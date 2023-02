Desde que el psiquiatra que atiende a su madre le comentó los problemas que enfrenta casi a diario con los planes médicos, Valeria (seudónimo) vive preocupada. Del galeno no aceptar el seguro médico de su progenitora, se le dificultaría pagar por sus servicios.

La madre de Valeria, quien pidió no ser identificada, tiene 90 años y desde hace más de dos décadas mantiene bajo control varias condiciones de salud mental con el tratamiento médico que recibe.

“Él me ha mostrado preocupación por los pagos tardíos (de los planes médicos) y las muchas veces que deniegan medicamentos a sus pacientes y tiene que sustituirlos por otros, entre otras cosas. Ya ha dejado de coger algunos planes. Imagínate tener que buscar un psiquiatra nuevo ahora. ¡No se consiguen citas! Estamos bien preocupados”, lamentó Valeria.

Puerto Rico atraviesa una crisis de salud mental desde hace años, pero la situación se ha agudizado por un alza de personas buscando servicios y sus dificultades por conseguirlos con prontitud, debido a la urgencia que revisten estos casos.

Un informe sobre salud mental en Puerto Rico emitido por la Administración de Seguros de Salud (ASES) el año pasado, reveló que hay 15 municipios sin sicólogos y 32 sin siquiatras, siendo la región central y noroeste las más afectadas. Además, al momento del informe la mayor parte de los servicios se estaban prestando a través de telemedicina, a pesar de que esta modalidad de tratamiento no es adecuada para atender todo tipo de casos.

“Las citas (a un profesional de salud mental) están tardando seis a ocho meses, en promedio, tanto para niños como adolescentes y adultos. Siempre la preocupación mayor es que no haya acceso a servicios ambulatorios, surjan crisis y la persona necesite una hospitalización para un servicio (de tratamiento) más agudo”, dijo la doctora Karen Martínez, directora del Programa de Psiquiatría del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Según la psiquiatra, una de las grandes dificultades es la falta de seguimiento y un plan de mantenimiento, lo que conduce al paciente a múltiples crisis que muchas veces generan intentos de suicidio.

“Mientras más tiempo esté la persona con síntomas, más (probabilidad de que) pierda funcionalidad y se afecte su calidad de vida. Deja de trabajar o estudiar y es más difícil recuperar su funcionalidad”, sostuvo al comentar que también pueden surgir otras comorbilidades.

Depresión y ansiedad siguen siendo las condiciones más comunes, dijo Martínez, aunque advirtió que la pandemia de COVID-19 ha aflorado otras condiciones, como problemas de atención y concentración, además de pobre manejo de estresores.

Según la experta, en Puerto Rico hay unos 420 siquiatras licenciados, aunque no todos están ejerciendo. Aunque no pudo especificar la cifra de cuántos están activos, advirtió que aun los 420 son insuficientes para la necesidad de servicios. Psiquiatras de niños y adolescentes, dijo, hay solo 45, y de estos, 20 aceptan pacientes nuevos. La mayoría de los psiquiatras, resaltó, no acepta planes médicos.

Puerto Rico destaca hace varios años como la tercera jurisdicción de Estados Unidos con la mayor incidencia de casos de salud mental. Según Martínez, un informe realizado en el 2016 por la doctora Glorisa Canino encontró que cerca de 20% de la población adulta (18 a 64 años) tiene un trastorno de salud mental. Señaló, no obstante que se estima esta cifra ha aumentado, por lo cual el estudio se está revisando con datos actuales.

Para el doctor Carlos Rodríguez Mateo, administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), un indicador sobre la necesidad de servicios de salud mental en la isla es la frecuencia de llamadas a la Línea PAS (Primera Ayuda Psicosocial). En el 2019 se registraron 170,000 llamadas, mientras en el 2020 hubo 922,000. En los últimos dos años ha habido una merma –238,000 en el 2021 y 225,000 en el 2022–, pero es más de antes de la pandemia.

Los casos de ansiedad, depresión, fobia, ideación suicida, violencia intrafamiliar y abuso de alcohol y sustancias, sostuvo, han aumentado.

“(En Puerto Rico) tenemos un déficit de sicólogos y siquiatras. Entonces, los pacientes solicitan una cita y la espera es alarmante, grandísima. También hay quejas de pacientes de que no hay proveedores disponibles en sus áreas geográficas. Y (muchas aseguradoras) quieren redirigir todo a la telemedicina, cuando es importante ese contacto físico en el área de las emociones”, comentó el funcionario.

