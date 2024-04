Pedro Pierluisi asegura que no favorece pedido de LUMA Energy para recibir un incentivo contributivo

LUMA Energy presentó una solicitud de decreto bajo el Código de Incentivos, que le proveería a la operadora una serie de exenciones contributivas que impactarían los recaudos de los municipios. La información fue confirmada el domingo por el secretario del DDEC, Manuel Cidre, quien, no obstante, advirtió que la petición no ha sido concedida.

LUMA defiende la solicitud

“Dado que LUMA actúa para y legalmente como la AEE, no debe haber diferencia en los impuestos de construcción que deben pagarse. La AEE no pagaba impuestos municipales de construcción ni impuestos de licencias municipales, y los municipios no pagan por la electricidad, hasta ciertos límites, esto no contemplaba que un operador privado administrara los activos de la AEE. El decreto fiscal, cuando se apruebe, corregirá parcialmente esta situación, lo que disminuirá los costos operativos”, indicó LUMA Energy en su comunicación.