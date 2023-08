Poco a poco, el desempeño de los estudiantes del sistema público de enseñanza da muestras de mejoría en medio del marcado rezago que se ha documentado, con más fuerza, desde 2017, por lo cual el Departamento de Educación apuesta a fortalecer iniciativas que permitan llevar a los alumnos al nivel de aprendizaje en el que deben estar.

El porcentaje de estudiantes que demostró que domina las destrezas que se miden en las pruebas estandarizadas de Medición y Evaluación para la Transformación Académica (META) aumentó, en todas las materias a nivel isla, durante el año escolar que recién terminó, al compararlo con el previo, destacó este domingo la secretaria designada de Educación, Yanira Raíces Vega.

El 36.5% de los alumnos evidenció proficiencia en la materia de Español en el año escolar 2022-2023, comparado con el 35.5% en el año 2021-2022. En la materia de Matemáticas, el 23.02% dominó las destrezas, versus 20.9% el año escolar anterior. Para el año académico que terminó en junio, el 37.6% de los alumnos dominó las destrezas de Ciencia y 32.73% las de Inglés, mientras que en el previo esos porcentajes fueron de 36.1% y 32.7%, respectivamente.

En algunos casos, la mejoría ha sido mínima, pero da señales de que va en la dirección correcta, sostuvo el subsecretario de Asuntos Académicos, Ángel Toledo López.

“Los resultados de las pruebas META demuestran un incremento en las ejecutorias de nuestros niños, y eso lo digo con alegría, con satisfacción, con compromiso de que todavía nos queda por hacer, nos queda por adelantar más”, sostuvo Toledo López.

Raíces Vega celebró que, además, se reportó una baja en la cantidad de alumnos que no fueron promovidos de grado.

En el año escolar que terminó en junio, 9,534 estudiantes de primero a duodécimo grado no logró pasar de grado, la cifra más baja desde el 2019, de acuerdo con datos provistos por el Departamento de Educación. Previo a eso, en el año 2021-2022, un total de 12,020 alumnos no dominaron las destrezas para ser promovidos de grado. La cifra más alta se reportó en el año escolar 2020-2021, el primer año de instrucción completamente a distancia a causa de la pandemia de COVID-19, cuando unos 24,800 alumnos no fueron promovidos de grado.

Los avances, argumentaron los funcionarios, se deben a estrategias como la revisión curricular que se implementó el pasado año escolar, el proyecto de Refuerzo Académico Extendido (RAE) y la iniciativa DE Leer para fortalecer las destrezas de lectoescritura, entre otras.

“Estamos trabajando en un proyecto de aceleración del aprendizaje que, tengo que decir, ha dado resultados”, expresó el subsecretario. “Las estrategias se han enfocado en diferentes áreas que nos han permitido atacar la problemática del rezago académico de los estudiantes desde todos los frentes posibles. No es solamente desde el frente académico, hay que considerar el frente socioemocional, hay que adelantarnos a entender lo que llamo ese frente comunitario... Cómo la comunidad escolar, los padres, las madres, los vecinos nos ayudan también en ese proceso de acelerar el aprendizaje”, agregó.

Cambios en el área académica

Para fomentar la integración de los padres a los procesos de enseñanza y aprendizaje, la agencia distribuirá una Guía para las Familias por cada grado. En ella, madres, padres y encargados encontrarán información general sobre el currículo que se les enseñará a los alumnos en cada grado, cómo apoyarlos y cómo solicitar reuniones con el personal escolar, entre otra información, detalló la secretaria auxiliar de Servicios Académicos, Beverly Morro Vega.

Las guías contienen información sobre cómo los padres pueden solicitar reuniones con personal escolar para expresar preocuapaciones, por ejemplo, con el contenido de textos escolares, indicó la secretaria auxiliar de Servicios Académicos, Beverly Morro Vega. (Alejandro Granadillo)

Como parte de las estrategias enfocadas en el área académica, Toledo López indicó que, este año escolar, se implementará una evaluación estudiantil cada 10 semanas para documentar los avances o rezagos a tiempo. Esto irá de la mano con una nueva prueba estandarizada para sustituir META, que se llamará la prueba de Cernimiento, Revisión y Evaluación Continua del Estudiante (Crece), alineada a los nuevos currículos, apuntó Morro Vega. Al igual que META, tomarán Crece los alumnos de tercero a octavo grado. No obstante, en la escuela superior, Crece será para los alumnos de décimo grado. Hasta el año escolar pasado, META era para los de undécimo grado.

