En medio de la inminente insolvencia del Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a partir de abril, más de 200 jubilados llegaron esta mañana al Capitolio en defensa de la pensión de sobre 12,000 familias beneficiadas, cifra que continúa en un alza consistente mientras la corporación pública le debe a la entidad sobre $938 millones.

“Me parece bien injusto porque nosotros trabajamos para eso. No me gustaría que sucediera, pero fíjate yo tengo la esperanza de que algo tiene que suceder porque hay mucha gente, hasta mayores que yo que dependen de esa pensión para vivir día a día”, expresó Carmen Menéndez, retirada de la AEE de 84 años desde la manifestación en el ala norte del Capitolio.

A pasos de distancia, se encontraba el retirado Ángel Archilla Santos, de 69 años, en la carpa sentado y a un respirador portátil. El sobreviviente de dos azotes eléctricos en la Planta de San Juan, en 1984 y 1987, depende de la pensión para pagar sus tratamientos de fibrosis pulmonar y también es el sustento de su esposa, con quien lleva 49 años de casados.

“Padezco de los nervios y voy al psiquiatra. Ahora, la condición esta de quedarnos sin retiro nos afecta a todos. Según las estadísticas, hay 1,200 jubilados que no tienen Seguro Social y su único sustento es ese. Ya nosotros no podemos trabajar. A parte de mis condiciones, hay otros que están encamados y no pueden venir (a protestar)”, dijo el jubilado que sirvió por 30 años a la Autoridad y desarrolló su enfermedad por el humo de las calderas.

“Sabemos que en el gobierno central hay miles de millones de dólares acumulados. El secretario de Hacienda ha dicho que los recaudos aumentaron así que lo que falta a la Legislatura y al gobernador es voluntad para reselvernos este problema que ellos crearon porque este sistema había funcionado excelente y dio cátedra en atención al manejo del dinero por más de 70 años”, el presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE, Johnny Rodríguez Ortiz.

Además, aseguró que la próxima protesta la llevarán a la Fortaleza la semana que viene.

“Defendamos nuestra pensión”; “Mis principios y moral, me obligan a protestar”; “De la pensión yo vivo es un derecho adquirido”, coreaban los retirados en medio de un piquete en la avenida Luis Muñoz Rivera.

De acuerdo a la Junta de Síndicos del SRAEE, el sistema beneficia a 9,991 jubilados, 2,779 cónyugues y sobre 100 hijos incapacitados y nueve menores de edad. Enviaron una carta, en febrero, indicando la situación del sistema que cada vez tiene un déficit mayor.

El presidente de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la AEE (SRAEE), José Rivera Rivera, informó a este diario que después del desembolso de abril, el dinero no daría ni para la mitad del pago de mayo. Además, explicó que la cantidad de solicitudes de jubilación ha aumentado en los últimos meses drásticamente por lo que el SRAEE necesitarán más fondos.

Mientras tanto, el secretario de Estado, Omar Marrero, explicó a El Nuevo Día, que la AEE solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal utilizar $150 millones, fondos reembolsados por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), para pagarle al SRAEE.

Al 20 de marzo de este año, el SRAEE había recibido 789 solicitudes de jubilación. En el 2023, se han recibido solamente 349 de estas solicitudes de jubilación y se han procesado 149 de ellas.

Manifestación frente al Capitolio. (Xavier J. Araújo Berríos)

Dispuestos a recibirles en el Capitolio

Por su parte, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, informó que estará recibiendo la próxima semana a los líderes de los gremios de la AEE para evaluar para luego bajar a votación la Resolución de la Cámara 448, medida multipartita para ordenar a la AEE y a las agencias receptoras de empleados movilizados a gestionar, dentro de un término de 20 días, un plan de pago de la totalidad de la deuda con el sistema.

De la manifestación, asistieron los representantes Luis Raúl Torres Cruz y Denis Márquez Lebrón, y los senadores María de Lourdes Santiago, Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl.

“Le deben casi 10 millones al sistema. la resolución ordena que se haga un plan de pago y el sistema no se quede sin dinero, insolvente, a partir de abril. Si eso se aprueba, las agencias tendrían 20 días para pagar comenzar a pagar (por los empleados movilizados), y por lo tanto, el sistema tendría dinero para seguir pagando las pensiones sin necesidad de quedarse insolvente y no pagar”, señaló Torres Cruz.

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Josué Mitjá González, estimó que 3,000 empleados fueron movilizados de la AEE a otras agencias del gobierno tras la privatización del sistema y ahora han pedido que les regresen su aportación al SRAEE.

En la foto, el expresidente de la Utier, Ricardo Santos. (Xavier J. Araújo Berríos)

“(En relación a los empleados activos), practicamente no tendríamos dinero para nosotros y se supone que ese dinero tenía que estar ahí. Hemos visto como ese dinero se ha dejado de ser responsables en los depósito desde el 2013″, denunció.

“Esto es un asunto de vida, un asunto inhumano y de que hay un reconocimiento del gobierno de que deben millones al Sistema de Retiro, lo que había advertido la Junta de Síndicos en múltiples ocasiones. Es atacar una vez más a lo más vulnerables de este país que son las personas de mayor edad luego de décadas de trabajo”, expresó, por su parte, Márquez Lebrón.

“Esto es el resultado como dejaron caer a la Autoridad haciendo una deuda con el Sistema de Retiro. Es inaudito y es un reclamo totalmente válido. Estamos apoyándolos”, exclamó Rivera Lassén desde la Plaza de la Democracia.