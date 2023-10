De visita en Puerto Rico, el congresista demócrata de origen boricua Ritchie Torres aseguró este viernes que la crisis de liderato en la Cámara de Representantes de Estados Unidos impacta los asuntos relacionados con la isla, en momentos en que persiste la incertidumbre sobre quién sustituirá al destituido speaker Kevin McCarthy.

“Estamos en territorio no explorado. No se sabe cuánto tiempo tomará seleccionar un speaker”, sostuvo Torres, durante su alocución en un evento de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, en un hotel de San Juan, en el que también participó la comisionada residente Jenniffer González.

El martes, en una votación histórica, McCarthy fue destituido (216-210) de la presidencia de la Cámara baja federal tras aprobarse una moción, secundada por ocho miembros de su propia delegación republicana, que declaró vacante el puesto. La votación, iniciada por el republicano Matt Gaetz (Florida), provocó que se congelen los trabajos legislativos, en espera de elegir un nuevo presidente.

“La Cámara no puede funcionar, no podemos aprobar leyes, no podemos hacer lo que hacemos regularmente, no podemos satisfacer las necesidades de la isla de Puerto Rico sin un presidente. (…) Los republicanos de la Cámara están en guerra consigo mismos, esto ha creado una Cámara disfuncional e ingobernable, donde los internos dirigen el asilo”, señaló Torres.

González, quien es republicana, coincidió en que el tranque entre el liderato cameral afecta “la agenda de Puerto Rico y todo a nivel federal”.

“El martes que viene, la conferencia republicana se reúne para escuchar los candidatos a la presidencia, pero la votación per se sería el miércoles”, comentó a El Nuevo Día. “No hay discusión que se vaya a ver en la Cámara hasta que se escoja el nuevo liderato. Eso podría tardar más de una semana. (…) Mientras no haya un acuerdo para el liderato de la Cámara, toda legislación federal está en peligro”.

La comisionada residente ha adelantado que apoya al republicano Steve Scalise para reemplazar a McCarthy. Al momento, Scalise se enfrentará a Jim Jordan por la presidencia de la Cámara baja federal.

Cualquier candidato requerirá el respaldo de casi la totalidad de los miembros de la Cámara federal. El Partido Republicano tiene una frágil ventaja de 221 a 212, con dos vacantes, una en un distrito republicano y otra en un distrito demócrata. Un candidato a speaker no puede perder más de cuatro votos de su delegación, si todos los congresistas están presentes.

Señala la precariedad del sistema eléctrico

Por otro lado, Torres –electo por el distrito 15 de Nueva York, en el sur del Bronx– se refirió al estado del sistema eléctrico de Puerto Rico como “la mayor crisis de infraestructura de Estados Unidos”.

“La falta de acceso a energía asequible y confiable impone una carga enorme a las familias y empresas en toda la isla y, por eso, nosotros, en todo el gobierno, no deberíamos tener mayor prioridad que reconstruir la red energética”, expresó el congresista de madre puertorriqueña.

Sus expresiones se dan en momentos en que la comisionada residente González –también aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP)– insiste en su propuesta para saldar de un solo pago el principal de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), un plan rechazado por la administración de Pedro Pierluisi y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).