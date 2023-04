MANATÍ.- Las 14 cuerdas de terreno aledañas a la reserva natural de Mar Chiquita que el año pasado pasaron a manos del gobierno de este municipio no serán privatizadas ni serán escenario de construcciones de envergadura, aseguró el alcalde manatieño, José Sánchez González, quien señaló que los únicos trabajos en la zona deberán contar con el aval de los grupos ambientalistas con quienes se mantiene en conversación.

“Esto es del pueblo y va a seguir siendo del pueblo, y ese es el compromiso de esta administración; y que quede claro que no va a pasar a manos (privadas), ni a través de una APP (alianza público privada) ni a través de algún tipo de acuerdo para que manos privadas administren esto”, aseguró Sánchez González, al reconocer el escepticismo que existe en algunos sectores.

El 31 de agosto del 2022, el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo emitió una resolución invistiendo al Municipio de Manatí con el título de dominio absoluto sobre los terrenos privados aledaños a la reserva natural de Mar Chiquita, mediante el mecanismo de expropiación forzosa.

Tras la determinación judicial, el Municipio de Manatí comenzó un intercambio con organizaciones ambientalistas, que ha incluido tres reuniones y dos visitas de campo. La idea es discutir posibles propuestas sobre los trabajos mínimos que se pueden realizar en la zona, conformada por 300 cuerdas de terreno y que, en 2016, fue declarada como una reserva natural por el entonces gobernador Alejandro García Padilla.

“Esta es la reserva Mar Chiquita, y esto es para contemplación y conservación, y lo poco que se puede hacer aquí se va a hacer en conjunto con grupos ambientales y la administración”, señaló el alcalde.

Actualmente, el acceso vehicular a las áreas de dominio público es a través del predio de 14 cuerdas, espacio que también es utilizado como estacionamiento.

Entre las propuestas, según lo que ha surgido preliminarmente de las conversaciones, está desarrollar baños ecoamigables y reorganizar el estacionamiento para que los carros se mantengan fuera del área marítimo-terrestre, con la intención de prolongar el disfrute de los paisajes y salvaguardar la integridad de los recursos naturales.

El alcalde ve con buenos ojos estas alternativas.

“Al día de hoy, estas 14 cuerdas aledañas a Mar Chiquita son del Municipio, que no es otra cosa que pasar a manos del pueblo para dejarle ese legado perpetuo a estas y las futuras generaciones”, dijo.

Estuvo en riesgo

La región de Mar Chiquita está compuesta por acantilados, dunas, franjas de bosque, un área de manglar y áreas de pastoreo, además de 60 familias de flora. En el área, se ubican varias especies críticas y en peligro de extinción, protegidas por leyes locales y federales.

En los pasados años, hubo dos intentos por modificar los límites de Mar Chiquita, en Manatí. Entonces, activistas y organizaciones ambientales alertaron sobre los riesgos de ambas propuestas.

En 2017, la reserva natural de Mar Chiquita fue una de las siete reservas que el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares eliminó mediante órdenes ejecutivas. Esta determinación fue revertida, en noviembre de 2019, por el Tribunal Supremo.

Ese mismo año, en 2019, la Asamblea Legislativa, dominada por el Partido Nuevo Progresista (PNP), aprobó un proyecto de ley para crear el “Corredor Costero de Manatí” y delimitar parte de los terrenos para un área de turismo sostenible, con el propósito de desarrollar ecohospederías, agrohospederías y áreas para acampar.

Tras la oposición de varios grupos ambientalistas, la medida -que había sido aprobada sin vistas públicas- se detuvo.

Sánchez González reconoció que, entonces, el plan presentado ante la Legislatura no fue el correcto, ya que los “cambios sustanciales” incluidos en la medida “alteraban lo que era la reserva natural”.

“Al darnos cuenta que no habíamos visto que se alteraban unas cosas importantes y trascendentales de lo que era la reserva, llamé a la Legislatura para que se retirara ese proyecto”, expuso.

“En esta ocasión, estamos trabajando exactamente como la reserva lo permite... Nada de lo que hubo en aquel momento está contemplado, y por eso es que hay grupos ambientales que se han unido”, argumentó el ejecutivo municipal.

“Lo que se vaya a hacer es con el consenso de ellos”, insistió.

