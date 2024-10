Departamento de Educación reubica a director escolar de Ponce que enfrenta varias querellas de padres

El superintendente de la Oficina Regional Educativa (ORE) de Ponce, Enrique Torres Turell , informó el domingo que el director ya no estará en la escuela.

Por su parte, el representante de distrito y presidente de la Comisión de Desarrollo y Fiscalización de Fondos de la Región Suroeste, Ángel “Tito” Fourquet Cordero , sostuvo que aún no recibe información sobre a cuál escuela fue reubicado el director.

“Esta persona no puede dirigir ninguna de nuestras escuelas de Ponce. Aún desconocemos a qué plantel fue asignado. No permitiremos que destruya ninguna otra comunidad escolar, nuestras escuelas no son refugio para personas como Cruz Vázquez. Esperemos que esté fuera del distrito escolar porque aquí hay una comunidad escolar unida, dispuesta a defender sus derechos y que tiene todo nuestro respaldo para continuar con el trabajo de excelencia que históricamente ha realizado”, agregó.