El reciente revés que sufrió la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) -en la etapa de Regla 6- en el caso del senador del Partido Popular Democrático (PPD) Albert Torres Berríos vuelve a poner en entredicho la permanencia de este organismo que, según expertos, ha fallado en atajar el problema de la corrupción gubernamental.

Sin embargo, la presidenta de la Opfei, Nydia Cotto Vives, defendió la labor del ente que, según dijo, en los pasados 10 años, ha prevalecido en el 90% de los casos presentados. “Si tomas los años anteriores, estamos hablando de un 94%”, expuso.

Entre esos casos en los que prevalecieron, mencionó los que llevaron contra el exalcalde de Cidra Ángel Malavé Zayas, el exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Ramón Rodríguez Ruiz y el fenecido exsenador, también novoprogresista, Antonio Soto Díaz, mejor conocido como el Chuchin, quien, como parte del acuerdo alcanzado, tuvo que restituir cerca de $200,000.

“Lo que no es comprensible es que, cuando hemos prevalecido, no se haya dado el reconocimiento a la labor que realizan los fiscales y que no se le haya dado recursos a la institución para poder atender los casos con mayor premura”, expresó Cotto Vives, al sostener que el 43% de las convicciones logradas por la Opfei responden a funcionarios en su primer cuatrienio.

PUBLICIDAD

Actualmente, indicó, la Oficina tiene un presupuesto asignado de $3 millones y seis fiscales a cargo de investigar todos los señalamientos ante su consideración. “Se necesitan, al menos, cuatro fiscales adicionales. Estos son casos bien complejos y requieren mucho trabajo”, subrayó.

“Esto nos causa una desazón, el que se esté tratando de mancillar una institución que los datos demuestran le ha servido bien al pueblo”, expuso, al recordar el caso contra el exadministrador de la Administración de Servicios Generales (ASG) Miguel Encarnación, en el cual también sufrieron un revés en la vista de causa para arresto (Regla 6), pero prevalecieron en alzada, logrando posteriormente una alegación de culpabilidad en 10 cargos.

Cotto Vives calificó de “incomprensible” lo ocurrido en el caso de Torres Berríos. Sostuvo que la prueba en esta y todas las instancias ante su jurisdicción es evaluada por siete juristas. “Es una etapa en un caso, eso no quiere decir que el caso se cayó”, sostuvo, al señalar que la Opfei tiene “detractores”, entre los que destacó a aquellas figuras que han procesado.

Su razón de ser

El gobernador Pedro Pierluisi, por su parte, respaldó el trabajo de la Opfei y la misión por la cual fue creada en 1988 por mandato de ley para lidiar con el problema de la corrupción gubernamental.

“Es un ente que atiende los casos de mayor prominencia relacionados a corrupción y cuenta con un grupo de fiscales capacitados. Precisamente, la razón por la cual se creó es para que no haya percepción de favoritismo o de persecución por razones político partidistas en el trámite de procesamiento de casos de corrupción. Esa justificación sigue siendo pertinente”, expresó en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

“El Departamento de Justicia tiene su rol, pero la función del Panel garantiza la imparcialidad en el proceso investigativo de estos casos de importancia para el pueblo de Puerto Rico”, puntualizó el gobernador.

El exfiscal especial independiente Ernie Cabán también defendió la institución y cuestionó que -luego de la determinación en el caso de Torres Berríos- los señalamientos estén siempre dirigidos hacia la Opfei y no hacia el Poder Judicial. Sostuvo que los fiscales especiales son abogados experimentados en el derecho penal y están libres de vínculos políticos.

“¿Qué sucede? Que, como lo que se procesan son políticos, como regla general, los políticos son una clase que se protege. Cuando no se logra una determinación de causa, como ocurre en el caso de Albert Torres, atacan el sistema que los procesa y no a quien lo exonera, que es el tribunal”, argumentó Cabán.

Desde el punto de vista administrativo, reconoció que se podrían realizar unos ajustes, como sacar del Departamento de Justicia la pesquisa preliminar en la que la agencia recomienda o descarta la designación de un FEI para investigar la controversia. “Es un golpe a la confianza del pueblo en el sistema de justicia y más cuando se está atacando la maquinaria que procesó... me parece fatal para la confianza del pueblo que terminamos dependiendo, por necesidad, del sistema federal como única esperanza para combatir la corrupción”, expuso.

Surgen propuestas

A horas de que la jueza Alfrida Tomey Imbert no hallara causa para arresto contra Torres Berríos -a quien la Opfei le imputó cuatro cargos por soborno, represalias e interferencia con testigos-, surgieron dos propuestas legislativas para modificar las agencias encargadas de combatir la corrupción pública.

