Vivianna de Jesús Monge ha dedicado su vida a la demografía y la antropología. Es profesora universitaria y disfruta viajar en su tiempo libre. Aunque ha considerado ser madre, por diversas razones, no lo ha materializado.

“A veces quiero, a veces no. Ahora mismo, no tengo pareja. Tengo 43 años y hay más riesgo (de complicaciones de salud en un embarazo)”, dijo.

Su familia, contó, le inculcó el valor de la educación, y esa fue su prioridad a través del tiempo. Así, continuó formándose académicamente hasta obtener un doctorado, con el cual ha sido profesora por los últimos 16 años.

“En un mundo ideal, estaría casada, con –al menos– un hijo y con una plaza universitaria (permanente). Pero, por esa misma inestabilidad laboral, temo no tener dinero para sufragar los gastos de un hijo. He pensado en adoptar, pero sería lo mismo. Por eso, he preferido ahorrar para mi vejez. Me establecí como prioridad, pero no tengo un hijo para velar ni que luego vele por mí”, expresó De Jesús Monge.

Agregó que la mayoría de sus amigos piensan igual que ella, con excepciones de algunos con hijos, pero solo uno.

“Uno teme. ¿Y si mi hijo nace con una condición especial y requiere cuidados especiales? Vemos lo difícil que es conseguir esos servicios, además de los problemas de transportación para educación especial. También, lo costoso que es y aquí no hay plan de salud universal. Uno piensa todo eso y se le quitan las ganas”, afirmó.

En Puerto Rico, varios factores han provocado una dramática reducción de nacimientos, generando una de las tasas de natalidad más bajas a nivel mundial. En la década de 1960, un gran movimiento poblacional se tradujo en un promedio de cinco hijos por familia en la isla, pero, en la actualidad, la tasa de fecundidad es de menos de un hijo (.89). La tasa de fecundidad es el promedio de hijos por mujer al final de su período reproductivo.

“Esta cifra está por debajo del nivel de reemplazo (generacional) hace tiempo”, advirtió la demógrafa Judith Rodríguez, quien destacó que Puerto Rico tiene la menor tasa de natalidad en América.

Según Rodríguez, para garantizar un reemplazo poblacional, debe haber una tasa total de fecundidad de, al menos, 2.1. La situación local es peor a la de otros países, pues la baja en nacimientos se suma a un aumento en muertes y el efecto negativo de movimientos migratorios.

Datos del Negociado del Censo indican que, del 1 de abril de 2020 al 1 de julio de 2022, la población de Puerto Rico bajó 2.2%, una merma que se augura continuará, indicó la experta en cambios poblacionales.

Crecimiento negativo

Según el Registro Demográfico de Puerto Rico, el 2022 cerró con 19,101 nacimientos y 35,384 muertes, para un efecto negativo de 16,283 personas. Unido a un balance neto migratorio de 27,000 emigrantes (de los que se van y vienen), hubo una merma de 43,283 personas el año pasado.

“Desde 1941, que se reportaron 35,551 muertes, no se había registrado una cifra (de mortalidad) de esa magnitud”, apuntó Rodríguez, quien comentó que, de 2015 a 2022, hubo una reducción de 39% en los nacimientos.

Aunque en 2015 se registraron más nacimientos que muertes, desde 2016 el crecimiento natural ha sido negativo y seguirá así debido al esperado incremento en fallecimientos por la llegada de los “baby boomers” a edades con más riesgo de perecer, explicó.

“No hay expectativa de que las cosas mejoren. (Los nacimientos) van a seguir bajando por la demográfica natural”, indicó, al lamentar que los factores socioeconómicos juegan un rol importante en esta ecuación.

“Las que paren son mujeres en edades reproductivas, de 15 a 44 años, una cifra cada vez más pequeña. La gente que más se ha ido (del país) es joven y, demográficamente, no hay la población femenina (local) que pueda aumentar eso”, añadió.

Por otro lado, Rodríguez señaló que la perspectiva de las nuevas generaciones no necesariamente compagina con la idea de formar familia con hijos. Para abundar y entender sus razones, indicó, debe realizarse un estudio sobre sus planes y concepto de familia, y para saber por qué muchos emigran y no quieren tener hijos o casarse.

“Hay que hacerlo pronto, porque está en peligro la sobrevivencia de la población nativa”, advirtió, tras exponer que este año podría terminar con unos 18,000 nacimientos y casi 40,000 muertes, además del balance neto migratorio.

“El rol de madre cambió”

Un breve análisis de la situación revela que hay factores que propician que la gente joven se vaya del país.

