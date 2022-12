Al tiempo que la Oficina del Contralor trabaja sobre una serie de informes que señalan pagos de facturas de agua y luz realizados por el Departamento de Educación correspondientes a escuelas que han sido clausuradas hace años, la agencia aseguró que, a través de un análisis exhaustivo de sus estructuras inmuebles y las comunicaciones previas con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ha logrado obtener ahorros y reclamado créditos en exceso de $20 millones.

Por un lado, el Departamento de Educación se dio a la tarea de identificar las estructuras –principalmente planteles– que se encuentran en uso y “vincularlas” a los números de contadores de agua y luz correctos, al tiempo que cedió a los directores escolares la responsabilidad de validar las facturas recibidas. De otra parte, la dependencia determinó que solo pagaría facturas debidamente leídas por la AAA y –en el caso del consumo de luz– LUMA Energy, en lugar de desembolsar fondos por consumo estimado. De esta manera, explicó el subsecretario de Administración del Departamento, Jesús González, la agencia mantiene visibilidad sobre el consumo real y, a través de una base de datos creada hace un año, es capaz de detectar posibles irregularidades o mediciones que excedan los parámetros ordinarios.

“El Departamento de Educación, en un momento histórico, tenía más de 1,300 escuelas. Cuando tienes esta cantidad de escuelas, sumados a edificios administrativos a nivel de las regiones y otros servicios que provee la agencia, cada una de estas localidades recibe facturas, pero no necesariamente tiene una sola cuenta. Hay escuelas grandísimas que tienen más de una cuenta. (…) De momento tienes una agencia que tenía sobre 3,400 facturas”, planteó González, acompañado de la secretaria auxiliar de Servicios Auxiliares, Joanelly Maldonado Velázquez, y otros funcionarios.

Entre abril y noviembre de este año, la Oficina del Contralor emitió tres informes –correspondientes a auditorías de las regiones de Caguas, Arecibo y San Juan del Departamento de Educación–, en las que señaló el pago indebido de al menos $481,361 en facturas de servicios para el periodo de enero de 2016 a febrero de 2021. Específicamente, los informes señalan como hallazgo que Educación realizó esos desembolsos “por servicios que no utilizó” y lo atribuyó a que la secretaría auxiliar de Servicios Auxiliares “no se aseguró de que se suspendieran los servicios de agua y luz” en los planteles cerrados en los pasados años.

González aceptó que el señalamiento se repetirá en los informes de las cuatro regiones restantes, y puntualizó que la cantidad real de pagos indebidos es mayor, toda vez que el análisis de la Oficina del Contralor se limita a una muestra de las facturas.

Tras la publicación, el 29 de noviembre, del informe sobre el gasto indebido en San Juan, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, dijo a este medio que la problemática respondía, en gran medida, a un “desfase” entre las direcciones físicas y los números de contadores y cuentas que manejan la AAA y la AEE. Debido a esa situación, dijo González, cuando Educación enviaba a las corporaciones públicas una carta de suspensión de servicio en los planteles cerrados, no necesariamente se hacía la desconexión del contador correcto.

Cambio en el modelo

Para resolver el problema, explicó el subsecretario, la agencia encomendó a la firma Truenorth que, como parte de un contrato de tecnología existente, desarrollara una base de datos para recopilar y visibilizar todas las facturas de agua y luz que recibía Educación, dejando a un lado el proceso manual que imperaba previamente. Asimismo, dejó atrás la validación de las facturas a nivel central, transfiriendo esa responsabilidad a los directores escolares.

“Cambiar el modelo de que no sea una persona a nivel central la que reciba tres mil y pico de facturas y aprobándolas, sino que lleguen a cada escuela para que un director las pueda aprobar. Eso nos daba la garantía de que solo fueran aprobadas las facturas de escuelas activas. Si no llegaba a ninguna escuela, no tienes nadie que la apruebe”, subrayó González, quien precisó que la plataforma ha podido validar que 2,900 de los 3,012 contadores registrados a nombre de Educación están asociados a alguna instalación de la agencia. El resto de los contadores se encuentran “bajo investigación” y, de recibir una factura asociada a alguno de estos “no se paga”.

Hasta noviembre de 2022, el Departamento de Educación había recopilado evidencia para reclamar unos $19.1 millones en créditos de energía eléctrica y otros $300,000 por el servicio de agua potable. Asimismo, la agencia estima ahorros de $2.6 millones por la suspensión de cuentas de agua no asociadas y otros $1.8 millones por cuentas de luz, además de $200,000 relacionados con reparaciones efectuadas luego de identificar anomalías en el consumo de agua. En total, el beneficio calculado a raíz de las distintas iniciativas asciende a unos $24 millones, en una agencia cuyo gasto anual en servicios públicos ronda los $100 millones, dijo González.

“Hicimos los reclamos y tenemos los créditos. Tan reciente como en agosto, en energía eléctrica, los créditos fueron por sobre $6 millones. Cuando típicamente tienes una factura de $5 millones, por primera vez Educación tuvo un mes que, en vez de pagar, tuvo créditos en beneficios”, indicó el subsecretario de Administración, añadiendo que las discrepancias entre las cantidades adeudadas por parte de agencias públicas que trascendieron en verano, como parte de una investigación senatorial, respondían ­–al menos en el caso de Educación– a la impugnación de facturas erradas.

González precisó que la AEE y LUMA informaron en las vistas públicas legislativas que Educación adeudaba unos $16 millones en consumo energético.

“Nosotros no reconocemos esa deuda por el momento porque está en proceso de casos como esto”, sostuvo González, adelantando que espera reunirse próximamente con personal de la AEE y LUMA para continuar entregando la evidencia de respaldo para las impugnaciones de facturas.