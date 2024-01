Con 166 escuelas inmersas en labores de reparación de columnas cortas y encaminados los planes para modificar las pruebas estandarizadas que los alumnos tomarán, el Departamento de Educación aseguró este miércoles que está listo para el inicio del segundo semestre escolar la próxima semana.

La secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega, destacó que ya se realizan trabajos de mantenimiento en las escuelas, particularmente de limpieza de áreas comunes y pintura, de modo que estén listas para el regreso del personal a partir de lunes, 8 de enero. Las clases para los estudiantes empezarán el miércoles, 10 de enero.

“Esperamos a los estudiantes ese miércoles, y una fecha sumamente importante es el 12 de enero. Todo el día, las escuelas van a estar abiertas, esperando a nuestros padres, madres, encargados para poder hablarles y poder darles el informe de progreso académico de sus hijos”, indicó Raíces Vega, en entrevista con El Nuevo Día, al destacar que ese viernes no habrá clases.

“Es bien importante porque ya sería la segunda entrega de notas (del año escolar). Yo necesito que papá o mamá lleguen, o el encargado, porque ya es la segunda entrega de notas, y ya aquí podemos ver patrones. A mis 20 semanas, ya yo sé qué ayudas yo le tengo que dar al estudiante”, enfatizó.

La secretaria indicó que las tutorías, a través del programa de Refuerzo Académico Extendido (RAE), comenzarán el 16 de enero, por lo cual los adultos estarían a tiempo para matricular a los menores si identifican que requieren más ayuda en alguna materia.

El pasado semestre, cerca del 70% de los padres, madres o encargados acudieron, en persona, a recoger el informe de progreso de las 10 semanas. Educación ya no envía el informe mediante correo electrónico, señaló Raíces Vega. “Nos hemos puesto como meta aumentar a un 83%, 84%. Eso sería fabuloso, que escalonadamente vayamos mejorando”, apuntó.

Yanira Raíces Vega, secretaria de Educación. (Alejandro Granadillo)

Hasta este miércoles, quedaban por reclutar 84 plazas de maestros a nivel isla, producto de las renuncias y jubilaciones que se concretaron durante el receso navideño, precisó la secretaria.

Asimismo, se abrieron convocatorias para reclutar unos 50 directores jubilados por cada una de las siete Oficinas Regionales Educativas (ORE) que laborarían a tiempo parcial –lo que se conoce en el sistema educativo como directores de cuatro horas– para cubrir vacantes que no han sido llenadas. También, contratarían 700 docentes jubilados para laborar como maestros sustitutos a tiempo parcial –100 por cada ORE–, que trabajarían tres horas al día para cubrir ausencias de educadores, detalló.

En cuanto a la compra de materiales para las escuelas, Raíces Vega indicó que los directores escolares tienen y han estado utilizando la tarjeta de débito P-Card que se distribuyó el semestre pasado.

“Se emitieron todas, y se están utilizando, los por cientos son altos. Yo monitoreo y, si veo que hay regiones que no se está usando tanto, estamos haciendo un monitoreo de llamar a la escuela y me dicen, ‘misi, es que ya tenemos material’. Así que, está bien, no compramos por comprar. Las escuelas finalizaron con material”, expresó.

Raíces Vega enfatizó, además, que se verificó que los planteles cuenten con artículos de limpieza y desinfección, ante el aumento, en las últimas semanas, de enfermedades respiratorias, como influenza y COVID-19.

Se extienden las reparaciones

Raíces Vega precisó que aún realizan labores en 166 escuelas, incluidas en la fase II del programa de reparación de columnas cortas, que son elementos de diseño que pueden hacer que las estructuras sean más susceptibles a daños en caso de terremoto. Estimó que los trabajos se extenderán hasta diciembre de este año. Sin precisar el número, indicó que, en esta etapa, hay planteles que, a la par o luego de la reparación de columnas cortas, serán pintados y se sellarán sus techos.

“Eso siempre es un reto, porque siempre tenemos que hacer horarios alternos (‘interlocking’), modificar los horarios, mover estudiantes, pero ya pronto debemos tenerlo finalizado”, sostuvo.

Más tarde en el semestre, posiblemente entre finales de enero y principios de febrero, comenzarán los trabajos de modernización de planteles bajo lo que se conocerá como Escuelas Innova, señaló Raíces Vega. Adelantó que la primera escuela impactada será la Francisco Morales, en Naranjito.

Educación abrió convocatorias para reclutar unos 50 directores jubilados por cada una de las siete Oficinas Regionales Educativas. (Ramon Tonito Zayas)

“Es una escuela donde la transformación no solo será una transformación física, sino también pedagógica, de oferta académica, porque vamos a tener talleres vocacionales, unas rutas bilingües, vamos a añadir a la oferta de Educación Especial. Vamos a tener unos sacrificios mientras se da la construcción de la escuela de Naranjito… Tenemos ya contratista, así que esa escuela no va empezar en su escuela, va a estar empezando (en horario alterno) en la Mercedes Rosario”, indicó.

La secretaria reiteró la importancia de continuar con los trabajos para atender la infraestructura escolar, pero reconoció que se han extendido debido a la falta de mano de obra, pues “son los mismos contratistas” a cargo de múltiples trabajos.

En cuanto al aspecto académico, Raíces Vega apuntó que ya comenzarán las compras de computadoras adicionales para escuelas y se asegurarán de la conexión a internet de los planteles para la administración de las nuevas pruebas estandarizadas, llamadas Cernimiento, Revisión y Evaluación Continua del Estudiante (Crece).

“Es una prueba en línea. Eso nos ayuda mucho en los costos, no es lo mismo una prueba en papel, que tengo que pagar los materiales, que una prueba en línea que pago por el acceso”, expresó la secretaria. La prueba se ofrecerá del 29 de abril al 10 de mayo.