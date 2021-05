La selección del ente privado que estará a cargo de gerenciar $400 millones destinados en el Plan Fiscal de 2021 a atender la brecha digital que existe en Puerto Rico ya está en manos de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), confirmó el presidente del Negociado de Telecomunicaciones (NET), Ian Carlo Serna, en entrevista con El Nuevo Día.

El ingeniero sostuvo que este es uno de los proyectos en curso para atender la brecha, que es más evidente desde el pasado año, cuando la pandemia de COVID-19 obligó establecer un sistema educativo completamente virtual y salieron a relucir las limitaciones de acceso a internet de banda ancha que han sufrido estudiantes y maestros en Puerto Rico. Serna detalló que, luego de la publicación de una solicitud de propuestas por parte de la AAFAF en octubre pasado, el Negociado recibió cuatro proponentes.

“De esos, dos de los proponentes fueron los mejores que presentaron, se hicieron entrevistas y en función de eso se hizo la recomendación”, explicó. Serna no reveló quiénes fueron los proponentes ni la recomendación que hizo el Negociado, indicando que esperaría a que el comité evaluador de la AAFAF evalúe la recomendación. El proyecto en cuestión lleva por nombre Broadband Infrastructure Fund y utilizará fondos estatales que “se separaron en el Plan Fiscal del gobierno” avalado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“El Comité Evaluador, el cual se compone de AAFAF, PRITS, Junta de Telecomunicaciones y JSF, se encuentra en el proceso final de evaluación para seleccionar el proponente preferido, que se encargará de proveer servicios de administración del fondo para la infraestructura de telecomunicaciones de banda ancha (Broadband Infrastructure Fund). Una vez se seleccione el proponente, se estará informando”, indicó Omar Marrero, director ejecutivo de la AAFAF.

El Plan sostiene que dicha asignación será “para incentivar las inversiones del sector privado en la construcción de banda ancha y para mejorar el acceso a ofertas de mayor velocidad en áreas desatendidas. Estas inversiones deberían ayudar a superar las barreras para la expansión de la banda ancha y asegurar que todos los residentes y empresas de Puerto Rico se beneficien de esta capacidad”.

Serna indicó que parte de los fondos deberían utilizarse para actualizar el mapa de conectividad de Puerto Rico. “La primera responsabilidad es desarrollar un mapa actualizado de cobertura para identificar los lugares específicos donde no existe cobertura o no está adecuadamente servida y con esa huella, entonces desarrollar proyectos particulares”, subrayó. El mapa de conectividad de la isla no se actualiza desde el 2014.

Antes de que se decretara la pandemia de COVID-19, alrededor de un 40% de los hogares en Puerto Rico no tenía acceso a internet de banda ancha, debido a problemas de infraestructura o razones económicas que impiden que una familia pueda adquirir el servicio, estimó Serna. “Luego del ejercicio de los vales educativos, ese número debe ser menor por la cantidad de proveedores, incluyendo pequeños, que participaron del programa, entre 30 y 35 proveedores”, dijo.

El funcionario se refirió a los subsidios de $400 por estudiante otorgados por el gobierno en octubre de 2020 mediante la ley de estímulo económico federal para manejar la pandemia de coronavirus, mejor conocida como ley Cares, para facilitar la educación a distancia. No obstante, los vales educativos fueron una asistencia temporera, al tiempo que no son una solución a las dificultades de acceso en los lugares donde no está desarrollada una infraestructura adecuada para internet de alta velocidad.

“Ciertamente, reconocemos que todavía existen dificultades, sobre todo, en los municipios de la montaña por las condiciones topográficas”, apuntó Serna, quien añadió que el Plan Fiscal establece que los proyectos dentro del Puerto Rico Broadband Initiative deben realizarse dentro de un periodo de tres años.

Otra medida que sigue en curso es la Etapa 2 del Fondo Uniendo a Puerto Rico, en manos de la Junta de Competencia Inalámbrica de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Serna aseguró que, mediante fondos otorgados en una primera fase, “más de 1,400 millas de fibra óptica se han soterrado después del huracán María”, para ampliar el acceso a internet de banda ancha.

Según la FCC, la segunda etapa tendrá como resultado que todas las ubicaciones de Puerto Rico tengan acceso a servicio de banda ancha fija con velocidades de al menos 100 Megabits por segundo (Mbps), y un tercio de dichas ubicaciones tendrá acceso al servicio de banda ancha fija con velocidades de al menos 1 Gigabit por segundo (Gbps).

La FCC anunció en noviembre del pasado año que las dos compañías ganadoras del proceso competitivo para la segunda etapa fueron Liberty Communications y Claro, bajo el nombre de Puerto Rico Telephone Company. En conjunto, según informó la FCC, sus licitaciones fueron de $127.1 millones en financiación para un periodo de diez años.

Específicamente, Liberty obtuvo $71.54 millones para ofrecer acceso de banda ancha de alta velocidad a todas las ubicaciones en 43 de 78 municipios de Puerto Rico, Mientras, Claro obtuvo $55.56 millones para ofrecer acceso de banda ancha de alta velocidad a todas las ubicaciones de los 35 municipios restantes.

No obstante, debido a procesos burocráticos, las compañías todavía no han recibido los fondos de parte de la FCC, indicó Serna, de acuerdo con la información provista por ambas empresas. Por otro lado, aunque el periodo de financiación cubre hasta diez años, el ingeniero aseguró que tanto Liberty como Claro tienen como objetivo realizar los trabajos en un periodo de entre tres y seis años.

“Estos dos programas tienen que ser armonizados”, manifestó, en referencia al Fondo Uniendo a Puerto Rico y el Puerto Rico Broadband Initiative. “Esto va a mejorar la competitividad de la isla”, apuntó.

El ingeniero planteó que sigue en curso un tercer programa del NET, que tiene como fin desarrollar centros de internet en los municipios de la isla, así como acceso a internet wifi en las plazas públicas.

“Continuamos con esa iniciativa. Hasta la fecha se han desarrollado 59 centros de internet y 61 proyectos de plaza Wi-Fi. La meta es impactar donde no se han desarrollado centros”, dijo Serna.

Según los datos del NET, hay 18 municipios donde no se han desarrollado proyectos de plazas Wi-Fi o centros de internet: Adjuntas, Arecibo, Arroyo, Ciales, Dorado, Guayanilla, Guaynabo, Guánica, Hatillo, Jayuya, Juncos, Maunabo, Mayagüez, Morovis, Río Grande, Sábana Grande, Villalba y Yauco.