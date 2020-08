El secretario del Departamento de Salud (DS), Lorenzo González Feliciano, sostuvo este jueves que la situación de aumento exponencial de casos de COVID-19 en Puerto Rico no responde a la llegada de viajeros a través del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, aunque la agencia no ofreció información actualizada sobre el monitoreo a quienes llegan a la isla.

“El contagio puertorriqueño en este momento es comunitario, no viene del aeropuerto, eso también queremos establecerlo. No sigamos poniendo la excusa de que viene por el aeropuerto, no, somos los puertorriqueños que estamos siendo indisciplinados”, apuntó tras su salida de una reunión en La Fortaleza.

“Vas a los sitios, no te pones la mascarilla, ¿pues sabes qué?, tenemos que ser más disciplinados, porque esto es una responsabilidad del gobierno de Puerto Rico, de las personas, de los comercios, todos somos responsables, así que tenemos que ser más disciplinados en Puerto Rico”, manifestó González Feliciano.

De acuerdo con las cifras de Salud, bajo el renglón de personas que residen en “otro lugar fuera de Puerto Rico”, en la isla se confirmó 81 casos de COVID-19 hasta ayer. Se trata de 51 casos más que los reportados en el mismo renglón al 1ro de julio.

Asimismo, hasta el 5 de agosto, el personal epidemiológico de Salud encargado del seguimiento a los viajeros que llegan a la isla sin presentar una prueba negativa de COVID-19 había generado 15,657 “llamadas únicas” a viajeros que incumplieron con responder al monitoreo de SARA Alert (Situational Awareness and Response Assistant, en inglés) o que habían informado algún síntoma relacionado con la enfermedad.

Aunque este tipo de información requiere un monitoreo diario de parte de Salud, nadie en la agencia estuvo disponible para actualizar la cantidad de llamadas realizadas, la cantidad de personas que completaron la declaración de viajero, cuántos entregaron una prueba molecular negativa y cuántos Salud refirió a su unidad de investigación debido que no responden al seguimiento que hace la agencia.

Al ponerse de ejemplo él mismo, el secretario de Salud aseguró que el monitoreo automatizado de SARA Alert está funcionando. González Feliciano relató que el sábado viajó fuera de la isla para acompañar a sus hijas y entregarlas a su mamá, y que regresó ese mismo día. Al regresar, sostuvo, completó una declaración de viajero y aseguró a este medio que presentó una prueba molecular de COVID-19 negativa, que se realizó 24 horas antes en la isla. Aunque la prueba fue previo al vuelo de regreso, indicó que era válida porque ocurrió dentro de las 72 horas que requiere el procedimiento.

“Me monto en el avión el sábado a las 7:00 de la mañana, llego allá a las 11:00, entrego a mis hijas y me monto en el avión a las 11:56 y vuelvo a Puerto Rico. [La prueba] me la hice el viernes, así que tengo 72 horas, me dura viernes, sábado, hasta domingo esa prueba era válida. Lo que sí pide es una prueba dentro de 72 horas antes del viaje”, expresó en declaraciones a este medio. “Recibí el SARA Alert a las 24 horas (de haber regresado a Puerto Rico)”, indicó.

Más temprano, en La Fortaleza, dijo a periodistas que “tuve que llenar la declaración de pasajero, vi el código que sale en el sistema, me enviaron información y he seguido en comunicación con ellos y cuando no respondí a ellos (a SARA Alert), me llamaron para que les respondiera, así que sí funciona”.

Cuando un pasajero completa la declaración de viajero, el sistema le requiere presentar un resultado negativo de prueba molecular de COVID-19. Si el pasajero no presenta la prueba al llegar a la isla, el gobierno requiere al viajero permanecer en cuarentena o realizarse una prueba confirmatoria del virus, para descartar un contagio y evitar la propagación.

“El que no trae la prueba negativa está entrando en la cuarentena y está entrando en Sara Alert”, dijo el secretario sobre los viajeros. “No hay ninguna jurisdicción, ninguna en los 50 estados, que tiene nada dispuesto para propósitos de lo que se está haciendo en los aeropuertos y nosotros lo estamos haciendo”.