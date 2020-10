A pesar de la elección que se avecina y el cambio en la gobernación, el nuevo presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), David Skeel, Jr. se expresó confiado en que el proceso de transformación del servicio energético de la isla continúe sin retrasos.

No obstante, la realidad es que candidatos han incluido entre sus promesas de campañas la evaluación o hasta la cancelación del contrato que delega en la empresa Luma Energy la operación del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Espero que no suceda nada con el contrato y que haya un compromiso de seguir adelante... No puedo afirmar qué el candidato hará, eso lo tendremos que ver después de las elecciones. Pero una cosa que me consuela es que hemos tenido varios gobernadores en los últimos dos años y cada uno ha entendido consistentemente la importancia de transformar el sistema eléctrico y ha terminado por participar en este proceso ... Espero que esto suceda también después de esta elección”, expresó Skeel.

PUBLICIDAD

“Para que la economía de Puerto Rico realmente despegue y para que el desarrollo llegue y comience el éxito económico, Puerto Rico necesita electricidad confiable y asequible”, sostuvo.

Skeel se reunió hoy, lunes, con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, para discutir sus cuatro áreas prioritarias tras asumir la presidencia del ente fiscal a principios de octubre. Además de la reforma del sistema energético -el cual dijo debería ser la “joya de la corona” de Puerto Rico-, destacó los temas de educación, transparencia gubernamental y la bancarrota de Puerto Rico bajo Título III.

“Creo que tenemos que continuar por el camino en el que estamos. Con PREPA (AEE, por sus siglas en inglés), obviamente, todavía queda camino por recorrer. Se han dado pasos importantes. Hacer que Luma opere la transmisión y distribución es un gran paso adelante y hacer que la transición a Luma sea lo más suave posible debe ser una prioridad”, subrayó.

Méndez, por su parte, le restó validez a las promesas que han hecho algunos candidatos, aunque reconoció que de parte del candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, ha habido un compromiso a evaluar el acuerdo y así lo harán.

“En el período eleccionario se dicen muchas cosas. Yo recuerdo cuando Sila María Calderón dijo que iba a implosionar el coliseo José Miguel Agrelot y míralo ahí todavía…así que en los períodos eleccionarios se dice mucho”, expuso Méndez.

El líder legislativo sostuvo que es esencial determinar cuán beneficioso es el contrato para el pueblo y su cumplimiento con la retención de los empleos y los derechos adquiridos por los trabajadores de la corporación. “Si todo eso se mantiene, nosotros no tenemos ningún problema con el contrato”, dijo.

PUBLICIDAD

De la reunión también participó el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el representante Antonio “Tony” Soto; y la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko.

Incertidumbre con la economía

Sobre la bancarrota de Puerto Rico bajo Título III, Skeel reconoció que tras el plan de ajuste publicado en febrero el panorama del gobierno no es el mismo, por lo que hay que redactar un nuevo documento. La pandemia por el COVID-19 golpeó fuerte, reconoció. “También hay mucha incertidumbre. No está claro, exactamente, cómo va a responder la economía. No está claro cuánto dinero vendrá de Washington…pero el panorama general es que el COVID no ha ayudado a la economía de Puerto Rico”, sostuvo.

Mientras, en el tema de transparencia, el nuevo presidente de la JSF recabó en la urgencia de que el gobierno de Puerto Rico se ponga al día en la auditoría de sus estados financieros.

Obviamente, Skeel señaló que hay otros problemas que están trabajando como organismo. “Hoy fue el comienzo, solo para tener un par de conversaciones y dejar en claro que queremos trabajar juntos. Sabemos que estaremos en desacuerdo en algún momento, pero tenemos el mismo objetivo: ayudar a que las cosas avancen para la gente de Puerto Rico”, subrayó.

Jaresko, por su parte, reconoció que estos pasados cuatro años han sido “complicados”, pero reconoció que han habido avances cuando se trabaja en equipo y se comparten visiones sobre cuáles deben ser los próximos pasos, como fue el caso de la transformación del sistema eléctrico, dijo. “Cuando peleamos todo se hace más lento y creo que la gente de Puerto Rico pierde… Espero con ansias que los próximos años puedan ser más colaborativos que combativos con quien ocupe la gobernación”, planteó.