PUBLICIDAD

El primero de los proyectos procura transformar el sistema actual a través de una reingeniería de las cuatro agencias encargadas de velar por la sana administración pública. La segunda medida “crea un nuevo y verdadero” Código Anticorrupción, dijo Héctor Ferrer Santiago, al hacer el anuncio en compañía del presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, y otros legisladores.

“El sistema anticorrupción actual promueve unos esfuerzos obsoletos, aislados e ineficientes, construido sobre capas de burocracia que promueven la impunidad y que han perpetuado una política pública local de que el que le falla al pueblo no paga por ello”, alegó Ferrer Santiago.

Datos recopilados de las propias agencias, dijo, evidencian la duplicidad, la inefectividad y el gasto que representan estos entes que son los facultados para velar por el buen uso de los recursos públicos.

Agregó que las cuatro agencias enfocadas en combatir la corrupción -la Opfei, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Inspector General y la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia- han gastado sobre $180 millones en los últimos 10 años.

Ferrer Santiago explicó que esta reingeniería está dirigida a promover más eficiencia y mayores economías en la investigación, litigación y procesamiento de crímenes de corrupción y violaciones a la ética gubernamental. Busca también que este ente tenga la facultad de preintervenir, mediante auditorías periódicas, sobre la operación gubernamental, en una única entidad “verdaderamente autónoma e independiente”.

“Los puertorriqueños no confían en ninguna de estas cuatro organizaciones y prefieren establecer sus reclamos a nivel federal. Eso es lamentable, pero es un hecho. Ya no hay respeto al organigrama fiscalizador puertorriqueño”, expuso Hernández en entrevista con este medio.

PUBLICIDAD

Estas medidas, anticipó el líder cameral, serán discutidas en vistas públicas. “Nuestra propuesta es abarcadora, es realista, es lo que debe ser, pero estamos conscientes que va a generar un debate, y vamos a escuchar todas las partes”, expuso.

Mientras, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, cree en la eliminación de la Opfei y, de hecho, ha presentado proyectos en el pasado en esa dirección. “Pienso que esa oficina, no estoy hablando de quien la dirige ni de los fiscales, se alejó de los propósitos para los que fue creada”, declaró.

Afirmó que, en otras jurisdicciones, este tipo de caso se les asigna a fiscales particulares al momento que son identificados. Dalmau anticipó que se apresta a reunir un grupo de trabajo para evaluar la ejecución de la oficina y determinar qué se puede mejorar. “Yo la eliminaría, pero estoy abierto a que gente que sabe más que yo, que labora e interactúa con esa Oficina, me pueda decir qué hay que hacer”, detalló.

El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara, Denis Márquez, también planteó -como lo ha hecho previamente- la necesidad de revisar todo el andamiaje legal de las agencias que investigan los casos de corrupción gubernamental, así como el poder de la Oficina del Contralor.

“Obviamente, este caso (de Torres Berríos) no ha terminado y les queda un turno al bate, pero estamos hablando del rango más mínimo de prueba que se tiene que presentar en un procedimiento, y eso causa alarma y atención”, expuso.

PUBLICIDAD

Dijo que está abierto a discutir las propuestas legislativas presentadas por Ferrer Santiago, pero puntualizó en que deben existir instituciones que no le respondan de manera directa al gobierno de turno en la toma de decisiones. “Todas estas agencias de gobierno hay que mirarlas, repensarlas y cuestionarlas... no sé si hay que enmendarlas, transformarlas o rehacerlas, pero sé que ya llegó el tiempo de darle una mirada completa, ver en cuáles hay cruces de jurisdicciones. Es necesario generar esa comunicación pública”, dijo.

Márquez señaló que, en los pasados seis años, ha referido a Justicia múltiples asuntos y, “en la inmensa mayoría, no me hicieron caso”. “A (la exsecretaria de Educación) Julia Keleher la referí en tres ocasiones y nunca recibí notificación de Justicia”, indicó. “No perdamos de perspectiva que la mayoría de los casos (de corrupción pública) van por la jurisdicción federal”, señaló.

El profesor de Ciencias Políticas Raúl Cotto sostuvo que la función de la Opfei “debe preservarse”. A su juicio, ante lo sucesivo de los “errores públicos”, es inevitable tener la sospecha de que pueda haber “un intento por destruir la institución”. “Hay que revisar la institución... pero hay que investigar cuál es el proceso de selección de casos, los criterios que se utilizan y cuál es la definición de sus funciones”, indicó.