“No les decimos a nuestros maestros que enseñen para la prueba (estandarizada). Les decimos a nuestros maestros enseñen el currículo en la progresión recomendada a través del calendario, en las secuencias y unidades, porque, si haces eso, el estudiante va a estar para la prueba, sin duda, pero va a estar preparado para la vida y para ser exitoso el próximo grado”, expresó Morro Vega, al destacar que la prueba estandarizada es confeccionada por docentes de Puerto Rico.

Además, para el año escolar que comienza el 11 de agosto con la llegada del personal a las escuelas, 11 escuelas estrenarán ofrecimientos vocacionales, con lo cual aumentará a 127 la cantidad de planteles que tienen cursos que encaminan a los alumnos hacia la exploración de una carrera, indicó el secretario auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica, José Jiménez Hernández.

Por ejemplo, la escuela Trina Padilla de Sanz, en Arecibo, tendrá un ofrecimiento de Mercadeo de Deportes, Entretenimiento y Recreación; la escuela Santiago Veve Calzada, en Fajardo, tendrá un ofrecimiento de Dibujo Arquitectónico; la escuela Luis Felipe Crespo, en Camuy, ofrecerá Enfermería Práctica, y la escuela Rafael Alicea, en Lares, tendrá cursos de Salud Animal, Panadería y repostería internacional, así como Barbería y estilismo.

Asimismo, las escuelas especializadas también comenzarán lo que llaman “rutas ocupacionales”, detalló Jiménez Hernández. Entre ellas, la Escuela Especializada en Teatro José Julián Acosta, en San Juan, tendrá cursos en Artes escénicas y Artista coreógrafo, mientras que la Escuela Especializada Pretécnica Federico Asenjo, en San Juan, tendrá ofrecimientos en Negocios, gerencia y administración y en Restaurantes, comida y bebidas.

“Desde siempre, nuestra meta era cambiar la percepción de las escuelas vocacionales y técnicas para que la gente –los estudiantes, padres y la comunidad- la vieran como una alternativa académica real para nuestros estudiantes. Necesitábamos cambiar esa percepción, que era vieja, de que el estudiante vocacional iba a esta escuela porque, quizá, no podía aguantar mucho una escuela regular. No, la escuela vocacional y técnica tiene unas exigencias que, en ocasiones, son superiores a la escuela regular”, indicó Toledo López.

El subsecretario de Asuntos Académicos adelantó que trabajan en un proyecto que permitiría que estudiantes de escuelas públicas de nivel superior se matriculen de forma simultánea, lo que se conoce como “dual enrollment”, en instituciones postsecundarias del Departamento de Educación, como los Institutos Tecnológicos o la Escuela de Troquelería y Herramentaje.

En cuanto al área socioemocional, la secretaria auxiliar del Área de Apoyo Integrado, Gisela Ríos, destacó la creación de un equipo interdisciplinario socioemocional en cada escuela, los cuales cuentan con trabajadores sociales, consejeros, enfermeros y sicólogos para atender las necesidades biopsicológicas de los alumnos. Precisó que, durante el año escolar pasado, se registraron 259,479 intervenciones individuales con alumnos.

Al momento, la agencia cuenta con 1,169 trabajadores sociales, 487 consejeros, 881 enfermeros escolares y 777 psicólogos en el ámbito escolar, aunque Ríos destacó que están en “constante reclutamiento”.

En cuanto a los maestros, Raíces Vega destacó que, hasta hoy, domingo, quedan 650 plazas vacantes de maestros por llenar. Los estudiantes regresan a los salones de clases el 16 de agosto, pero la secretaria designada indicó que cuentan con planes alternos en caso de que queden puestos sin llenar entonces.

“Yo siempre me preparo para mi mejor escenario y para mi otro escenario que no sea tan... por ejemplo, si no me llegara (maestro) porque no tengo el recurso, lo que se hace es una redistribución de la organización escolar y van a ser atendidos (los estudiantes) porque tengo lo de los maestros sustitutos, y les he dicho a los (superintendentes) regionales que (asignen) a estos maestros de proyectos especiales, que también están en las escuelas”, expresó Raíces Vega.