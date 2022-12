Imaginar una filmación de un video desde el techo de una gasolinera y que se convirtiera en una sorpresiva presentación exclusiva para cerrar el 2022 solo se le pudo ocurrir al exponente urbano Bad Bunny y su equipo de producción.

Desde el creativo imaginario del “Conejo Malo” fue que se gestó la presentación de anoche en la gasolinera Gulf en la Calle Loíza en Santurce y que paralizó la zona urbana.

A mediados de la semana pasada el equipo de trabajo de la estrella internacional se comunicó con el propietario de la gasolinera, Arnaldo Hernández y le expresaron que Bad Bunny quería filmar un video desde ese lugar, a raíz de un evento previo que se realizó en los predios del puesto de gasolina.

Hernández contó a El Nuevo Día que en noviembre la agrupación “El Junte Latin Jazz Project”, integrada por músicos profesionales de Arecibo se presentaron en la gasolinera durante en el festival culinario que se hizo en la Calle Loíza. Fue el encuentro de estos músicos que con sus instrumentos formaron un festejo musical lo que provocó que llegaran decenas de personas al lugar.

Grupo El Junte en su presentación en la gasolinera Gulf en la Calle Loíza en Santurce. (Suministrada)

La presentación de “El Junte Latin Jazz Project” fue grabada y Bad Bunny la vio a través de las redes sociales y le dijo a su equipo que quería que la gasolinera fuera una de las localidades para filmar el video de “La Jumpa” junto a Arcángel, quien acompañó a Bad Bunny a los tres lugares donde se hicieron las grabaciones Vega Baja, Santurce y la discoteca Fifty Eight en San Juan.

“El equipo me llamó y me dijeron que Bad Bunny vio el video de El Junte y que le había gustado mucho y que por eso quería hacer su video en la gasolinera. Me pareció una buena idea y de inmediato llegamos a un acuerdo. Me comunicaron que se iba a trabajar todo en secreto y que el anuncio lo haría el artista en sus redes sociales. Así fue”, aseguró Hernández.

El trabajo de producción de la filmación comenzó ayer desde las 6:00 a.m.. Un “crew” de profesionales ocupó el área desde las calles adyacentes y edificios alrededor para el montaje de iluminación, cables, electricidad, piso en el techo y cámaras. Había luces y cámaras en diferentes edificios. Todo se dio en absoluta discreción por petición del equipo de trabajo de Bad Bunny.

Aunque el montaje era evidente los vecinos y el propietario de la gasolinera mantuvieron el secreto de que la filmación era del Conejo Malo. Bastó con que el artista avisara a través de una historia en sus redes sociales con el símbolo de GPS y Calle Loíza para que los fanáticos de “Tití me preguntó” abarrotaron la zona y las calles cercanas al puesto.

Stories de Bad Bunny en Instagram (Suministrada)

Con el techo reforzado

El deseo de Bad Bunny de filmar desde la gasolinera no se dio de forma improvisada, y requirió de medidas de seguridad como fueron reforzar el techo de la gasolinera y colocar un piso para que los artistas se desplazaran sin problemas. El acceso al techo de Bad Bunny y Arcángel fue por uno de los edificios inspeccionados previamente. Las bombas de gasolina fueron cerradas cerca de las 2:00 p.m. por seguridad y solo operó la tienda de la gasolinera.

“El equipo se encargó de todo. Consiguieron todos los permisos y la verdad es que fue un “crew” de profesionales en todo. Obviamente aquí había que velar por la seguridad y se tomaron todas las medidas necesarias para que todo estuviera en orden. Los perímetros de las bombas de gasolina se cerraron por seguridad”, explicó el propietario.

Captura de la cámara del puesto de gasolina en la calle Loíza durante la presentación de Bad Bunny. (Suministrada)

Sobre el acuerdo de negocio que estableció con el equipo de Bad Bunny, Hernández afirmó que se estableció según el cese de operación de un día en la gasolinera.

“Fue todo un proceso muy bueno y fue en términos cordiales. Todo se dio en perfecto orden”, señaló Hernández que opera hoy el despacho de gasolina con normalidad.

La presentación de los artistas urbanos duró casi una hora y una vez dieron las gracias desde el techo de la gasolinera los asistentes abandonaron la concurrida zona en Santurce.