En los tres hospitales psiquiátricos a cargo de la Assmca los censos están altos, dijo. En el de Psiquiatría General hay 140 pacientes admitidos, pues aunque la capacidad es más (200), hay varias salas en remodelación. Mientras, en sus dos hospitales de Psiquiatría Forense tienen 112 (San Juan) y 85 (Ponce) admitidos.

Buscando soluciones

Martínez y Rodríguez Mateo coincidieron en que urge mejorar el panorama laboral para que más psiquiatras ejerzan en la isla. Mencionaron también la necesidad de aumentar las residencias de psiquiatría.

Martínez indicó que hay fondos federales que se pueden acceder para que haya más plazas de esta residencia. Le corresponde a los hospitales interesados solicitarlas, dijo. Anualmente, se gradúan 12 residentes de psiquiatría en Puerto Rico, seis de la UPR y otros seis de la Ponce Health Sciences University. Martínez también urgió a la creación de un “Task Force” para discutir este asunto y buscar soluciones.

Rodríguez Mateo coincidió en aumentar las residencias, aunque abogó por las llamadas criollas, donde el médico solo puede ejercer en Puerto Rico. También urgió en mejorar el ambiente laboral, como revisión de tarifas y otorgando incentivos.

Más hospitalizaciones

En el Sistema de Salud Mental San Juan Capestrano han notado un aumento de servicios en la población adolescente.

“Lamentablemente, hay mucho uso de sustancias, como marihuana medicinal, fentanilo y medicamentos de opioides. Ahora en enero tuvimos una población de adolescentes mucho mayor de la usual, aunque no es necesariamente malo que estén buscando servicios (para jóvenes de esas edades)”, dijo la licenciada Marta Rivera Plaza, directora ejecutiva del Sistema de Salud Mental San Juan Capestrano.

Los casos de marihuana sintética, comentó, tardan más en estabilizarse, pues pueden desarrollar una esquizofrenia inusual, con alucinaciones profundas. También han notado más hospitalizaciones prolongadas de adultos mayores. Ante la falta de un nivel de cuidado intermedio donde puedan continuar tratamiento, los tribunales ordenan que permanezcan admitidos en esa etapa, explicó.

“Esas hospitalizaciones (prolongadas) nadie las paga. Son miles de dólares que no se recobran y eso está pasando en todos los hospitales (de salud mental), incluso en los generales”, señaló, y añadió que muchos de estos adultos mayores son abandonados por sus familiares, que no se quieren hacer cargo de ellos, especialmente si no están totalmente estabilizados.

El doctor William Lugo, director médico del Sistema de San Juan Capestrano, coincidió en que ha habido un alza significativa de pacientes hospitalizados, mayormente en los últimos seis meses. Una de las razones, precisó, es la falta de servicios ambulatorios de salud mental.

“Conseguir una cita (para un psiquiatra) puede tardar cinco a siete meses y muchos no aceptan pacientes nuevos o no aceptan planes médicos porque las tarifas son extremadamente bajas”, alertó.

Esto dificulta la coordinación de citas de seguimiento para pacientes dados de alta, dijo. Se supone –por reglamento federal– que esa cita no tarde más de siete días tras la hospitalización, pero resulta difícil o imposible su cumplimiento, admitió.

A nivel de salud primaria, dijo, los servicios de sicólogos y trabajadores sociales son limitados por tener que dividir su tiempo entre todas las clínicas de la compañía donde laboran. Todos estos factores han generado más pacientes en las salas de evaluación de hospitales de salud mental, sostuvo. Como ejemplo, mencionó que diariamente 10 a 13 pacientes que evalúan no tienen criterios de admisión. Sin embargo, esas condiciones leves pueden agravarse sin acceso a servicios ambulatorios.

Agregó que la falta de tratamiento intermedio es otro agravante y que las restricciones de planes médicos sobre las hospitalizaciones también entorpecen el proceso.

Edna Marín, directora de la ASES, indicó que las aseguradoras que le dan servicio a asegurados de la Reforma y estaban implicadas en el informe consideraron sus hallazgos como “un primer ejercicio exploratorio con áreas de oportunidad sobre los servicios de salud para los beneficiarios de ASES identificados durante la pandemia del COVID-19″.