“Ahora, fue que el gobernador descubrió que los nacimientos están bajando y las implicaciones que eso tiene”, ironizó Rodríguez, en referencia a las recientes declaraciones de Pedro Pierluisi al respecto. El secretario de Salud, Carlos Mellado, también habló hace poco sobre este tema, y dijo que “las mujeres no quieren parir”, lo que tildó como “un problema serio”.

Para Rodríguez, la industrialización y la participación de las mujeres en la manufactura generaron un impacto de mayor educación e ingresos en el sector femenino, de la mano de un alza en el costo de vida.

“Con la participación de la mujer en la fuerza laboral, trabajando incluso sábados y domingos y de noche, el rol de madre cambió. Muchas trabajan para poder cumplir (con sus gastos) y el sistema de apoyo familiar ya no está ahí como antes, más no puedes faltar (mucho) al trabajo porque te pueden botar”, indicó.

Por lo general, al menos, una tercera parte del salario –y a veces más– se invierte en la educación y cuido de los hijos, detalló la experta.

Malena (seudónimo) lo sabe muy bien. Tiene 40 años y trabaja desde los 18. Completó una maestría y se desempeña como profesora universitaria, para tener más días libres junto a sus dos hijos, de 7 y 9 años. “En verano, se gasta una cantidad enorme de dinero por dos meses para campamento. El cupo es limitado y hay que pagarlo por adelantado”, expuso.

Añadió que, por vivir fuera del país, su apoyo familiar diario se limita a su esposo. “El nivel de estrés de cumplir como madre, esposa, empleada, amiga, hija, hermana, en el hogar, etcétera, está quemando a las madres. Generaciones más jóvenes están más conscientes de esa nueva realidad, que recae más en ellas”, aseguró.

Para De Jesús Monge, es muy difícil revertir el efecto demográfico de tener menos nacimientos y provocar que más mujeres quieran tener hijos.

“Algunas dicen que, si fuera más fácil vivir aquí, lo considerarían. Mientras, a los que permanecemos aquí, es como si estuviéramos pagando por ese vacío, que el gobierno también reconoce, pero no ayuda, pues es una lucha constante para que haya buenos servicios”, expresó.

Hijos o buenos trabajos

Entretanto, el demógrafo Raúl Figueroa advirtió que la tasa local de fecundidad local se acerca a la de Corea del Sur, que el año pasado fue de 0.78, una de las más bajas a nivel mundial. “Japón ha tratado, incluso, de pagar por préstamos estudiantiles y otros incentivos económicos. Pero, las mujeres simplemente no quieren tener hijos”, declaró.

Las desigualdades de la mujer en el trabajo, dijo, inciden directamente en esta situación y provocan que muchas no quieran parir o hacerse cargo de un hijo. “Hasta que se trabaje eso, les das a escoger entre un hijo o un buen trabajo”, manifestó.

De acuerdo con Figueroa, en otros países, los incentivos económicos han demostrado que no funcionan, por lo que hay que facilitar que las mujeres puedan asumir ambos roles. Sugirió, por ejemplo, que los cuidos de niños se ajusten a horarios extendidos.

Advirtió que, en Puerto Rico, una cuarta parte de los nacimientos son de madres solteras, mientras siete de cada 10 hijos son de parejas no casadas legalmente. Mejoras en las condiciones de empleo y salarios más altos fueron otras de sus sugerencias.

Nabal Bracero, endocrinólogo especialista en infertilidad, coincidió en que, en general, las mujeres en edades reproductivas no están priorizando formar familias grandes o tener hijos hasta terminar sus estudios o ya tener carreras profesionales. “Con un solo hijo, no se logra un reemplazo generacional adecuado”, expuso.

A su juicio, con los retos económicos locales, no es fácil criar sin, por ejemplo, fácil acceso al transporte público ni beneficios mayores de maternidad y paternidad, como los tienen otros países.

“El pico de la fecundidad es hasta los 25 años. Empezar después reduce la eficacia de cualquier pareja de buscar embarazo”, advirtió, tras señalar que lo ideal es que el embarazo se genere en o antes de los 35.

Retrasarlo, añadió, podría causar que patologías que dificulten procrear no se detecten y atiendan a tiempo. Contó que, hace varios años, más mujeres están optando por la congelación de óvulos considerando futuros embarazos.

“Mi recomendación es que no lo retrasen. Que, si tras seis meses buscando embarazo no tienen éxito, busquen ayuda y opten por la congelación de óvulos, si el embarazo no está en planes cercanos”, subrayó Bracero.