Toa Alta, que ayer destacaba como el séptimo municipio con más casos confirmados de COVID-19, inició hace varias semanas un Sistema de Ayuda, Monitoreo y Rastreo de COVID para ayudar a controlar la propagación del novel coronavirus entre sus 75,000 habitantes.

Sin embargo, al igual que en el resto de la isla, el ayuntamiento lucha por evitar el aglomeramiento de personas que puedan propiciar la transmisión del virus, como cabalgatas y reuniones de motociclistas, entre otras.

“Hay de todo, comerciantes que tratan de llevar controles (para evitar la transmisión) entre los ciudadanos y otros que no, ciudadanos que cumplen con el uso de mascarillas y otros que no. He visto hasta cabalgatas. Y siempre están las motoras. Pero la policía estatal y municipal ha intervenido”, indicó el alcalde Clemente “Chito” Agosto.

Agregó que también han identificado actividades familiares donde las personas no usan mascarillas por confiar que quienes los rodean no están infectados.

“No se puden confiar, tienen que usar mascarillas siempre, a menos que sea un familiar de tu entorno, que viva contigo (en la casa)”, dijo.

En estos días, además, a través del sistema de rastreo se identificó un brote de COVID-19 en el barrio Río Lajas, informó el funcionario, quien mencionó que también han detectado bastantes casos a nivel individual en el barrio Ortiz.

“Pienso que (hay muchos casos) por la localización de nosotros (en Toa Alta), que está al lado de Bayamón y Guaynabo y a 40 minutos de San Juan. Muchos (toalteños) trabajan allá, que son pueblos con muchos contagios”, añadió.

Agosto exhortó a las personas infectadas, o que se hayan expuesto a personas contagiadas o con síntomas del virus, a llamar al personal de rastreo de casos al 787-870-9993 para ayudarles y darles seguimiento.

Datos del Departamento de Salud para el 22 de octubre señalan a Toa Alta como el séptimo municipio con más casos confirmados, 886 (2.9%).

Por su parte, la agencia confirmó ayer, jueves, otros 1,114 casos, lo que eleva la cifra a 30,956. El sector de edad con más casos es el de 20 a 29 años, seguido de 30 a 39 y 40 a 49. Datos del Fideicomiso de Salud Pública advierten que, para la semana que terminó el 11 de octubre, la tasa de positividad del virus en la isla estaba en 7.92%.

Otras fuentes, como la Universidad Johns Hopins, aseguran que la tasa en la isla es 15.86%.