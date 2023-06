La determinación de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) de retirar los cargos en alzada presentados contra el senador Albert Torres Berríos no solo fue “correcta”, sino que demostró “prudencia” por parte del Ministerio Público, opinaron el jueves expertos consultados por El Nuevo Día, que también coincidieron en que lo ocurrido debe ser investigado por el Departamento de Justicia.

Tras el desenlace, luego que el testigo principal admitiera haber acudido a la casa de los progenitores de la jueza que atendería el proceso en un intento por “influenciar indebidamente en el caso”, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, confirmó que intervendrían.

“Me comuniqué con la presidenta de la Opfei, la licenciada Nydia Cotto Vives, en torno a lo ocurrido en la vista de Regla 6 en alzada contra el senador Albert Torres Berríos. La presidenta me indicó que pronto dicha oficina enviará un referido al Departamento de Justicia, con los detalles de lo acontecido, para iniciar una investigación sobre este asunto”, dijo Emanuelli.

Para el ex fiscal especial independiente Ernie Cabán, Justicia tiene la “obligación” de investigar, primero, la posible comisión de delitos y, segundo, si podría presentarse una causa de acción civil contra el testigo por daños y pérdidas de fondos a la Opfei.

“Ese acto intencional que produjo daños al Fiscal Especial Independiente (FEI) y pérdida de fondos públicos puede ser considerado por Justicia, a los fines de iniciar una causa de acción civil”, planteó.

Opinó que, según la información que ha trascendido públicamente hasta al momento, no se configura el delito de “influencia indebida” contemplado en el Artículo 292 del Código Penal, ya que, para que así sea, la comunicación del testigo tendría que haber sido directamente con el juez o jueza del caso. El testigo habría abordado a los padres de la jueza Nerisvel Durán.

“Influencia indebida en la adjudicación de un caso, que es sostener cualquier comunicación con un juez, no contempla comunicaciones indirectas”, detalló.

La Opfei acudió el miércoles en alzada, luego de un primer revés en la etapa de Regla 6 (causa para arresto), donde la jueza Alfrida Tomey Imbert –el pasado 18 de abril– no encontró causa para arresto contra el senador popular por soborno, represalias e interferencia con testigos.

“Ya el FEI cargaba con un ‘strike’ en su contra. Ya había un fallo en la etapa de Regla 6 y la balanza estaba muy inclinada en contra de la prueba que había presentado el FEI”, indicó, por su parte, el licenciado Arturo Hernández, expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas.

Describió como “prudente” que Justicia tomara cartas en el asunto y “que demuestre que están en contra de cualquier acto ilegal, venga de donde venga”.

¿Había otra vía?

Para Cabán, la fiscal Zulma Fuster “no tenía otra opción” que retirar la Regla 6 en alzada. Con sus acciones, dijo, el testigo principal del FEI perdió toda “credibilidad”, por lo que insistir en sentarlo en el banquillo no solo podría jugar en favor de la defensa, sino que podría dar la falsa impresión de que fiscalía “apoya y respalda los actos ilegales de su testigo”.

“Desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista de la imagen del FEI, era conveniente desistir de ese caso. Era una obligación desistir. Moralmente, no puedo estar con un testigo mendaz”, puntualizó Cabán. “Cuando la fiscal pierde su principal testigo, pierde la oportunidad de presentar prueba documental y de corroboración, porque ese testigo era el vehículo mediante el cual se podía presentar”, agregó.

Cabán reconoció que lo ocurrido tiene un “efecto negativo” en la imagen del FEI y que la percepción pública es que, una vez más, no pudo probar su caso, pero sostuvo que, en esta ocasión, el organismo “fue víctima de un acto ilegal de uno de sus testigos”.

Hernández coincidió en que no existía la posibilidad de “rehabilitar” la credibilidad del testigo, así como con el proceder de la Opfei al no insistir en la presentación de cargos. “Más que echarle leña al fuego, que probablemente mucha gente así lo puede apreciar, creo que la compañera fiscal actuó de forma prudente y ética. De un limón han hecho una limonada, porque no han podido hacer otra cosa”, puntualizó.

Repensar otras vertientes

Para el también abogado Eduardo Villanueva, lo ocurrido hace necesario analizar otros remedios administrativos –fuera del proceso penal– ante la identificación de alguna conducta antisocial o lesiva al interés público.

“No se exploran otros remedios cuando el proceso penal es uno de los más complejos porque tiene varias etapas, requiere muchos recursos, conlleva mucho costo para el Estado y sufrimiento personal para el ciudadano que es sometido al proceso penal, muchas veces injustamente, cuando existen otros remedios más eficaces”, señaló Villanueva.

En un caso civil, explicó, se prevalece con lo que se llama preponderancia de prueba, la cual es menos “intensa”, además de que el descubrimiento de prueba es más amplio y flexible que a nivel penal. Recordó que las acciones de Torres Berríos ante la consideración del FEI ya habían sido evaluadas por la Comisión de Ética del Senado que no recomendó una sanción, aunque hubo un informe disidente de la senadora independentista María de Lourdes Santiago, el cual fue suscrito por otros legisladores.

“Eso no obligaba a lo que hizo Justicia, que refirió el caso al FEI para unas acusaciones penales, cuando quizás no había la calidad de evidencia”, dijo Villanueva.

El jueves, trascendió la intención del senador en demandar a la empleada que lo acusó, así como a su esposo. El Nuevo Día intentó obtener expresiones del senador, pero no respondió a la solicitud.