populares para el tráfico ilegal de animales incluye varios invertebrados, así como reptiles pequeños.

“Nadie manda a buscar un animal, manda a buscar una caja de animales para la venta. De hace un tiempo para acá aumentó los animales pequeños, como los invertebrados, lo que son escorpiones, tarántulas, y reptiles pequeños, como geckos, culebras y camaleones. Hay animales pequeños que pueden venir en cajas”, subrayó Atienza.

La tortuga de orejas rojas es una de las especies importadas que también están proliferando y que representan un peligro para la fauna nativa, explicó el teniente del DRNA.

“Si cuando la gente se cansa de ellas las libera al río, puede aparearse con la (tortuga) de aquí y lo que nace de ahí no se reproduce y podría causar la extinción. Esas tortugas las mandan a buscar por bolsas de 75 o 100, las venden por $15, $18 o $20 de mascotas, la gente se cansa de ellas a los par de años y las sueltan al río. Cuando usted va al río ve las tortugas ‘red-ear’, que son bien parecidas pero no son las de aquí”, expresó Atienza.

En el caso de las especies invasoras depredadoras, asimismo, compiten directamente por alimento con las especies nativas, lo que igualmente genera un desbalance ecológico. Esto ocurre particularmente con las serpientes, tales como la boa constrictor, que ha proliferado en pueblos del oeste como Añasco, Las Marías, Mayagüez, Moca y Aguadilla, y la pitón reticulada, que abunda en Bayamón, Naranjito y Comerío.

“Si son más grandes, más dominantes o el camuflaje es mejor, van a dominar a las de aquí y causar un desbalance en el ecosistema”, puntualizó Atienza.

Un cargamento de animales exóticos para la venta puede generar ingresos de decenas o hasta cientos de miles de dólares.

“La gente que realmente quiere tener esos animales paga miles y miles de dólares por un animal. Para darte un ejemplo, un animal como un lémur, que es el caso que nos ocupa ahora, puede costar $10,000, y lo pagan. Y si son pareja, pagan más […] El valor de los animales aumenta, casi nunca disminuye, y cuando hay eventos atmosféricos aumenta. De (el huracán) María para acá, quizás al escasear o por el daño que se hizo, aumentó el valor”, dijo.

Por otra parte, si bien el tráfico de animales exóticos suele asociarse con personas acaudaladas o vinculadas al crimen organizado –como lo reflejan las ocupaciones de especies como caimanes y otros reptiles en operativos de la Policía en tiempos recientes–, Atienza aseguró que es difícil establecer un “perfil” de los individuos que participan del negocio o las adquieren para su disfrute.

“En Puerto Rico no necesariamente es ese tipo de persona (vinculada al narcotráfico), aunque sí se sabe que hay gente que le gusta y tienen el poder para adquirirlo y lo hacen, como una cosa de estatus. Quizás antes podías hacer un perfil de la persona, pero ahora nos hemos dado cuenta en las redes que hasta los jovencitos, para sacar dinero, los mandan a buscar. Nosotros los seguimos, cuando ves los anuncios, ves que son muchachitos que ni los papás lo saben. Y la responsabilidad es de los papás”, alertó Atienza.