Carlos Virella García, planificador del Municipio de Manatí, indicó que parte de lo que se está discutiendo con las organizaciones es emplear el concepto de “infraestructura vegetativa” para reconfigurar el estacionamiento y limitar el acceso de los carros al área marítimo-terrestre.

También han conversado sobre la necesidad de colocar rotulación educativa y remover una estructura en cemento que permanece abandonada y es usada como mural de expresión. Otra opción que se ha discutido es crear una vereda para la contemplación ecológica.

Virella García explicó que toda la costa de Manatí está preservada naturalmente. Mar Chiquita sirve de corredor para unir otras maravillas ambientales, como las reservas de la Laguna Tortuguero y Hacienda La Esperanza.

“Las organizaciones están trabajando con nosotros en la propuesta, pero, obviamente, cada uno de ellos tiene su opinión”, dijo el planificador.

El buzo Javier Ginés, de Manatí Scuba, ha disfrutado de las aguas de la zona desde niño y conoce al dedillo sus riquezas.

“Mar Chiquita es una de las buceadas más interesantes en la zona norte... La topografía marina es espectacular, hay cuevas, hay áreas arrecifales, y áreas de swim through (túneles). Es un recurso espectacular”, señaló.

Fue el “celo” que dice tener por Mar Chiquita y el deber que siente por promover la preservación de la zona lo que movió a Ginés a insertarse en la discusión. “Realmente, no he visto otro municipio que haya hecho este tipo de acercamiento, y no lo iba a dejar pasar... Estando aquí, uno asegura que las cosas corren como realmente debe ser”, expuso.

El activista calificó de “monumentalmente importante” la protección del espacio, ya que deja fuera la oportunidad de un desarrollo que ponga en riesgo el recurso. “Según nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar y traer a gente a maravillarse de lo lindo que es esto aquí, queremos que, cuando no estemos, todavía la gente tenga la oportunidad de venir y apreciar la belleza natural de nuestros recursos”, expresó Ginés.

Sigue viva la disputa

A pesar de que el Municipio ya es dueño de los terrenos por virtud del dictamen judicial, Sánchez González indicó que se mantiene vivo un pleito porque el antiguo propietario alega que el pago de $700,000 es menor al valor de los terrenos.

“Ellos alegan que eso es insuficiente, que esto vale millones (de dólares). Nosotros planteamos que no, y estamos en esa disputa”, señaló el alcalde, al agregar que el monto pagado fue de acuerdo a tasación.

Los pasados dueños, sin embargo, alegan que los terrenos valen $6 millones, basándose en futuros desarrollos, posibilidad que no existe por tratarse de una reserva natural, dijo Sánchez González.

Para el planificador Pedro Cardona Roig, la compra de este terreno puede crear un precedente peligroso y provocar que, en un futuro, se paguen a sobreprecio terrenos para conservación, tomando en consideración una expectativa de desarrollo que nunca ha sido posible.

“Dentro de estas 14 cuerdas, había más o menos tres cuerdas que eran bienes de dominio público y ya le pertenecían al pueblo de Puerto Rico”, señaló.

“¿Por qué el Municipio está comprando algo que le pertenece al pueblo? Es problemático”, agregó.

Sostuvo que los trabajos que se realicen en la zona deben ser de bajo impacto, consciente de las características del paisaje y que no compitan con ese atributo especial que tiene Mar Chiquita.

Dijo que también le preocupa la contaminación acústica que se está experimentando en gran parte de las playas del país. “Hace que la experiencia del paisaje se vea comprometida. La música es parte de la idiosincrasia caribeña, pero creo que los niveles a los que estamos llegando son unos que hacen incómodo el disfrute y la convivencia”, señaló.

Cardona Roig agregó la necesidad de que el acceso se mantenga libre de costo. “No pueden estar dándose concesiones que limiten los estacionamientos y que hagan pagar por poder llegar al sitio. Ese tipo de cosas no debe suceder”, subrayó.

El alcalde sostuvo que la disputa por el precio de compra no evita que puedan comenzar las labores mínimas que están planeando para el área. Reafirmó que estas iniciarán cuando reciban el aval de las organizaciones ambientales.

“Una vez tengamos una firma de diseño, esa firma de diseño también se va a traer a la mesa para que lo que ellos estén proponiendo tenga el aval de las organizaciones”, expuso, por su parte, Virella García.