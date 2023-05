La denuncia presentada por una empleada del Municipio de Trujillo Alto, el 3 de mayo, ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo de Puerto Rico y la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC, en inglés), detalla un alegado patrón de hostigamiento sexual por parte del alcalde trujillano, Pedro Rodríguez González.

El documento, al que tuvo acceso El Nuevo Día, precisa que las insinuaciones sexuales comenzaron, entre junio y julio de 2022, cuando el mandatario municipal realizaba su campaña para ser electo al puesto que hoy ocupa, ante la renuncia del exalcalde José Luis Cruz Cruz, tras declararse culpable de corrupción a nivel federal.

El alegado acoso comenzó con miradas “de manera lujuriosa” y comentarios en los que cuestionaba la razón de que “una mujer tan bella estaba tan seria”. Una vez Rodríguez González gana la elección, según la denuncia, el patrón continuó con “saludos inapropiados asociados con invitaciones a encuentros sexuales” y miradas a las áreas íntimas de la querellante.

El hostigamiento incrementó, en septiembre del 2022, cuando Rodríguez González supuestamente comenzó a llamar a la alegada víctima a su número personal, y le cuestionaba por qué no contestaba sus llamadas. Según la querella, en una ocasión, el mandatario municipal llamó a la mujer por videollamada y le invitó a su casa en Florida, mientras le mostraba cómo se masturbaba, situación que la mujer describió como “incómoda y hostigante”.

La querellante alega que Rodríguez González, además, la llamaba cuando esta tenía una licencia por enfermedad. En ese tiempo, también le enviaba mensajes con “emojis de ojitos por la aplicación messenger insinuado que quería verme”.

“Debido a que no he accedido a los constantes avances sexuales del Sr. Rodríguez, he sido víctima de persecución, invitaciones indeseadas de índole sexual, no se me envía a recibir adiestramientos, se me ha cambiado de turno...”, dijo la mujer en su narración escrita de los hechos.

La noticia de la querella del alegado patrón de acoso fue difundida ayer, lunes, por el propio alcalde Rodríguez González, quien dijo sentirse “confiado en que no he cometido ningún acto ilegal ni inmoral”. Afirmó, entonces, que no emitiría comentarios adicionales sobre la denuncia.

Aparte de las imputaciones contra el alcalde, en la querella, la mujer denuncia comentarios de índole sexual, en diciembre de 2022, por parte de un funcionario de alto rango en la Policía Municipal de Trujillo Alto. En cuanto a este incidente, la mujer señaló que, el 15 de febrero, se querelló ante el Departamento de Recursos Humanos, pero al momento no ha recibido respuesta.