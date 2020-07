El repunte en los casos confirmados de COVID-19 en la isla y el aumento en la tasa de pruebas diagnósticas positivas que se ha registrado desde mediados de junio deberían provocar que se evalúen -e incluso se reconsideren- las medidas tomadas para reabrir ciertos sectores económicos y sociales en medio de la pandemia por coronavirus, a juicio de varios expertos en salud consultados por este diario.

Ayer, el Departamento de Salud informó 204 casos nuevos confirmados, la cifra más alta reportada en un solo día. Además, la agencia informó 21 contagios que no se habían reportado previamente con fecha de toma de muestra del 26 de marzo al 19 de junio.

Salud, además, dio a conocer ayer el primer contagio confirmado de coronavirus en un residente de un centro para adultos mayores. No se precisó si este caso, detectado el domingo, está ya contenido en las estadísticas oficiales de Salud.

“Las medidas tan estrictas que tomamos realmente ayudaron a bajar, que el virus bajara lo más posible en Puerto Rico. Pero, una vez se comenzaron a flexibilizar ciertas actividades y una vez comenzaron a moverse más personas de Estados Unidos hasta acá, y sobre todo, si vemos que los estados ahora mismo donde la cosa está más crítica son Texas y Florida, sabemos que empezó a entrar el virus nuevamente, empieza el contagio en la comunidad”, señaló la siquiatra Karen Martínez, una de las integrantes del Grupo Asesor Médico creado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Los contagios confirmados de coronavirus se colocaron ayer en 2,071. Mientras, los contagios probables aumentaron a 6,514, con 452 nuevos, de los cuales 119 no se habían reportado y tenían fecha de muestra del 13 de abril al 18 de junio.

A lo largo de este fin de semana, quedaron expuestas situaciones en las que personas no tomaron las medidas de protección necesarias mientras estaban en lugares públicos, como playas. Pero Martínez recordó que el periodo de incubación del novel coronavirus es de, aproximadamente, 14 días, por lo que en dos semanas se sabrá si estas reuniones y fiestas generaron un aumento en contagios.

“Estos casos que se están viendo ahora, estamos hablando de (contagios) que se dieron una o dos semanas atrás”, dijo.

Esto coincide con la celebración del Día de los Padres y la entrada en vigor de la tercera fase de reapertura económica, que a partir del 16 de junio permitió el aumento en la capacidad de clientes en tiendas y restaurantes, así como la apertura de espacios como cines, gimnasios y playas, entre otros.

Martínez recordó que las fases de reapertura económica que ha implementado la primera ejecutiva los pasados dos meses no han seguido las recomendaciones que consignó el llamado “task force” médico en abril.

“Estamos en un punto en que, si tomamos las medidas adecuadas, si nos aseguramos de cuidarnos, podemos bajar ese nivel de contagio”, sostuvo Martínez.

“Viendo lo que ha estado ocurriendo, lo que los médicos nos dicen que está ocurriendo, nuestra recomendación es volver a reconsiderar las fases de reapertura, que se parezcan un poco más a lo que recomendamos”, añadió.

Por ejemplo, la portavoz del Grupo Asesor destacó que no se puede planificar a largo plazo, sino en periodos de tres semanas, como máximo. Ante esto, enfatizó que aún es temprano para tomar decisiones sobre el inicio de clases.

La gobernadora, por su parte, insistió que es responsabilidad de cada individuo tomar las medidas necesarias para evitar los contagios con el coronavirus.

“Tenemos que confiar en el pueblo, de que respeten, de que el pueblo conozca el riesgo porque el COVID está, no se ha ido”, expresó Vázquez Garced en una entrevista radial (La X).

Ante este aumento de casos, el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, sostuvo ayer una reunión con el equipo de científicos y epidemiólogos de la agencia para discutir los datos, así como los esfuerzos para controlar la llegada de viajeros a los aeropuertos de la isla y mantener libre de COVID-19 los centros de cuidado prolongado. Posteriormente, se reunió con Vázquez Garced.

El secretario de Salud sostuvo ayer que, en la reunión con la gobernadora, no se discutió la posibilidad de revertir el plan de reapertura de la actividad económica y gubernamental que ya ha sido establecido.

“Seguimos mirando los números. Si hubiese algún tipo de impacto en las variables, se lo estaríamos comunicando a la gobernadora y le haríamos las recomendaciones pertinentes”, expresó.

“Los positivos nos preocupan porque son personas jóvenes que se van a infectar pero no se van a enfermar, y lo que estamos diciéndole a ese grupo es que pueden transmitir el virus a otra persona de mayor riesgo y con condiciones crónicas. Así que en ese contexto, se le está diciendo a la gente que tenga cuidado”, expresó González Feliciano.

Alerta por los viajeros

La mayoría de los nuevos contagios están relacionados con viajeros que llegaron a la isla el mes pasado, reveló la siquiatra.

