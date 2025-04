“Es un abuso”: clientes truenan ante cierre de siete oficinas regionales de LUMA Energy

“Casi siempre uno tiene situaciones. Le viene más alto (la factura del servicio eléctrico o) uno tiene que reclamar algo. Entonces, ahora mismo, me informa ella (empleada de LUMA) que hoy es el último día que trabaja esta oficina” , detalló Rivera Meléndez.

“Es un abuso que tienen aquí con el pueblo, porque nosotros somos de esta área. Entonces, nos quitan lo más cercano que tenemos. El que no tenga vehículo, (las) personas mayores, ¿qué van a hacer, pagarlo en los bancos? A veces, los bancos no los cogen (los pagos) porque están atrasados. No lo pagan a tiempo. Entonces, cuando viene a ver uno, le cortan la luz. Eso es siempre una cadena”, expresó el hombre de 59 años y residente en Manatí.