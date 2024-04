“Es una pérdida inmensa”: recuerdan al historiador fallecido en San Germán como un servidor público de excelencia

“Cuando gané como alcalde, cuando era alcalde electo, antes de juramentar, Vélez Dejardín se acercó y me dijo, ‘Virgilio, ganaste la alcaldía, pero no puedes ser un buen alcalde si no conoces la historia de tu pueblo’. Me invitó a su casa, donde tiene una especie de museo, y allí estuvimos varias horas, él mostrándome toda la historia de San Germán”, detalló.