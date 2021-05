Aunque al principio de la pandemia de COVID-19 se habló de que la meta para controlar la enfermedad sería mediante la inoculación de entre un 60 a 70% de la población para alcanzar la llamada inmunidad de rebaño, nuevas variantes del coronavirus, algunas más contagiosas, pudieran elevar esa cifra.

El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), dijo recientemente que la vara para llegar a la inmunidad comunitaria debería ser entre un 80% a un 85%, porcentajes con los que concuerdan otros expertos.

“En Estados Unidos y Puerto Rico ese 70% (de inmunidad de rebaño que se hablaba) ahora está en veremos. Ese número era para cuando no habían variantes (de COVID-19). Ahora algunos salubristas opinan que se necesita subir a 75 a 80% (o más)”, opinó el doctor Juan Carlos Reyes.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la inmunidad colectiva, conocida como de rebaño o comunitaria, es la protección indirecta contra una enfermedad infecciosa que se consigue cuando una población se torna inmune, ya sea a consecuencia de la vacunación o tras recuperarse de una infección natural.

La OMS advierte que la cantidad de personas que deben ser inmunes para conseguir la inoculación colectiva varía. Por ejemplo, para obtener la inmunidad contra el sarampión se necesita vacunar aproximadamente al 95% de una población.

El doctor Zhong Nanshan, epidemiólogo y neumólogo chino que descubrió el SARS-CoV en el 2003, ha estimado que tomará dos a tres años alcanzar la inmunidad de rebaño contra el COVID-19 a nivel mundial. Advirtió, además, que hay que monitorear de cerca las variantes del virus y su comportamiento para considerar cuales deben ser usadas en el desarrollo de vacunas.

El doctor Reyes sostuvo que, en Puerto Rico, cerca de un 40% de la población apta para vacunarse ha completado el proceso de inoculación. Para que una persona se considere completamente vacunada debe recibir las dosis necesarias de la vacuna (dos en el caso Pfizer-BioNTech o Moderna, o una en la de Johnson & Johnson) y esperar dos semanas para adquirir la protección completa mediante la creación de anticuerpos.

Hasta ayer, en Estados Unidos, un 36.2% de su población había completado el proceso de vacunación contra el SARS-CoV-2. Mientras, unas 5,800 personas completamente vacunadas se habían infectado con el virus para mediados de abril.

“Aunque hay pocas personas (vacunadas con las dos dosis) que pueden enfermarse, hay casos. El CDC está haciendo una investigación con pacientes vacunados que se han enfermado para identificar qué factores de riesgo pudieron contribuir”, comentó Reyes.

El epidemiólogo lamentó el estancamiento que se ha notado en la cantidad de personas respondiendo a la vacunación.

“Si no te vacunas, no se va a alcanzar la inmunidad de rebaño. Y si no lo logramos, se van a crear brotes aislados y nuevas variantes (van a surgir)”, sostuvo.

Sin embargo, comentó que la apertura de la vacunación para menores de 12 a 15 años, avalado por el gobierno federal esta semana, puede ayudar a cortar cadenas de transmisión.

Ayer el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, anunció que ya más de 4,290 menores de 12 a 15 años habían sido vacunados en la isla. Además, informó que en las últimas cuatro semanas, desde que se permitió la vacunación en menores de 16 años en adelante, 13,106 adolescentes de 16 a 19 años han recibido ambas dosis de la vacuna, y 51,818 tienen al menos una.

“Tenemos que lograrlo (inmunidad de rebaño) antes de que los primeros que se vacunaron (en diciembre y enero) no empiecen a perder la protección de la vacuna. Está probado químicamente que la vacuna dura unos seis meses. Y la inmunidad natural (de personas previamente contagiadas) dura menos tiempo”, concluyó Reyes.