Marchando desde la Iglesia Santa Teresita en la calle Loíza hasta finalizar en la avenida de Diego, la vecindad de la Calle Loíza y el barrio Machuchal, en Santurce, protestó ayer contra el desplazamiento en la zona, en la que muchas familias han tenido que abandonar sus hogares en los pasados años.

“Es una marcha principalmente organizada por la comunidad. Entiendo que todos los puertorriqueños nos sentimos asediados por el desplazamiento. Estas comunidades están siendo principalmente desplazadas. (...) Aquí, no podemos dormir en paz porque hay un ‘party’ todo el tiempo”, denunció la portavoz de la comunidad, la licenciada Sofía Vidal Liceaga.

Principalmente, exigieron a los funcionarios del gobierno municipal que hagan cumplir el Código de Orden Público, estableciendo horarios de cierre a las 12:00 a. m. de domingo a jueves y a las 2:00 a. m. en fines de semana; que se regule el tránsito y los estacionamientos para residentes.

Vidal Liceaga indicó que la mayoría de las personas que han tenido que desplazarse no tenían sus títulos de propiedad, entre ellos personas que llevan más de 40 años residiendo allí. Comentó que otros habían regresado a Puerto Rico para cuidar a sus padres mayores, pero el desplazamiento les ha impactado.

PUBLICIDAD

“Todos se conocen. Tienen historias de marchas que han hecho previamente porque es una comunidad que cuando ha tenido que hablar, se ha expresado. Hemos tratado de conseguir a los fuincionarios del gobierno para reclamarle, y ante la falta de respuesta, necesitamos darle visibilidad”, comentó la abogada.

La marcha fue una híbrida entre momentos de silencio, en reclamo al escandálo a altas horas de la noche, y otras participaciones musicales de arte activista para denunciar el desplazamiento.

“En la Calle Loíza viven personas y familias que exigen su derecho a vivir en un ambiente seguro y sano. Así, requieren al gobierno central y municipal que se escuche y atiendan las exigencias y el sentir de la colectividad de residentes en las comunidades afectadas”, recalcó.

Además, la comunidad señaló “la permisología para negocios se detenga o que se revise y que se tome en cuenta —en el desarrollo del sector— que este es primero una zona residencial, para que los negocios que ocupen la Calle Loíza sean cónsonos con nuestras necesidades y podamos aportar hacia una ciudad sostenible”.

“Nos estamos quejando porque a donde vamos a dormir en paz, no lo podemos hacer. Tú vas a hablar con tu vecino, y todos tenemos las mismas quejas del ruido, de la basura que no se recoge en un área comercial que el municipio no da los recursos para el nivel de personas que están permitiendo”, explicó Vidal Liceaga.

Crisis de alquileres a corto plazo

Otro reclamo es que se limiten y regulen los alquileres a corto plazo porque denunciaron que hay un exceso en la comunidad. “La desproporción de alquileres para gente de paso provoca una escasez de vivienda y un aumento desmedido en los precios de los alquileres a largo plazo de residentes”, apuntó.

PUBLICIDAD

Recomendarón establecer un control de renta porque señalan que este problema ha provocado que personas se vean obligadas a abandonar sus hogares y comunidades debido a aumentos injustificados en los precios del alquiler. “Esta situación está generando un impacto negativo en la estabilidad de nuestra comunidad y nuestra calidad de vida”, dijo.

“Necesitamos medidas para regular y limitar el número de viviendas que una corporación puede comprar y garantizar que las familias puertorriqueñas tengan acceso a la compra de viviendas. Exigimos la creación de oportunidades de vivienda digna para las personas desplazadas”, apuntó el grupo que convocó la protesta.