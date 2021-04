Tras su corto y cuestionable paso como secretaria designada del Departamento de Educación, Elba Aponte Santos fue reinstalada en su puesto de carrera como maestra de educación especial, confirmó El Nuevo Día.

La reinstalación se concretó el lunes, según fuentes, luego que el gobernador Pedro Pierluisi retirara la nominación de Aponte Santos al cargo de secretaria de Educación tras conocer sobre el informe negativo de la Comisión de Nombramientos del Senado, que recomendó no confirmarla en el cargo.

“Ella recogió el domingo sus pertenencias”, indicó una fuente.

Aponte Santos saltó a la atención pública en noviembre de 2019, cuando fue electa como presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR). Al recibir 354 de los 479 delegados, sustituyó a Aida Díaz, quien renunció al puesto después de 18 años al frente del gremio.

La maestra inició su carrera en sistema educativo público en el 2005. Tres años después, en el 2008, comenzó su activismo en la Asociación de Maestros. Hace tres años, se dedicó a tiempo completo al trabajo sindical como representante de la región de Caguas en la Asociación, hasta convertirse en la presidenta. Aponte Santos ocupó ese cargo hasta días antes de ser designada por Pierluisi como secretaria de Educación, en diciembre de 2020.

Mientras, el nombramiento de Jesús González Cruz como interino fue derrotado el martes a viva voz en el Senado. No obstante, Pierluisi expresó que lo mantendría en el puesto hasta que designe alguien en propiedad.

Al momento, la Secretaría de Educación permanece vacante. “Como el secretario interino no está autorizado todavía para poder ejercer función, no puede básicamente hacer ningún tipo de cambio en este momento”, dijo una fuente, añadiendo que en la sede de la agencia las diversas áreas de trabajo están manteniendo la operación para que no se afecten “las necesidades de urgencia”.

González Cruz, por su parte, mantiene desde el 2011 un puesto de procurador de Asuntos de Menores en el Departamento de Justicia, aunque desde entonces solo ha ejercido el cargo cuatro años y medio. El abogado se convirtió en subsecretario de Administración de Educación tras ser nombrado por Aponte Santos el 4 de febrero.