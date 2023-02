Hace diez meses que Marilyn Reyes asumió el cuidado a tiempo completo de su hermano Carlos Reyes, y, desde entonces, cada minuto sin energía eléctrica es una total desesperación.

Carlos, de 57 años, es sordo, forma parte de la población con discapacidad intelectual del país y sufre de apnea del sueño, por lo que necesita de un equipo especial para poder dormir. “Él no tolera estar a oscuras y necesita de su equipo médico… y yo tengo una serie de condiciones como fibromialgia y neuropatía”, contó Marilyn.

El hogar de los hermanos fue uno de los seleccionados para recibir una de 3,000 baterías portátiles recargables que espera entregar el Municipio de San Juan antes de que inicie la temporada de huracanes en junio a pacientes con necesidades especiales y condiciones crónicas de salud. “El hecho de tener ese equipo, como dije, es una bendición porque es una preocupación menos y él tiene una mejor calidad de vida y aunque es mi hermano mayor, es el bebé de la casa”, dijo la mujer.

Miguel Romero, alcalde de San Juan, explicó que las baterías portátiles recargables tienen el propósito de mantener en funcionamiento los equipos médicos de los participantes, bajo cualquier circunstancia o emergencia, para garantizar su calidad de vida, salud y seguridad. También les permite mantener alimentos y medicamentos a temperaturas adecuadas cuando falle el sistema eléctrico.

“Una de las grandes lecciones tras el paso del huracán María fue que mucha gente sufrió y mucha gente falleció porque no había manera de saber dónde estaban localizados. No había electricidad, no había acceso al Internet, no teníamos al 9-1-1 disponible en esos días tan cruciales y para una persona que depende de asistencia, de apoyo para vivir, eso fue una tragedia”, recordó el ejecutivo municipal.

La compra del equipo, detalló, se hizo a través de una asignación de $6 millones en fondos federales del Plan de Rescate Americano (ARPA, en inglés). Dependiendo la capacidad de la batería, las personas podrán mantener funcionando deshumidificadores; concentradores de oxígeno, ventiladores, máquinas de diálisis portátiles y máquina de monitoreo y succión, entre otras.

“No queríamos que fuese un sistema de asistencia de energía eléctrica que dependiese, ya sea de gasolina, de gas o de diésel. Lo que hicimos fue requerir que esa tecnología fuese a través de energía solar”, explicó.

Esta semana, detalló, se entregarán 105 baterías. En su mayoría, se trata de familias que han sido identificadas por el Municipio y de otras tantas que se han inscrito en la iniciativa municipal “San Juan Va por Ti”, un registro de personas con necesidades especiales en el Departamento de Salud de la Capital. Hasta el momento, el programa cuenta con 1,300 participantes.

Si está interesado en registrarse, puede hacerlo a través de sanjuanvaporti.pr.