Corozal - Con entusiasmo, pero con varias inquietudes. Así recibieron hoy, martes, decenas de directores escolares un adiestramiento sobre cómo utilizar la tarjeta de débito P-Card, que, a partir de este nuevo año académico, les permitirá comprar cientos de materiales directamente a nueve suplidores.

Las sesiones de orientación a los directores del sistema público de enseñanza iniciaron ayer, en la región de Arecibo, donde se entregaron 61 tarjetas de débito. Hoy, el Departamento de Educación entregó otras 40 P-Cards en el Centro de Convenciones de Corozal.

“Me parece una excelente iniciativa para que los maestros y estudiantes tengan de primera mano los materiales esenciales, pero entendemos que no nos podemos limitar a este tipo de productos. Hay otras necesidades en nuestras escuelas, como lo son las tintas para duplicar materiales educativos, que también redundan en una necesidad rampante”, indicó Christian Cruz Colón, director de la escuela Rafael Cordero Molina, en Cataño, que tiene una matrícula de 427 alumnos.

Gelitza Santiago Marrero, directora de la escuela Jorge L. Marrero Padilla, en Morovis, resaltó que sus homólogos están “en la mejor disposición” de apoyar aquellas iniciativas que redunden en beneficios para los estudiantes, “que son la razón de ser del Departamento”. Su escuela tiene 242 alumnos, con 14 salones a tiempo completo de educación especial.

Directores escolares de la región de Bayamón se beneficiaron del adiestramiento. Las sesiones de orientación continuarán hasta el 9 de agosto. (Josian Bruno Gómez)

“A mí, me preocupan solamente los nueve suplidores que hay para toda la isla, y me preocupa que a la hora de nosotros querer hacer las requisiciones y compras no tengamos el material disponible para suplir a todas las escuelas del país, pero (la iniciativa) es excelente”, expresó Santiago Marrero a El Nuevo Día.

Con la P-Card –que se emitirá a nombre de la escuela y el director escolar–, las 856 escuelas públicas podrán adquirir 318 artículos elegibles, como materiales de limpieza, libros, papel, crayolas, carpetas, lápices y bolígrafos, así como flautas, mallas y bolas. Hay un máximo de $800 por transacción, pero se pueden realizar múltiples transacciones por día.

Los suplidores son American Paper Corporation, Deportes Salvador Colom, Distribuidora Central, Facsimil Paper Connection, Inter Office Supplies, IOS Corp, Office Gallery, Santos Office Supply y Taluna Corp.

Faltan directores

Por su parte, La secretaria designada de Educación, Yanira Raíces Vega, validó las preocupaciones de los directores, y afirmó que harán gestiones para añadir más suplidores a la lista.

“Vamos a trabajar para añadir suplidores. Lo más importante es que ellos vean que estamos ganando credibilidad, porque el pago es directo. Una vez (los suplidores) vean que estamos honrando lo que dijimos que íbamos a hacer, estoy segura que muchos van a querer unirse”, mencionó en un aparte con este diario.

Por otro lado, reconoció que, al día de hoy, quedan 92 escuelas sin un director o directora en propiedad, algo crucial para el uso de la tarjeta de débito. Las clases inician el 16 de agosto.

“Estamos en el proceso de reclutamiento, así que a finales de agosto debo tener a todos mis directores nombrados. Mientras tanto, es a través del superintendente regional, que solicité que se le diera la autorización para poder ejecutar estas compras en lo que llega ese director de escuela”, explicó.

En tanto, el subsecretario de Administración de la agencia, Jesús González Cruz, detalló que el presupuesto asignado a cada escuela se calcula a base de su matrícula, con un promedio de unos $80 por alumno. En el caso de escuelas con poca matrícula, añadió, se establecieron “reglas de negocio para que tengan un porcentaje mayor de dinero”.

El objetivo es que el presupuesto asignado a esta iniciativa –que asciende a $18 millones– se mueva al presupuesto operacional de cada escuela, para que los directores escolares puedan comprar otros bienes con la P-Card.

Algunos de los materiales que los directores escolares podrán adquirir con la P-Card. (Josian Bruno Gómez)

“Queremos que sea durante este propio año fiscal que ya la tarjeta se vaya moviendo a otras compras conforme al presupuesto”, precisó el licenciado González Cruz.

Janice Flores, directora de la escuela José Antonio Dávila, en Bayamón, mencionó que el tema de las compras siempre ha sido un reto. En su plantel, recibe a 424 estudiantes, de los cuales el 70% pertenece a educación especial. “Es lo que estábamos esperando los directores, de verdad va a agilizar”, opinó.

“Creo que es una gran iniciativa para este curso escolar”, sostuvo, entretanto, Carmen Rodríguez Suárez, directora de la Francisca Dávila Semprit, en Toa Baja, con una matrícula de 220 estudiantes. “La tinta, el papel, el lápiz y la tiza son las cosas que más se usan en una escuela. Esa tinta es bien importante para ese maestro, para producir sus módulos, sus tareas adicionales a cada estudiante, así que estamos con fe en la doctora Yanira Raíces, que ahora es nuestra secretaria designada y sabemos que tiene este reto”.