“El ‘task force’ se ha mantenido evaluando todos los casos a través de las redes de hospitales y médicos. Casi todos los médicos, a través de todo Puerto Rico, coinciden que estos casos que comenzamos a ver tuvieron un familiar que viene de Estados Unidos”, indicó Martínez.

En las pasadas semanas, se reportaron brotes de COVID-19 en municipios como Canóvanas y Guayanilla causados, precisamente, por individuos contagiados que llegaron a Puerto Rico a visitar familiares. Martínez explicó que se dieron más contagios de esta manera, pero no se identificaron como brotes, ya que no hubo contacto con muchas personas.

Vázquez Garced anunció que, el 15 de julio, se implementarán nuevas reglas para las personas que lleguen a la isla. Estos deberán realizarse una prueba diagnóstica de coronavirus, conocida como prueba molecular, 72 horas antes de llegar a Puerto Rico, y tener un resultado negativo. Quienes no se realicen la prueba molecular deberán estar en cuarentena en la isla por 14 días.

El neumólogo Luis Nieves Garrastegui, expresidente de la Sociedad Puetorriqueña de Neumología, teme que la entrada en vigor de estas restricciones sea tardía. “Ver lo que estamos viendo, lo que pasó este ‘weekend’, de aquí al 15 de julio va a seguir llegando gente de Estados Unidos. Van a seguir invadiendo la isla personas que están entrando a la isla que pudieran ser positivos sin saberlo”, expresó Nieves Garrastegui.

De acuerdo con los datos de Salud, ayer había 115 personas hospitalizadas diagnosticadas con COVID-19. De estos, 11 individuos requerían respiradores.

El presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, sostuvo que el número de hospitalizaciones se ha mantenido estable en las últimas semanas, rondado el 1% de las camas de hospital disponibles en el país.

“Todavía no vamos a apretar un botón de pánico porque estamos teniendo un problema, todavía no. Pero sí tengo que decir que los aumentos en contagiados, obviamente, son producto de haber abierto, hay más contacto entre personas... A menos que nosotros veamos subir esto por encima de los 140, 150, 160 hospitalizaciones, pues no (generaría alarma”, expresó Plá.

El secretario de Salud insistió que la capacidad de los servicios de salud y hospitalarios no está comprometida, por lo cual el aumento en casos no ha provocado alarma. Por ejemplo, destacó que entre los pacientes en unidades de cuidado intensivo, solo el 4% está relacionado al COVID-19.

Nieves Garrastegui recordó que, entre mayo y junio, la cantidad de hospitalizados por COVID-19 llegó a estar en 20.

Más pruebas positivas

Más allá de los casos confirmados y los casos probables positivos, el secretario de Salud reconoció ayer un aumento en la tasa de pruebas moleculares de COVID-19 con resultados positivos en Puerto Rico.

Un análisis realizado por la agencia arrojó que la cifra se ha mantenido en ascenso desde principios y mediados de junio. De acuerdo con datos suministrados a El Nuevo Día, del 25 al 30 de junio, hubo un aumento de 1.4% en la tasa de positividad hasta colocarse en 2.4%. Cuando se compara con el 1 de junio (0.7%), el incremento fue de 1.7%.

“Hemos estado mirando ese número, lo que se llaman positivos de pruebas realizadas, y ese número se mantuvo cerca de 1%. El último reporte que nos da el doctor Miguel Valencia (director del Sistema de Vigilancia) refleja que ese número aumentó al 2.4%. Cuando miramos a la ciencia, los científicos reclaman que ese número debería mantenerse entre 2% y 5%, pero otros científicos reclaman que puede ser entre 2% y 12%”, estableció el secretario.

A inicios de la emergencia de salud pública, la tasa de positividad rondaba el 10%, pero comenzó a bajar a finales de marzo.

González Feliciano explicó que la principal preocupación de Salud es que solo un 10% de los casos positivos pudiera mostrar síntomas de la enfermedad, mientras que un 90% tiene capacidad de transmitir el virus a personas de poblaciones vulnerables y con condiciones crónicas sin saber que están contagiados.

De hecho, el caso que se dio a conocer ayer de un residente de un centro de adultos mayores de Carolina se detectó luego que el hombre de 61 años fuera hospitalizado, indicó el secretario de la Famila, Orlando López Belmonte.

“En este caso, el adulto mayor fue ingresado por síntomas no relacionados al COVID-19 y tras realizarle la prueba resultó positivo”, expresó López Belmonte en declaraciones escritas.

La profesora retirada de Salud Pública y demógrafa Judith Rodríguez recordó que se estima que el 49% de las muertes a causa de COVID-19, en Estados Unidos, se dieron en égidas, comunidades para retirados y centros de cuido prolongado.

“Es bien preocupante que tenemos este caso, y habrá que evaluar cómo se están manejando no solo los residentes, sino los empleados también”, sostuvo.

La reportera Leysa Caro González colaboró en esta nota.