En lo que va de agosto, el Departamento de Salud reportó 4,229 casos confirmados, 3,750 probables y 99 muertes a consecuencia del COVID-19 en Puerto Rico.

Para el 31 de julio, el total de confirmados era de 5,997, por lo que el total de casos asciende hoy a 10,730, a seis meses desde que comenzó la emergencia del nuevo coronavirus en Puerto Rico.

Así se desprende de los informes diarios que envía la agencia cuyo director del Sistema de Vigilancia, Miguel Valencia, confirmó a El Nuevo Día que por las pasadas semanas el número de contagios aumentó.

“Si ves la curva epidémica, el número de casos confirmados ha seguido aumentando. Estamos teniendo un aumento en el número de casos que se toma la muestra el mismo día, porque no es cuando la reportamos sino que nosotros la ubicamos en el día que se toma la muestra”, indicó el experto en entrevista telefónica.

Gráfica que muestra la cantidad de casos por fecha de muestra y la línea epidémica de acumulados.

No obstante, el doctor aclaró que el reporte de resultados carga un atraso de dos semanas, que se complicó tras el paso de la tormenta tropical Isaías. Por tanto, el reporte de casos que se informó hoy no responde, necesariamente, a casos recientes, sino a acumulados desde el 31 de julio

“La última semana de julio hubo una demora un poco más allá de lo usual. O sea que en vez de estar recibiendo en una semana, estábamos recibiendo datos de 10 y 14 días. Ese fue también el período donde tuvimos a Isaías que afectó ese proceso. Así que básicamente cuando vemos adicionales son los casos donde el laboratorio, la muestra se tomó dentro de esos 14 días del día que estamos sacando el informe”, explicó.

La dependencia reportó hoy 399 casos confirmados y 291 probables, pero estos tienen una fecha de muestra del 31 de julio al 11 de agosto. En dicho período, el día que tuvo una mayor cantidad de casos confirmados fue el 7 de agosto cuando se registraron 166 positivos en tan solo ese día. Sin embargo, esa cantidad se distribuye en las estadísticas de Salud según la agencia las vaya recibiendo a través de su BioPortal.

“Esa distribución la hacemos independientemente de la fecha porque está dentro del período de 14 días. Si son (resultados) más viejos todavía, lo que hacemos es que en el informe lo ponemos como que se ajusta al total de casos acumulados”, justificó el funcionario.

Al limitar las estadísticas de casos confirmados reportados en el período del 31 de julio al 11 de agosto, la cantidad suma 3,641, por lo que de todas formas es una cantidad alta en dos semanas, considerando la baja cantidad de pruebas moleculares que se están haciendo, según valencia.

“Si ves ahora cómo estamos los días de la primera semana de agosto, todavía estamos teniendo en la mayor parte de los días sobre 300 casos diarios”, resaltó el experto.

Precisamente, al volver al período de 14 días de lo que va de agosto, el promedio en cantidad de casos confirmados por día es de 302 y el de probables es de 267.

Asimismo, en cantidad de muertes la incidencia continúa en aumento, puesto que el promedio para lo que va de agosto sugiere siete muertes por día.

De hecho, en lo que va de este mes, el día con más muertes reportadas fue el pasado 10 de agosto cuando se registraron nueve decesos.

Gráfica que muestra la cantidad de muertes reportadas por día, por los pasados dos meses.

Valencia indicó que el perfil de las personas que están muriendo tras contagiarse va desde los 60 años o más y que quienes están dando positivo al COVID-19 son “los jóvenes de 50 años o menos”.

“Tú esperarías más muertes, porque hay más casos. La explicación que estamos dando es que el grupo que se está contagiando es un grupo más joven y que no necesariamente están en hospitales y que no necesariamente mueren. Así que eso te explica porqué a pesar de que tenemos más casos ahora, no tenemos más muertes”, resaltó.

De acuerdo con la estadísticas de Salud, la mayor cantidad de muertes se han dado en el grupo de 80 a 89 años, seguido del de 70 a 79 años (81) y 60 a 69 años (51).

No obstante, se registraron 12 muertes en personas con 39 años o menos desde que comenzó la emergencia. Tan reciente como hoy, la dependencia reportó la muerte de un joven de 24 años de la región de Arecibo.

“Tenemos que ver que lo que estamos haciendo ahora qué cosas adicionales habría que hacer para no solo contener, sino empezar a bajar contagios. Esa fue mi aportación a la reunión de la gobernadora. Ambos (task forcé médico y económico) tienen que sentarse y evaluar”, puntualizó Valencia.