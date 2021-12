El presidente de la Coalición Científica de Puerto Rico, Daniel Colón Ramos, exhortó esta mañana a los ciudadanos a suspender sus actividades y encuentros fuera de su núcleo familiar en los próximos días festivos ante la incertidumbre que atraviesa la isla por el repunte de contagios de COVID-19.

El también experto en Neurociencia y Biología Celular señaló que, ante la probabilidad de que el aumento en transmisión del virus se deba a la nueva variante ómicron, es necesario que se tomen medidas de seguridad desde todos los sectores sociales para reducir el riesgo a un problema de salud pública mayor.

“Son momentos de mucha incertidumbre para todos. Requiere esta semana unas decisiones y acciones de todos los sectores sociales, no solamente el gobierno. Les exhorto a que si pueden suspender o posponer encuentros fuera de su núcleo familiar a que lo hagan”, manifestó el doctor en entrevista radial (Radio Isla 1320 AM).

Recalcó que los datos sobre ómicron son pocos debido a que es una variante de reciente identificación. Sin embargo, apuntó que la información que ya ha sido confirmada por varios estudios científicos es que la mutación es cuatro veces más contagiosa que el SARS-CoV-2 original y dos veces más contagiosa que la variante delta del virus.

Por lo tanto, pidió que se consideren los datos recopilados hasta ahora para tomar decisiones proactivas que eviten complicaciones mayores, al tiempo en que destacó que el virus representa mucho más que solo un contagio.

“Hay tres asuntos que la gente tiene que estar consciente: uno, la fatalidad es la peor de las consecuencias, pero no es la única consecuencia del COVID. Hay una secuela del COVID que se llama long covid y son secuelas como problemas del corazón, problemas neurológicos, etcétera. Dos, aunque esos porcientos de positividad se ven más en los jóvenes, terminan moviéndose a las poblaciones más vulnerables como adultos mayores. Y tres, esto (repunte en contagios) ocurre en un momento en que le pedimos por favor a la población que se ponga la dosis de refuerzo si han pasado seis meses de su segunda dosis”, detalló Colón Ramos.

“No sabemos la manifestaciones clínicas, porque el ómicron es una variante nueva. No se sabe en Puerto Rico ni a nivel global. Eso se estará despuntando entre esta semana y la semana que viene. Pero no podemos esperar a que suban las hospitalizaciones para nosotros como sociedad actuar”, abundó.

El doctor insistió en que la vacunación, sobre todo su dosis de refuerzo, es crucial para evitar una exposición mayor al virus. Si bien las personas vacunadas no están exentas de contagiarse con COVID-19, múltiples estudios científicos, incluyendo de farmacéuticas desarrolladoras de vacunas, concluyeron que la dosis de refuerzo de los fármacos biológicos neutralizan el impacto de la variante ómicron.

“Si no hubiéramos estado vacunados el escenario hubiera sido terrible. Ahora mismo sería mucho peor con ómicron y con delta. Pero no se puede decir que como tenemos una población altamente vacunada y no hemos visto las hospitalizaciones subir esto no es tan peligroso. Eso no es verdad, porque es muy temprano todavía en el proceso de repunte para saber cuáles van a ser las consecuencias en las hospitalizaciones”, puntualizó Colón Ramos.