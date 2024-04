Departamento de Educación ordena el cierre de escuela chárter de Bayamón

La Academia de Ciencias y Tecnología, una escuela chárter ubicada en Bayamón, cerrará sus puertas al finalizar este año escolar por directriz del Departamento de Educación , luego que se detectaran fallas administrativas y fiscales que no fueron atendidas por la entidad que la opera.

“Tuvo deficiencias fiscales y administrativas y, basado en las mismas, procedimos a indicarle la revocación de la carta constitutiva” , expresó Ortiz Bruno, en entrevista telefónica con El Nuevo Día . “La carta constitutiva se revoca, y tomamos posesión de la escuela hasta que acabe el año... Se les ha suspendido todo verano, no pueden tener verano ni horario extendido (administrado por la entidad)”, afirmó.

Ortiz Bruno explicó que los hallazgos se identificaron, inicialmente, en una monitoría que se realizó en abril del año pasado. Entre ellos, Educación señaló que la administración escolar no pudo someter documentos financieros, en particular su libro de contabilidad (”ledger”) con el registro de ingresos y gastos, reportó retrasos frecuentes en el pago de nómina a los empleados y no presentó una certificación de que tenía solvencia económica para operar el plantel. Además, el plantel atendía a estudiantes de noveno y décimo grado, cuando la escuela solo estaba autorizada para educar niños de kínder a octavo.